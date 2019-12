AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-07 10:14:49

CES 2019: CORSAIR ONE PRO i180 Compact Workstation PC

Corsair har præsenteret en ny CORSAIR ONE PRO i180 Compact Workstation PC på CES 2019. Corsair ONE PRO i180 bygger på samme koncept, formfaktor og teknologi vi så med forgængeren ONE i160 og i140. Den nye Corsair ONE PRO i180, har tilmed opnået en indstilling til ”Innovation Award”

CORSAIR ONE PRO i180 er udstyret med en væskekølet Intel Core i9-9920X 12-core processor og et NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti grafikkort.

Corsair fortæller:



“Corsair ONE PRO i180 puts the power and performance of a full-fledged workstation into a small form factor that occupies less than a third of the space of its larger, more traditional counterparts. The desktop mini PC is constructed from 2mm-thick aircraft-grade bead-blasted aluminum and is equipped with 12-core processor delivering incredible 24-thread performance at speeds up to 4.5GHz supported by 32GB of quad-channel Corsair DDR4 memory and 960GB of high-speed M.2 SSD storage and 2TB of HDD capacity”



På CES 2019 fremviser Corsair også ONE i160 og Corsair ONE i140 Compact mini PC’ere. Corsair R ONE i160 er udstyret med en Intel Core i9-9900K processor og GeForce RTX 2080 Ti mens Corsair ONE i140 kommer med en Intel Core i7-9700K processor og GeForce RTX 2080.



Selvsamme AIO er i brug på disse samt på GPU.



Af andre specifikationer kan nævnes Corsair DDR4 RAM, multi-monitor og VR support, 480GB high-speed M.2 SSD lager og 2TB HDD.



Prisen starter ved $5,000.



Læs mere HER

Billeder & Kilde

Corsair