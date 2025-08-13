ASUS og Noctua laver RTX 5080 Kort

Efter succesen med tidligere Noctua Edition GeForce RTX-grafikkort markerer ASUS RTX 5080 Noctua Edition det femte ASUS-GPU, der kombinerer prisvindende Noctua-blæsere med en specialudviklet heatsink.

13 aug. 2025 kl. 12:44 Af Kenneth Johansen DEL:

Som det første gaming-GPU, der anvender en triple 120x25mm blæserkonfiguration, benytter denne model tre nye NF-A12x25 G2-blæsere samt en fuldt optimeret, specialdesignet heatsink, der kombinerer et stort vapour chamber med syv 8 mm og fire 6 mm heatpipes – en markant opgradering i forhold til heatsinks på tidligere Noctua Edition-GPU’er.

"Vi er glade for at fortsætte vores samarbejde med Noctua på ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition. Ved at kombinere ASUS’ ingeniørarbejde med Noctuas ekspertise inden for støjsvag køling og deres karakteristiske premium-design – og ved at introducere et nyt triple-fan layout – har vi skabt en løsning, der leverer exceptionel ydelse med imponerende lave støjniveauer," siger Kent Chien (Corporate Vice President og General Manager for ASUS Multimedia Business Unit).









"Vi har konstant sat nye standarder for performance-to-noise-effektivitet med hver af de tidligere ASUS x Noctua-GPU’er, men GeForce RTX 5080 byder på det største generationsspring til dato," siger Roland Mossig (Noctua CEO). "Det er ikke kun det første gaming-GPU med tre 120x25mm-blæsere, men også det første, der bruger vores næste generations NF-A12x25 G2-blæsere. Kombineret med et opgraderet heatsink-design, der integrerer et stort vapour chamber og elleve heatpipes, gør dette ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition til et oplagt valg for støjbevidste gamere og content creators."





Tro mod arven fra ASUS x Noctua-seriens grafikkort udnytter ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition kraften fra Noctuas nyeste flagskibsblæsere og en fuldt specialudviklet heatsink for at opnå banebrydende, støjsvag køleeffektivitet.

ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition anvender tre af de nye NF-A12x25 G2-blæsere og en fuldt specialudviklet, nøje optimeret heatsink, der kombinerer et stort vapour chamber med syv 8 mm og fire 6 mm heatpipes.

Blæserne er hastighedsforskudt for at undgå uønskede akustiske interaktioner som følge af beat-frekvenser, f.eks. periodisk brummen eller vibrationer. Denne højt sofistikerede køleløsning gør det muligt for ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition at køre markant mere støjsvagt end ASUS’ TUF Gaming- eller ROG Astral-modeller ved samme temperaturer.