AMD introducerer 16 core Ryzen 9 3950X CPU og to Navi Radeon RX 5700 GPU'er på E3 2019

Så er der hul på bylden fra AMD og deres kommende Navi Radeon RX 5700 GPU’er og endnu en Ryzen 3000 processor.

Så er der hul på bunken af nyheder fra AMD og deres kommende Navi Radeon RX 5700 GPU’er og endnu en Ryzen 3000 processor.



Den første bølge lander allerede fra juli.



Ganske som forventet, præsenterede AMD under deres E3 2019 keynote endnu en Ryzen 3000 CPU i form af verdens første 16 core gaming CPU. AMD afslørede også detaljer om to Navi-baserede GPU'er, Radeon RX 5700 XT og Radeon RX 5700, samt mere information om Zen 2 og RDNA grafik.

Ryzen 9 3950X er en 16-core / 32-trådet chip, der har en baseclock på 3,5 GHz, 4,7 GHz Boost-clock, 72 MB totalt cache og en TDP på 105 W. Mange (os inkluderet) forventede AMD ville udskyde lanceringen af sin 16 core chip indtil 2020, men det havde AMD ikke til hensigt, og kommer med en formodet lancering i september med et prisskilt på $ 749 og ikke tidligere omtalt $ 999.



AMD delte desuden yderligere information om Zen 2. Takket være dobbelt så meget L3-cache og lavere memory latency, kan du forvente en 21 procent højere ydelse i 1080p spil.



Ifølge AMD’s egne test er Ryzen 9 3900X stort set på niveau med Intels Core i9-9900K i 1080p spil, men vinder frem i kreative fokuserede tests som Cinebench R20 og Adobe Premiere. Ligende scenarie finder vi med Ryzen 7 3800X versus Intels Core i7-9700K og Ryzen 5 3600X mod Core i5-9600K, både i spil og kreative arbejdsbelastninger.



Hvis du er typen, der kan lide at klemme al performance ud af dine RAM, er der også god grund til at satse på AMD’s nye tiltag.



DDR4-3200 er de officielle understøttede specs, selvom AMD hævder, at de har ramt DDR4-5100 på luft takket være dets nye hukommelsesstyringsdesign. Sweet spot bliver efter alt at dømme DDR4-3733 på grund af Infinity Fabric bindingen til hukommelse frekvensen i et forhold på 1: 1.

Her til også dit personlige workload diktere hvilken hukommelseskonfiguration der er bedst.



AMD vil også, planlagt eller ej, få hjælp fra opdateringen af Windows 10 maj 2019, som er optimeret til Zen, hvilket giver bedre topologi awareness for CCX designet. AMD sagde under deres keynote, at brugerne kan forvente en forbedring på 15 procent alene fra Windows-opdateringen. AMD afslørede endvidere, at alle 3rd-gen Ryzen 7 og Ryzen 9 CPU'er leveres med AMD Wraith Prism køleren, som har indbygget Razer Chroma belysning.



Vender vi blikket mod grafik annonceringen, annoncerede AMD Radeon RX 5700 serien, som omfatter RX 5700 XT og RX 5700. Den hurtigere af de to kort har Radeon RX 5700 XT 40 Compute Units og 2.560 stream processorer, som er i stand til at håndtere ca. 9,75 TFLOP's performance. D

u får også op til 1,905MHz Boost clock og et ”Game Clock” på 1,755MHz, hvilket er den hastighed, som AMD forventer at kortet kører på i typiske spille scenarier.

Et trin nede af performance skalaen kommer Radeon RX 5700 med 36 Compute Units og 2.304 stream processorer og op til 7,95 TFLOP's performance. Boost og Game clock holdes på henholdsvis 1.725MHz og 1.625MHz. Men hukommelseskonfigurationen, ROPs og tekstur units er de samme som XT modellen kommer med. TDP'er er klassificeret til 225W for XT og 180W for standard 5700.



Som altid skal de fremviste performancetal tages med et sundt forbehold. Radeon RX 5700 XT ser ud til at give en betydelig performanceforøgelse i forhold til Radeon RX Vega 56, og sågar foran Nvidia RTX 2070 i de fleste tests. Tilsvarende er RX 5700 også foran RTX 2060 ved 1440p ifølge AMD.



Begge kort forventes at ramme butikkerne 7. juli. RX 5700 XT starter på $ 449 og RX 5700 på $ 379.



AMD går igen all-in på blower-style kølere til reference modellerne. RX 5700 XT modellen bruger specifikt en aluminiumskappe og backplate med vapor chamber køling, og et afdæmpet design.

AMD omtalte også deres nye Radeon Display Engine med understøttelse af Display Stream Compression 1.2a. Dette understøtter skærme op til 4K @ 240Hz samt 4K HDR @ 120Hz og 8K HDR @ 60Hz. Beklageligt understøtter de nye kort imidlertid ikke HDMI 2.1.



Hvad angår arkitektoniske ændringer, kan vi henvise Anandtech, som ofte går i dybden med denne form for teknologi.



Vi må heller ikke glemme Compute Units med RDNA føjet til, er blevet redesignet for forbedret ydeevne og effektivitet. Det betyder, at det ikke kun er små ændringer på deres Graphics Core Next (CGN), men snarere et helt ny design vi præsenteres for med RDNA, hvilket resulterer i reduceret eksekveringsforsinkelse, bedre single thread performance, forbedret cache design og bedre ressource tildeling.



AMD omtalte under keynotes, at RDNA opnår en 25 procent præstationsforøgelse pr. clock sammenlignet med GCN, og med samme konfigurations sammenligning, sagde AMD, at præstationsforøgelsen stiger til 50 procent. Der er også en 1,5x ydelse pr. Watt gevinst at hente sammenlignet med Vega 64.



Sidst men ikke mindst, kommer der en ny Radeon Software Adrenaline 2019 Edition version 19.7.1, der lanceres den 7. juli. Her kommer der nye funktioner såsom anti-lag tech, der har til formål at forbedre input-to-display respons tider og AMD Radeon Image Sharpening, en intelligent skærpeteknologi, der ser langt mere overbevisende ud end Nvidias DLSS tech.

