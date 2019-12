AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2017-10-12 11:25:00

ASUS PRIME X299-A LGA2066 bundkort

ASUS har sendt redaktionen en stribe bundkort til forskellige platforme, og det gør sig selvfølgelig også gældende for seneste Intel X299 sokkel. I denne omgang et ASUS Prime X299-A bundkort, der gør sig bemærket med et sort og hvidt farvetema med lyseblå undertoner. Hvordan det hele spiller an, kommer vi nærmere ind på i dagens anmeldelse.

Sponsoreret indhold

ASUS er efterhånden blevet en gammel kending her på redaktionen, og de er da også med i nærmest enhver genre, når vi snakker hardware og periferaler. ASUS er nemlig en af vores helt store partnere, der endnu engang har sendt os en dynge hardware, som vi nu skal have gennemgået. I denne omgang er turen kommet til ASUS Prime X299-A. Et rigtig lækkert bundkort i X299 serien, som henvender sig til HEDT segmentet.

Udover at være visuelt smukt designet, er der også tale om et bundkort spækket med features.

De tekniske specifikationer på ASUS PRIME X299-A LGA2066:

CPU: Intel Socket 2066 Core X-Series Processors

Intel Socket 2066 Core X-Series Processors Chipset: Intel X299

Intel X299 Memory:

Kaby Lake X up to 64 GB DDR4 @ 4000 MHz

up to 64 GB DDR4 @ 4000 MHz Skylake X up to 128 GB DDR4 @ 4000 MHz

up to 128 GB DDR4 @ 4000 MHz Multi-GPU Support:

Supports NVIDIA® Quad-GPU SLI™ Technology

Supports NVIDIA® 3-Way SLI™ Technology

Supports NVIDIA® 2-Way SLI™ Technology

Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology

Supports AMD 3-Way CrossFireX™ Technology

44-Lane CPU

3 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16, x16/x16, x16/x16/x8)

2 x PCIe 3.0 x4 (max at x4 mode)

1 x PCIe 3.0/2.0 x1

28-Lane CPU

3 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16, x16/x8, x16/x8/x1)

2 x PCIe 3.0 x4 (max at x4 mode)

1 x PCIe 3.0/2.0 x1

16-Lane CPU

3 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16, x8/x8, x8/x8/x1)

2 x PCIe 3.0 x4 (max at x4 mode)

1 x PCIe 3.0/2.0 x1

Intel I219V, 1 x Gigabit LAN Audio: Realtek ALC S1220A 8-Channel High Definition Audio CODEC

Realtek ALC S1220A 8-Channel High Definition Audio CODEC Form Factor:

ATX Form Factor

12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm )

OC Design - ASUS PRO Clock II Technology

ASUS Dual Intelligent Processors 5-Way Optimization:

5-Way Optimization tuning key perfectly consolidates TPU, EPU, DIGI+ VRM, Fan Xpert 4, and Turbo Core App

Aura RGB Strip Headers

Aura Lighting Effects Synchronization with compatible ASUS ROG devices

USB BIOS Flashback

MemOK!

AI Suite 3

Ai Charger

Onboard Button : Power

ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface

Turbo LAN

Crystal Sound 3

Cloud GO!

File Transfer

ASUS EZ Flash 3

ASUS USB BIOS Flashback

ASUS UEFI BIOS EZ Mode

Multi-language BIOS

ASUS Q-Shield

ASUS Q-Code

ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED, HDD LED)

ASUS Q-Slot

ASUS Q-DIMM

ASUS Q-Connector

3D printing friendly

AURA-RGB Lighting

Læs om X299 teknologien og X299 CPU lineup ved at klikke på banneret herunder

Indpakningen af ASUS Prime X299-A byder, ganske som standard, på en forklarende beskrivelse af bundkortet og dets features.

ASUS Prime X299-A bundkortet er stilrent udført i et safirsort PCB med hvide og lyseblå detaljer. Enkelte dele af heatsinks er endda lavet i børstet stål look. Alt i alt giver det en superlækker kvalitetsfølelse, når man sidder med varen i hånden. Chipset heatsinken er forlænget, så den også dækker North Bridge. I det store hele er ASUS Prime X299-A et gennemført bundkort. Bundkortet er også udstyret med alverdens fancy pancy LED's.

Over strømstyringen har vi en stålfarvet heatsink i et børstet look. Under denne har vi en 8-faset MOSFET VRM, som burde kunne levere et habilt strømflow selv til et godt overclock. Chipset heatsinken er blevet forlænget op til North Bridge, så denne også er kølet ned. De mange riller i begge heatsinks har to funktioner. Den første er, at airflowet kan presse luften gennem rillerne og lave en forbedret afkøling. Anden funktion er, at overfladen bliver større, når rillerne er der, hvilket øger varmeafviklingen.

Ydermere fungerer chipset heatsinken også som en M.2 heatsink. Den nederste del af heatsinken kan afmonteres ved at fjerne tre små skruer. Under denne finder vi en M.2 sokkel, der kan tage SSD'er op til 80 mm. i længden. Der er endnu en M.2 sokkel på bundkortet, hvor ens SSD skal monteres vertikalt via et monteringsbeslag. Her er pladsen nærmest ubegrænset, og der er selvfølgelig plads til en M.2 SSD i fuld længde; nemlig 110 mm. Begge M.2 sokler understøtter både SATA- og NVMe baserede SSD'er.

Lynhurtig Thunderbolt intergration

Bundkortet er desuden udstyret med otte standard SATA3 porte, som vi kender dem. Dog er det efterhånden tydeligt at se, at producenterne gerne vil hive os i retning af M.2 og U.2 platformen, da disse giver langt større hastigheder. SATA3 platformen er ved at være en gammel teknologi, der trænger til en udskiftning. Til trods for flash krisen er NVMe SSD'er stadig godt på vej ned i pris, og i dag kan vi få 256 GB til små 1000 kroner.

ASUS Prime X299-A kommer med tre PCIe Gen. 3 x16 sokler, der kan køre med hastigheder, der er bestemt af ens valg af CPU.

44-Lane CPU: x16, x16/x16, x16/x16/x8

28-Lane CPU: x16, x16/x8, x16/x8/x1

16-Lane CPU: x16, x8/x8, x8/x8/x1





Protect your Graphics Card Investment

SafeSlot* is the PCIe slot reinvented by ASUS and engineered to provide superior retention and shearing resistance. Manufactured in a single step using a new insert-molding process, SafeSlot integrates the slot with fortifying metal for an inherently stronger slot, which is then firmly anchored to the PCB through additional solder points.

Med en 44-lane CPU som eksempelvis vores i9-7900X er der dermed mulighed for både 3-vejs SLI- og CrossFireX multiGPU setups. Køber man en processor med færre lanes end det, bliver mulighederne "begrænsede" til enten 2-vejs SLI eller 3-vejs CrossFireX, da NVIDIA kort som minimum kræver 8 lanes for at virke.

Derudover finder vi også to PCIe Gen. 3 x4 sokler, som kan anvendes til eksempelvis PCIe NVMe indstikskort, så vi kan bruge mere end to NVMe SSD'er på bundkortet. Slutteligt har vi en x1 sokkel, der for eksempel kan bruges til et Wi-Fi indstikskort.

DIMM soklerne understøtter ligeledes forskellige RAM setups alt efter ens valg af processor. Vælger man en 4-kernet Kaby Lake X processor, kører bundkortet i Dual Channel Mode. Her kan man maksimalt installere op til 64 GB non-ECC DDR4 RAM med en maksimal clock frekvens på 4000 MHz. Går man derimod op i Skylake X processorerne, kører bundkortet Quad Channel Mode, og her er der mulighed for at montere op til 128 GB non-ECC DDR4 RAM med en clock frekvens op til 4000 MHz.

Crystal Sound lydsystemet gemmer selvfølgelig på en Realtek ALC1220S, som er Realteks nyeste audio processor. ALC1220S processoren gemmer sig under en EMI kapsel, ligesom lydbanerne er gemt i hvert sit lag af PCB'et. Alt sammen for at beskytte imod elektrisk interferens fra andre onboard komponenter. Med Realtek ALC1220S får vi alt, hvad lydnørden kunne ønske sig. Det værende sig både DTS Master-HD, 7.1 Surround og SPDIF udgang. Der er anvendt højkvalitets audio DAC's, der skal levere en blød og behagelig lyd til brugeren bag skærmen.

I/O panelet har de essentielle ting, som en gamer har brug for. Dog ser vi her, at der ikke er et Wi-Fi modul onboard, hvilket jeg absolut godt kunne have tænkt mig, da det er et faktum, at flere og flere sværger til trådløs netværk. Da det trådløse netværk også er ved at køre på nogle ret heftige protokoller, bliver det også mere og mere tiltalende.

Vi kunne praktisktalt skrive side op og side ned om det nye ASUS Prime X299-A. Bundkortet fra ASUS er SPÆKKET med features og detaljer. Dette krydret med et design, som vil klæde enhver PC.

Pris:

PRIS: 2.154,00 kroner i skrivende stund

I kan også læse om ASUS Prime X299-A bundkortet ved at klikke på banneret herunder.

Konklusion:

ASUS Prime X299-A er en forholdsvis billig indgangsvinkel til X299 og HEDT markedet, hvis man skal bygge men samtidig ikke har ubegrænsede midler. Prime X299-A har masser af velovervejede onboard komponenter, og Crystal Sound lydsystemet med Realtek ALC1220S audio processoren giver et rigtig lækkert lydbillede med masser af knivskarpe detaljer. Kort sagt er det et lydsystem, der kan tilfredsstille de fleste, hvad enten man er gamer, musikelsker eller bare ser masser af film. Farvetemaet i ASUS Prime X299-A bundkortet bryder rigtig godt med det oftest anvendte sorte og røde farvetema. Derfor er Prime X299-A et godt valg, hvis man gerne vil gå imod strømmen og anvende eksempelvis et hvidt tema. ASUS Prime X299-A kommer dog uden et Wi-Fi modul, og vi får Intels standard I219-V gigabit LAN chip, og det er her, man kan se, hvorfor bundkortet ligger i den lave ende af X299 skalaen. Alt i alt vælger jeg at sende ASUS ud af døren med en fin score på 8 i denne omgang.

Godt:

Fin pris i X299 skalaen

Godt lydsystem

Rigtig fint design/farvetema

M.2 heatsink

Afdæmpet LED belysning

Intel Optane Ready

Knapt så godt:

Bundkortet mangler Wi-Fi

Ingen U.2 sokkel

Score: 8