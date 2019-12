AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-26 08:07:55

Steam Digitale Gavekort Nu Tilgængelig

Steam har officielt lanceret deres Steam Digital Gift Cards, som gør det muligt for andre at indbetale penge på Steam wallets som en form for digital gave i stedet for.

Bevist lancering op imod julen?

Dermed føjer Steam deres Steam Digital Gift Cards til det allerede eksisterende Steam Wallet Code. For at benytte dig af Digital Gift Cards, kræver det du logger ind på din Steam account, vælger en Stream kontakt, hvorefter du så kan sende omtalte Steam Digital Gift Cards på et givent beløb. Herefter kan modtageren redeeme hans gavekort, til køb af spil, software, hardware m.v. som er tilgængelig via Steam.



”The new cards allow you to send Steam Wallet funds to friends, who may then apply those funds toward the purchase of anything on Steam, from hardware to software, including games and in-game items. This expands on Steam’s single-game digital gift service and the tangible Steam Gift Cards which are available from hundreds of retailers around the world”.



Via Steam, kan du læse mere om deres nyeste service.