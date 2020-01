AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2020-01-04 18:29

Betydelig opdatering af Cortana i Windows 10 20H1

Microsoft har langsomt skåret ned på de funktioner, der understøttes af deres stemmeassistent, Cortana, herunder at fjerne dens integration fra Android enheder og fjernet support til grundlæggende funktioner såsom indstilling af timere.





Nu ser det ud til, at virksomheden har startet en fase, hvor de vil genopbygge Cortane igen. ALumia melder om, at Microsoft har frigivet en betydelig opdatering til Cortana Beta, der fører den til version 2.1912.18729.0, som introducerer en række nye funktioner.

Disse ændringer inkluderer:

Foreslående opgaver:

Selvom der i øjeblikket er en tom sektion, er aktiviteterne igen opdelt i tre underkategorier (Found, Active og History)

WakeWord:

Microsoft har introduceret muligheden for at starte Cortana ved blot at sige navnet (som allerede var muligt med den gamle Cortana-app). Funktionen ser ikke ud til at tilbyde muligheden for at indstille dit personlige wakeword endnu.

Redesignet indstillinger:

Microsoft har optimeret indstillingerne i Cortana (Beta) markant og introduceret en mere elegant og responsiv hamburger-menu.

Understøttelse til gamle versioner af Windows 10 er elimineret:

Du kan nu kun downloade Cortana (Beta) på Windows 10 computere med build fra 19023 eller højere installeret.

Korrektioner og forbedringer

Herunder rettelser af kendte bugs.









Nogle af funktionerne kan ses illustreret i ALumias screendumb herunder.

I øjeblikket understøtter Cortana kun amerikansk-engelsk, og med Microsoft antydende at trække sig fra det meste af verden på sprog-delen. Her vil pladsen kunne udfyldes af en konkurrent som Amazons Alexa, som tilbydes på flere sprog.





Source & Image credit:

aggiornamentilumia