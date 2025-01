ASUS ROG Strix X870-I Gaming WiFi

ASUS er i deres ROG series kendt for at lave high end mITX bundkort og det er også aktuelt på den nye AMD X870 Platform. Vi har taget et kig på deres ASUS ROG Strix X870-I Gaming WiFi

9 jan. 2025 kl. 09:52 Af Kenneth Johansen

Centrale Features:

Chipset: AMD X870 Chipset

AMD X870 Chipset AMD Socket AM5: AMD Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series

AMD Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series 2x USB4® (40Gbps) ports support USB Type-C® display outputs

5 x USB 10Gbps port(s) (4 x Type-A + 1 x USB Type-C®)

1 x PCIe 5.0 x16 slot

Intel® 2.5Gb Ethernet

WiFi-7

Bluetooth 5.4

Størrelsen taget i betragtning har ASIS fået klemt meget ind på det lille kompakte mITX bundkort.





Lidt om det nye chipset

Der er dog på mange måder ikke et specielt stort spring fra den tidligere X670 platform. Så hvis man allerede er på den og er tilfreds, så vil der ikke være meget at hente ved at skifte.

Der vil altid være variationer imellem hvad producenterne vælger at prioritere på deres bundkort, mens andet er bundet op på chipset specifikationerne.

Hvis vi ser på AMDs egen liste over AM5 chipsets, så kan vi se at den eneste reelle chipset forskel mellem X870E og X670E er, at USB 4.0 nu er blevet et krav på X870E, mens det var et tilvalg på X670E.

Den nye Ryzen 9000 serie vil også kunne bruges på de ældre AM5 kort, så der er ikke noget krav om at skifte til et 800 chipset, selv om det lanceres sideløbende med de nye Ryzen 9000 CPU’er.





En tur rundt om ASUS ROG Strix X870-I Gaming WiFi

Hvis man har skiftet bekendtskab med ASUS’ ROG serie af hardware før så vil man føle sig hjemme med ASUS ROG Strix X870-I Gaming WiFi. Designet er holdt i sort og grå nuancer med en smule ASUS ROG branding fordelt rundt på kortet.

Strømstyringen klares af et robust 10+2+1 Power Stage design. Det er forsynet med en fornuftig VRM heatsink som får hjælp af en blæser for at optimere kølingen. ASUS har dog også tænkt på at designe køleløsningen så det sikrer optimale forhold i forhold til plads omkring CPU’en så man kan bruge så mange kølere som muligt uden at mangle plads.

CPU strømmen klares af et enkelt otte pins stik som naturligvis suppleres af et normalt 24-pins stik.

mITX formfaktoren betyder at der kun er plads til et enkelt PCIe slot, men der er mulighed for PCIe 5.0, afhængigt af hvilken CPU man benytter med kortet. ASUS har også sørget for at det er let at få dine grafikkort ud med deres Q-Release system der betyder man ikke skal rode rundt efter den normale PCIe lås som specielt på et mITX bundkort kan være svær at komme til.

Den kompakte formfaktor betyder også at der kun er to RAM slots på kortet. De giver mulighed for op til 96 GB DDR5 RAM og understøtter op til DDR5 8600+MT RAM. Igen dog afhængigt af både RAM og CPU kombination. Så ønsker man at få mest ud af RAM hastighederne, så kan det betale sig at tjekke listen af verificerede RAM moduler på ASUS hjemmeside for ASUS ROG Strix X870-I Gaming WiFi.

Af interne tilslutninger kan man nyde godt af en USB 10Gbps og en USB 5Gbps tilslutning. Som vi har set tidligere på ASUS ROG mITX bundkort så har de gjort hvad de kan for at klemme så meget som muligt ind på den begrænsede plads.

Det betyder at de også på ASUS ROG Strix X870-I Gaming WiFi har lavet en løsning med deres FPS kort en er et lille ekstra printkort som tilsluttes via to USB C stik. Det giver plads til yderligere to USB 2.0 porte sammen med tilslutningen til front panel, PCIe Mode kontakt, CPU Over Voltage jumper og endeligt top SATA porte.

De to SATA porte suppleres af to M.2 porte på ASUS ROG Strix X870-I Gaming WiFi fordelt på en enkelt PCIe 5.0 og en PCIe 4.0. De er arrangeret i et stablet design som vi også har set tidligere på ASUS’ ROG mITX bundkort.

Der er i alt tre fire pins PWM stik på kortet som ASUS har fordelt mellem en CPU, en AIO og så en ekstra.

Som vi også har set på tidligere high end ASUS ROG mITX bundkort så har ASUS sparet pladsen til det integrerede lydkort væk på selve bundkortet. I stedet for får vi deres ROG Strix Hive II enhed som er en ekstern enhed der tilsluttes bundkortet via USB C.

På Strix Hive II finder vi en ESS Sabre9260Q DAC som håndterer lyden. Ved at have en DAC seperat for resten af bundkortet minimerer man risikoen for signalforstyrrelser i lyden. Ønsker man at bruge Strix Hive II enheden så kan man tilslutte sit headset med et 3,5 mm jack stik.

Der er dog også lidt andre features ud over bare lyden. Du får en power knap så du let kan tænde og slukke systemet. Du får også en Flexkey som du selv kan tilpasse. Den er som satndard sat til at genstarte systemet men kan tilpasses til andre funktioner.

På toppen er der en stor volumen knap til at justere eller mute lyden og så får man ASUS’ Q-LED lys på enheden også så man let kan fejlfinde hvis der er problemer med CPU, RAM, grafikkort eller lager.

Endeligt er der top let tilgængelige USB 10Gbps porte fordelt på en Type A og en Type C.





Pris

ASUS ROG Strix X870-I Gaming WiFi kan i skrivende stund findes online med en pris på lige under 4000 kroner. Det placerer den klart i den dyre ende af segmentet. Det er dog et featurerigt bundkort som tilmed også kommer med stærkt tilbehør så det retfærdiggøre prisen en anelse.





Konklusion

Hvis du vil have et mITX bundkort på den nye AMD X870 platform men ikke har lyst til at gå for meget på kompromis med features på trods af den lille formfaktor så kan ASUS ROG Strix X870-I Gaming WiFi være vejen frem.

ASUS har lavet et super gennemført mITX bundkort på X870 platformen som er smukt designet og fyldt med features.

ASUS har fået klem virkeligt meget ind på det lille bundkort ved at bruge et par krumspring som deres Strix Hive II tilbehør og brugen af FPS kort og stablede M.2 pladser.

De tiltag betyder naturligvis også at prisen er i den høje ende. Det er dog svært at komme uden om når man skal have mange features klemt ned på et lille kort.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en entusiast only award for et bundkort til de krævende mITX fans.





Fordele

Smukt og gennemført kort

Solidt Power Design

Mulighed for hurtige RAM

Masser af features





Ulemper