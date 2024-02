Tesla køber NVIDIA og AMD AI-chips

Elon Musk afslører Teslas investering i NVIDIA og AMD AI-chips til næste generation Dojo supercomputer. Målet er at udvikle selvstændig teknologi og forbedre autopilot, 4D-billedbehandling og mere.

11 feb. 2024 kl. 09:00 Af Maria DEL:

Elon Musk, kendt for sin banebrydende virksomhed inden for ren energi og biler, lader ikke sin virksomhed sakke bagud i kapløbet om at introducere AI-drevne funktioner. Musk har for nylig afsløret Tesla's investeringer i nye NVIDIA og AMD AI-chips til sit Dojo supercomputerprojekt. Målet er at bringe en næste generations Tesla Dojo supercomputer til live for et endnu ikke afsløret formål, med fokus på nogle af verdens mest kraftfulde AI-hardware.

I den seneste afsløring fra Musk, investerer Tesla milliarder i denne hardwarekøb fra de to virksomheder, hvilket forklarer det store beløb. En ny udtalelse fra Elon Musk bekræftede virksomhedens planer om at levere en ny Dojo supercomputer, som nu er under udvikling af virksomheden. Han understregede, at det ikke kun vil være afhængigt af NVIDIA's anerkendte H100-chips. Musk afslørede også prisen på disse H100 AI-chips; en sum på $500 millioner vil kun give virksomheden omkring 10.000 processorer fra Santa Clara-firmaet.

En Twitter-bruger @WhatsupFranks spurgte milliardæren om eventuelle planer om at købe AMD's AI-chips, hvortil Musk bekræftede, at de også vil købe fra det konkurrerende mærke. Musk afslørede, at Tesla vil bruge mere end det førnævnte beløb, samtidig med at erkende, at en halv milliard allerede er en enorm sum for denne investering. Baseret på Musks udtalelser og bekræftelse, vil Tesla investere milliarder for at skabe denne nye Dojo supercomputer, idet de overvejer både NVIDIA's H100 og AMD's MI300 AI-chips til projektet.

Det er ukendt, hvordan virksomheden vil få dette til at fungere, men det forventes at være en ny skræddersyet supercomputer for Tesla, fokuseret på udvikling af sin selvkørende teknologi. Tilbage da kunstig intelligens endnu ikke var på det punkt, hvor det var generativt, var Tesla et af de anerkendte mærker, der talte om AI og hvordan virksomheden byggede det for at skabe et neuralt netværk.

Denne supercomputer vil hjælpe med at drive sin massive AI-udvikling, hvilket igen ville hjælpe virksomheden med at bringe forbedringer og opgraderinger til dens Autopilot, 4D-billedbehandling og mere. Et whitepaper om Tesla Dojo blev udgivet af virksomheden i 2021, og dette gav verden dyb indsigt i, hvad den forsøger at skabe for det berømte bil mærke, med fokus på massive forbedringer for teknologien.

Musk pralede også af Dojo's evner til at lære sine autonome køresystemer "top-notch" forbedringer, lover "nul ulykker" for selvkørende teknologi. Sidste år debuterede Tesla Dojo ExaPod supercomputeren, skabt med skræddersyede AI-chips, der er i stand til at levere op til 1.1 exaflops for at træne sin autonome køreteknologi. Nu teaser virksomheden og dens chef muligheden for en ny supercomputer eller en opgradering til Dojo, der satser på NVIDIA og AMD's top AI-chips for at bringe kraften til sine EV'er.