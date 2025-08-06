Fractal Design Meshify 3

Fractal Design er klar med en opdatering til deres populære Meshify serie. De holder fast i traditionen med den lette navngivning, så det er nu bare Fractal Design Meshify 3.

6 aug. 2025 kl. 14:31 Af Kenneth Johansen DEL:

Centrale specifikationer

Graphics card (max length): 349 mm

PSU max length: 180 mm

CPU cooler max height: 173 mm

Cable routing space: 34,5 mm

Top radiator: 240/280 mm

Front radiator: 280/360 mm

Total fan mounts: 6x 120 mm or 5x 140 mm + 1x 120 mm

Fans Included: 3 x 140 mm Momentum

Adjust Pro Hub

Ambient Case Lighting

Listen herover dækker vores testversion af Fractal Design Meshify 3, som er Ambience Pro RGB Black version. Meshify 3 er dog tilgængelig i samlet set syv forskellige versioner, samt en Fractal Design Meshify 3 XL, som findes i yderligere seks versioner.

Skåret ind til benet er det en kombination af farver, sidepaneler og RGB tilbehør, som opdeler de forskellige versioner. Ambience Pro RGB kommer med mere RGB tilbehør i form af Adjust Pro Hub, RGB belysning i kabinettet og tre 140mm Momentum RGB blæsere.





En tur rundt om Fractal Design Meshify 3 Ambience Pro RGB

Der er ingen tvivl om, at Fractal Design med Meshify 3 bygger videre på det design, som gjorde Meshify serien populær. Det nye kabinet i serien er strakt genkendeligt, som et Meshify kabinet, hvilket i min bog er et plus, da jeg altid har syntes godt om designet på kabinettet.

Helt i Fractal Designs stil er designet ret afdæmpet, uden en masse lir og vilde vinkler. Det mest genkendelige er naturligvis mesh fronten, som giver serien sit navn og det specielle asymmetriske design mønster, som præger det.

Designet er en anelse mindre kantet end på Meshify 2, så man skal se det lidt mere fra siden før man rigtigt ser det. Om det er en god eller en dårlig udvikling vil være en smagssag.

Der er også kommet lidt mere vinkel på hjørnerne i toppen og bunden. Samtidigt er fødderne blevet mere integreret i kabinettets overordnede designlinjer end tidligere.

Som sagt er der en del forskellige versioner af Meshify 3, og vi har fået besøg af Ambience Pro RGB versionen med glas side.

Meshify 3 er dejlig let at pille fra hinanden, da alle paneler kan tages af uden behov for værktøj. Begge sidepaneler og fronten kan klikkes ret af, mens toppen, der også består af et metal mesh, kan trækkes tilbage og pilles af.

Den forreste del af toppen kan ikke pilles af og det er her vi finder et enkelt USB Type-C 20 Gbps stik, to USB Type-A 5 Gbps stik, et Audio Combo Jack, og endelig en Power knap med lys.

Ambiance Pro RGB versionen har RGB belysning i frontpanelet. Forbindelsen til lyset er dog meget praktisk lavet via pogo pins. Det betyder, at man let kan tage fronten af uden at skulle tage hensyn til kabler.

Bag frontpanelet kan vi se de tre 140mm Momentum RGB blæsere, som kommer med kabinettet, og som alle er monteret i fronten. Momentum blæserne forbindes via et specielt USB C stik, som klarer både RGB lys og blæseren i et kabel. De kan forbindes i et daisy chain setup og sluttes til den Adjust Pro Hub, som også følger med i kabinettet.

Adjust Pro Hub skal forbindes til et SATA stik for at få strøm og kan også forbindes via en USB header til dit bundkort, så du kan styre og tilpasse lyset. Samtidigt er det også muligt at forbinde et PWM stik og et RGB stik, så du kan koordinere med andre enheder i dit system.

Den sidste RGB zone finder vi inde i kabinettet, hvor der er en stribe RGB belysning i bunden langs undersiden af PSU skjoldet.

PSU skjoldet i Meshify 3 har også fået en opdatering i fronten. Her har det fået en fordybning, lidt som en skovl, der skal lede luftstrømmen fra den nederste blæser i fronten op til hovedkammeret, hvor det kan komme grafikkortet til gode.

Den bagerste del af PSU skjoldet er lavet med et åbent design, så PSU’en nedenunder kan få adgang til mere luft, hvis det er nødvendigt.

Hovedkammeret er designet med et åbent layout, der understøtter op til E-ATX bundkort med en bredde på op til 277mm.

Der er kabelgennemføringer i toppen, fronten og fronten af kabinettet. Ingen af dem har gummipakninger eller andet, men de forreste gennemføringer har et skjold monteret, der dækker over hullerne og tillader mere skjulte kabelføringer.

Skjoldet kan flyttes en smule, så man kan tilpasse det til sit bundkort eller det kan pilles helt af, hvis man foretrækker det.

Fractal Design angiver, at man kan få plads til grafikkort med en max længde på 349 mm med CPU kølere med en max højde på 173 mm.

Har du brug for mere køling end de tre 140 mm blæsere i fronten understøtter Meshify 3 yderligere to 120/140mm blæsere i toppen og en enkelt 120 mm blæser bagerst.

I forhold til radiatorer understøtter Meshify 3 128/360mm i fronten, 240/280mm i toppen og en 120 mm bagerst.

Når der skal monteres radiator eller blæsere i toppen, kan hele monteringsbeslaget til dette tages ud. Det gør det noget lettere at montere tingene, og det giver samtidigt også bedre plads til at trække CPU kabler til toppen af bundkortet.

Springer vi til bagsiden af kabinettet, er der også god plads. Der er 34,5 mm plads til kabler på bagsiden og Fractal Design har sørget for både velcro og plastbeslag, som kan bruges til at holde styr på kablerne på bagsiden af bundkortet.

I bunden kan strømforsyningen monteres fra ydersiden og Fractal Design angiver en understøttet PSU længde på max 180 mm.

Hvis man ikke er sprunget 100% med på M.2 lager og skal have plads til 2,5” eller 3,5” lager, så har Fractal Design naturligvis lavet plads til det. Der er samlet set plads til to 3,5” drive og/eller op til seks 2,5” drev.

På væggen i bagsiden af kabinettet er der to pladser, der via beslag kan tilpasses til enten to 3,5”, fire 2,5” eller en kombination. Derudover er der mulighed for at placere yderligere to 2,5” drev i bunden af kabinettet. Der er de dog begravet under kablerne fra strømforsyningen, så placeringen er ikke specielt praktisk.





Montering af Hardware

Fordi Meshify 3 kan pilles så meget fra hinanden som det kan, har det været en let opgave at samle et system i kabinettet.

Som jeg altid foretrækker at gøre, pillede jeg alle paneler af inden jeg gik i gang med at samle systemet.

Det gav mig fri adgang til alle de ting jeg havde behov for, på trods af at der ikke er tale om et specielt stort kabinet.





Hardwaren i systemet bestod af følgende:

Bundkort: ASUS ROG Crosshair X670E Hero

ASUS ROG Crosshair X670E Hero CPU: AMD Ryzen 9 7900

AMD Ryzen 9 7900 RAM: 32 GB Kingston Fury DDR5 @6000 MHz

32 GB Kingston Fury DDR5 @6000 MHz GPU: Aorus RX 7900XTX Elite

Aorus RX 7900XTX Elite PSU: Seasonic Vertex GX-1000

Seasonic Vertex GX-1000 CPU Køler: Noctua NH-U12A chromax.black

På trods af at både PSU og grafikkort var til den store side, så var det ikke noget problem at få plads til dem i Fractal Design Meshify 3. Der var dog ikke meget plads tilbage i fronten, da 7900 XTX Elite kortet var kommet på plads.

Med de forskellige muligheder for kabelføring og styring var det let at få et system, der har et rimeligt ryddeligt look selv, uden at jeg brugte ret meget tid på det.

Med alt hardware på plads var der stadig god plads i toppen, så hvis jeg havde valgt at gå med en AIO løsning til CPU kølingen, havde det ikke været noget problem at få plads til.

Specielt når hele beslaget i toppen let kan tages ud, betyder det en let montering, hvis man går den vej. I mit tilfælde gav det bare rigtigt god plads til at få CPU strømkablerne på plads.

Samlet set løb jeg ikke ind i nogen udfordringer med monteringen af hardware i Fractal Design Meshify 3, og jeg klarede opgaven på omkring 40 minutter.

Med det hele sluttet til og tændt var der også mulighed for at nyde det stilfulde RGB, som Fractal Design har lavet i Meshify 3.

I den forbindelse vil jeg også gerne slå et slag for deres Adjust software, hvor man kan tilpasse blæsernes hastighed og RGB lyset i kabinettet.

Det er en 100% webbaseret løsning, hvilket betyder at man ikke skal installere endnu et stykke software for at styre lys eller blæsere.

Man kan via Adjust software sørge for at firmwaren på enhederne er opdateret og så naturligvis tilpasse indstillingerne.

For RGB lyset er der mulighed for at vælge imellem en række foruddefinerede indstillinger som Fractal Design har lavet eller man kan sammensætte sin egen.

De følger den afdæmpede stil, som Fractal Design er kendt for, så der er ikke regnbue eksplosioner at finde med Meshify 3, hvilket jeg personligt er glad for at se.

Den eneste ulempe med Adjust softwaren er, at den kræver internetadgang for at kunne bruges.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde Fractal Design Meshify 3 Ambience Pro RGB Black, som vi har haft på besøg, til omkring 1700 kroner. Den hvide er en anelse billigere, mens standardversionen uden tilbehør og RGB lys kan findes til 930 kroner.





Konklusion

Hvis man har læst mine tidligere Fractal Design anmeldelser, så er det ikke en hemmelighed at jeg er glad for deres stilrene og afdæmpede design. Det er en stil som passer bedre ind i en “40 something” mands kontor, end fartstriber og regnbuelys i overflod.

Når Fractal Design så også samtidigt binder det sammen med gennemførte materialer, god byggekvalitet og gode detaljer, så er det svært ikke at være glad for resultatet.

Designdelen er naturligvis altid en smagssag, så den kan variere meget fra person til person.

Foretrækker man som mig det mere afdæmpede look, med en smule kant i form af mønsteret på fronten, så er Meshify 3 et rigtigt fint bud på et kabinet.

Denne version kommer med en smule lir i form af RGB, som man dog sagtens kan spare væk, hvis man vil have det endnu mere afdæmpet.

I forhold til kvaliteten og mængden af tilbehør, så synes jeg også at prisen er rigtigt skarp.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en Great Product Award for et smukt og gennemført produkt fra svenskerne i Fractal Design.





Fordele

Smukt design

Gode materialer

God RGB udførsel

Let at samle og bygge i

Skarp pris





Ulemper