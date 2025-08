HyperX Alloy RISE 75 Wireless

HyperX Alloy Rise 75 Wireless byder på tri-mode connectivity, hot-swappable switches og et kompakt 75 % layout – alt pakket i et solidt aluminiumschassis. Med QMK/VIA-support og op til 1500 timers batterilevetid retter det sig mod både entusiast-gamere og keyboard-nørder. Men hvordan klarer det sig i praksis?

4 aug. 2025 kl. 10:52 Af Berger

Vi starter med at kigge nærmere på specifikationerne på Alloy Rise 75 Wireless. Som er fundet på HyperX’s hjemmeside.

Specifikationer på HyperX Alloy Rise 75 Wireless

Type: 75%

75% Materialer:

Kontakter: HyperX Red - Linear

HyperX Red - Linear Baggrundsbelysning: Ja, RGB

Ja, RGB Tilslutning: Kabel (USB-A til USB-C)

Kabel (USB-A til USB-C) Batteri: Op til 80 timer (Op til 1500 timer uden lys)

Op til 80 timer (Op til 1500 timer uden lys) Polling Rate: 1000 Hz

1000 Hz Response Rate: -

- Profil i indbygget hukommelse: Ja

Ja Medie kontrol: Ja igennem Function Key (FN)

Ja igennem Function Key (FN) Baggrundslys intensitet knap: Ja igennen FN taster

Ja igennen FN taster Windows lås knap: Ja

Ja Software: NGENUITY

NGENUITY Dimensioner: 330,8 x 48,9 mm (W x H)

330,8 x 48,9 mm (W x H) Justerbar højde: Ja

Ja Vægt: - gram

- gram Kompatible styresystemer: Windows, MacOS, Linux



Rundt om HyperX Alloy Rise 75 Wireless

HyperX Alloy Rise 75 Wireless er et kompakt 75 % mekanisk tastatur med tri-mode forbindelse: 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 og USB-C. Det har hot-swappable switches, pre-lubede HyperX Red lineære kontakter og PBT double-shot keycaps. Tastaturet understøtter QMK/VIA til fuld softwaretilpasning og har justerbare vinkler med magnetiske fødder. Med op til 1500 timers batterilevetid (uden RGB) og en solid aluminium-topplate er det designet til både gaming og entusiastbrug.

I æsken med HyperX Alloy Rise 75 Wireless finder du selve tastaturet, et aftageligt USB-C til USB-A-kabel til opladning og kablet brug, samt et kombineret værktøj til at fjerne både switches og keycaps. Der medfølger også en kort startvejledning, så du hurtigt kan komme i gang. Alt er pakket sikkert og enkelt – præcis som man forventer af et premium produkt.

Frontpanelet på HyperX Alloy Rise 75 Wireless præsenterer et elegant og moderne 75 % layout med smalle kanter, der maksimerer pladsudnyttelsen – perfekt til både gaming og produktivitet. Keycaps er udført i PBT double-shot, hvilket sikrer holdbarhed og modstandsdygtighed over tid, mens de pre-lubede HyperX Red-switches leverer en lydsvag og lineær tastningsoplevelse. Øverst til højre finder du en diskret drejeknap til volumenstyring og en praktisk mute-knap til mikrofonen.

HyperX Alloy Rise 75 Wireless leveres som standard med præ-lubede HyperX Red lineære switches – en POM-stem switch med et aktiveringstryk på 40 g og total vandring på 4 mm – som er tunet til at være lydsvage og glatte, perfekt til gaming og hurtig skrivekomfort. Disse switches er hot‑swappable, så entusiaster nemt kan skifte til andre MX-kompatible kontakter. Med en holdbarhed på op til 80 millioner tastetryk.

HyperX Alloy Rise 75 Wireless har en relativt høj profil sammenlignet med mange moderne tastaturer, men holder sig inden for den typiske højde for mekaniske gamingtastaturer. Dens tykkelse giver plads til både hot-swappable switches og solid byggekvalitet. Øverst bagpå finder du en centralt placeret USB-C-port til opladning og kablet tilslutning, hvilket sikrer enkel kabelstyring og funktionel placering på skrivebordet.

Bagsiden af HyperX Alloy Rise 75 Wireless er funktionel og velgennemtænkt. To kraftige, magnetiske fødder bagest løfter tastaturet med én fast vinkel, mens gummibelagte bundflader sikrer stabilitet uden at glide. Konstruktionen er robust, med en bundplade i plastik under et solidt chassis, hvilket giver både holdbarhed og en stabil skriveoplevelse.

HyperX Alloy Rise 75 Wireless har en kompakt formfaktor, der bevarer funktionstaster og navigationsknapper uden at optage unødvendig plads på skrivebordet. Det passer nemt ind i setups med begrænset plads, men føles stadig rummeligt nok til komfortabel gaming og skrivning. Tastaturet har en klassisk 75 % størrelse, som giver en god balance mellem ydeevne og pladsoptimering, og det føles solidt og stabilt uden at virke klodset.

Software

HyperX Alloy Rise 75 Wireless bruger HyperX NGENUITY-softwaren, som giver brugeren adgang til en række avancerede tilpasningsmuligheder. I softwaren kan du blandt andet styre RGB-lyset med forskellige effekter som “Wave”, vælge farver manuelt, justere lysstyrke og hastighed samt tildele effekter til specifikke taster. Du kan også programmere makroer, aktivere "Game Mode", synkronisere lys med andre enheder (via Light Sync) og gemme dine profiler direkte på tastaturet. Interfacet er overskueligt og grafisk, hvilket gør det let at navigere – selv for nybegyndere. Det er ikke fordi softwaren ellers giver mange muligheder for indstillinger, og det er begrænset til kun det mest nødvendige.



Testen – Brugen og komfort

Det er blevet tid til den praktiske del – testen af HyperX Alloy Rise 75 Wireless. Som altid har jeg haft tastaturet i brug over en længere periode i dagligdagen, hvor det løbende er blevet testet i forskellige scenarier: gaming, produktivitetsopgaver, og almindelig brug. Jeg har testet det både trådløst via 2,4 GHz og kablet via USB-C, så jeg kunne få et helhedsindtryk af ydeevne, respons og komfort. Udover hands-on oplevelsen, har jeg benyttet mig af en online latency- og polling rate-måler, for at få nogle målbare tal på tastaturets performance.

Husk, dette er ikke professionelt udstyr, men sammenlignet med tastaturer i fremtiden, kan det stadig give en indikation af selve responsen på tastaturet.

Alloy Rise 75 Wireless blev testet for input delay og polling rate, og den landede stabilt på omkring 5 ms i gennemsnit og en estimeret scan rate på cirka 200 Hz. Det er ikke imponerende på papiret, især ikke sammenlignet med dedikerede e-sportstastaturer, men det er fuldt ud acceptabelt til almindeligt gaming og multitasking. Jeg oplevede ingen input-lag i praksis, og responsen føltes generelt skarp og stabil – særligt over 2,4 GHz-forbindelsen, som klart anbefales til gaming.

Under længere skrive- og gaming-sessioner leverede tastaturet en solid oplevelse. Kontakterne – HyperX Red lineære switches – har en glat, præ-lubet fornemmelse og en let aktivering, som egner sig godt til både hurtige tastetryk og længere skriverunder. De har dog en let metallisk klang, der kan anes ved brug. Det er ikke generende, men sammenlignet med andre tastaturer jeg har haft til test, føles det som om, at der mangler et støjdæmpende lag mellem topplade og switches. Med headset på forsvinder lyden dog fuldstændig i baggrunden.

Et område hvor tastaturet virkelig skiller sig ud, er ergonomien og keyfeel. Kontakternes placering og højde føles naturlig, og tastaturets layout gør det let at skrive hurtigt og præcist uden at lave mange tastefejl. Jeg oplevede, at jeg kunne holde en høj skriverytme uden at miste kontrol, og det er i høj grad takket være den stabile tasteafstand og PBT keycaps’ ru overflade. Den teksturerede finish giver et fast greb om tasterne og reducerer fejltryk, især ved hurtig indtastning.

Under testforløbet skiftede jeg løbende mellem kontorarbejde, tekstskrivning og gaming – herunder FPS og MOBA-genrer – og tastaturet klarede det hele uden problemer. Takket være den hot-swappable switch-understøttelse kunne jeg også prøve et par forskellige MX-kompatible kontakter, hvilket fungerede upåklageligt og giver ekstra fleksibilitet for brugeren, hvis man ønsker at tilpasse følelsen yderligere.

RGB-lyset styres via HyperX NGENUITY-softwaren, som gør det muligt at tilpasse lyszoner, effekter og farver. I testperioden kørte jeg med bølgeeffekten aktiveret i moderat hastighed, og lyset var både jævnt og levende. Softwaren fungerede uden problemer, og det var nemt at gemme profiler direkte til tastaturet – en god funktion, når man skifter mellem enheder.

Alt i alt leverer HyperX Alloy Rise 75 Wireless en gennemført oplevelse. Det er måske ikke det hurtigste tastatur på markedet i målelig forstand, men det scorer højt på skrivekomfort, byggekvalitet og fleksibilitet. Den lidt højere profil og lette klang kan være værd at bemærke for nogle, men samlet set er det et alsidigt tastatur, der vil kunne tilfredsstille både gamere og skriveentusiaster.

Pris

Jeg har fundet en pris på Alloy Rise 75 Wireless fra HyperX på 1.299,- DKK. Som ligger den fornuftigt i prisleje, mellem mange andre trådløse gaming tastaturer.

Konklusion

Efter en længere testperiode med HyperX Alloy Rise 75 Wireless er det tydeligt, at vi har at gøre med et velkonstrueret og gennemtænkt tastatur, som balancerer performance, komfort og funktionalitet på fornuftig vis. Det er ikke et tastatur, der nødvendigvis prøver at imponere med ekstreme specifikationer, men det leverer solid og pålidelig ydelse, hvor det tæller – i daglig brug.

Den målte latency på ca. 5 ms og en scan rate på omkring 200 Hz placerer det midt i feltet. Det er ikke e-sportsniveau, men det er rigeligt til casual og semi-seriøs gaming, og vigtigst af alt føles det responsivt og præcist. Den trådløse 2,4 GHz-forbindelse viste sig stabil og uden mærkbar forsinkelse, og der var ingen problemer med forbindelsen under testforløbet.

Skrivekomforten er en af tastaturets helt store styrker. De lineære HyperX Red switches giver en behagelig og glidende tasteoplevelse, og takket være PBT keycaps med ru overflade får man et godt greb og færre fejltryk. Tastaturets layout og switchplacering gør det nemt at skrive hurtigt, og det føles naturligt at bruge det både til arbejde og spil.

Dog er tastaturets højde noget, man bør overveje. Det har en lidt højere profil end gennemsnittet, hvilket for nogle kan kræve en håndledsstøtte. Samtidig har kontakterne en let metallisk klang, som indikerer mangel på intern dæmpning – ikke voldsomt, men hørbart for dem der bruger tastaturet uden headset.

Softwaremæssigt er HyperX NGENUITY brugervenlig og funktionel. RGB-tilpasning er let tilgængelig, og profiler kan gemmes direkte til tastaturet – noget der virkelig er en fordel for folk, der skifter mellem flere enheder. Samtidig er muligheden for at skifte switches uden lodning (hot-swappable) en stor bonus for dem, der gerne vil nørde lidt ekstra med følelsen i tastetrykket.

Med en pris på 1.299,- DKK ligger Alloy Rise 75 Wireless rigtig fornuftigt. Der er naturligvis billigere tastaturer på markedet, men når man tager hot-swap, byggekvalitet, software og trådløs funktionalitet i betragtning, får man ganske meget for pengene.

HyperX Alloy Rise 75 Wireless er ikke det mest avancerede tastatur på markedet, men det leverer en velafbalanceret oplevelse, som både føles gennemført og alsidig. Det er velegnet til både gamere og dem, der bruger mange timer dagligt på at skrive, og det har en fleksibilitet, der gør det til et fremtidssikret valg for mange typer brugere. Jeg ender derfor med at give Alloy Rise 75 Wireless en score på et solidt 8 ud af 10.

Fordele

Høj skrivekomfort

Stabil ydelse

Hot-swappable switches

Solid byggekvalitet

Fleksibel forbindelse

Batteritid

Effektiv keyfeel

Ulemper

Let metallisk klang

Relativt højprofil

Ingen håndledsstøtte

Score: 8