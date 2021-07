Gaming PC: 5 tips til at bygge en gaming computer

Med denne artikel tager vi udgangspunkt i, at du allerede har nogenlunde styr på de grundlæggende trin når det kommer til at bygge din egen gaming PC. Her kommer vi således med 5 lidt mere avancerede tips, der vil bygge videre på den viden du allerede måtte have tilegnet dig. Forhåbentligt vil det klæde dig yderligere på, når du skal ud og bygge din helt egen gamer PC med de dele du selv har udvalgt.

Det kan både være en fornøjelse og en frustration at bygge en gaming-PC, og det kommer i høj grad an på din tilgang til projektet samt hvilke forudsætninger du har for at kaste dig over det. Det kan fx være at du er begrænset på budget-fronten, og dermed har svært ved at vælge de rigtige dele med henblik på at opnå den ydelse du sigter efter. Det kan også være at du er generelt uerfaren i forhold til at rode med computerdele, og dermed er usikker når det kommer til at stykke en maskine sammen, der kan trække selv de nyeste og mest krævende spil.

Her følger 5 tips, der er vigtige at forholde sig til, og som både er relevante for nye såvel som for erfarne PC-byggere.



1. Kort om det såkaldte “silicium-lotteri”

Som du måske er klar over, så er alle processorer, der produceres, ikke fuldkommen identiske. Det gælder for alle CPU-modeller, at der i løbet af fremstillingsprocessen vil være mindre variationer til stede, der medfører at nogle chips er bedre end andre (selvom de dog alle vil befinde sig inden for en margin af hinanden).

Når du som forbruger køber en ulåst processor, der kan overclockes, refererer man ofte til det såkaldte “silicium-lotteri” (direkte oversat fra det engelske silicon lottery), hvilket i bund og grund blot betyder at man må krydse fingre for, at netop den udgave man får i hænderne, hører til blandt de hurtige af slagsen. Disse modeller vil være en smule bedre og i bedste fald vil de kunne give betragteligt bedre resultater ved overclocking.

Men man behøver ikke overlade alt til tilfældighederne i jagten efter en god CPU. Der er webshops, der specialiserer sig i at indkøbe og gennemteste CPU’er med henblik på at videresælge disse til interesserede købere, der er ude efter en CPU, der med garanti vil levere den ønskede ydelse og overclockingpotentiale.

Silicon Lottery er en af de forretninger, der gør sig i netop dette, og som ofte bliver nævnt i denne sammenhæng.

Der er dog nogle bagsider til medaljen, som man lige skal huske at have med i overvejelserne. Det gælder nemlig for alle forhandlere, der tilbyder denne service, inkl. Overclockers UK og den tyske forhandler, Caseking, at de tager ekstra for denne service, og dermed udbydes disse CPU’er altså for noget over den vejledende pris for CPU’en. I nogles øjne kan det simpelthen ikke svare sig, og i deres optik var det bedre, at smide pengene efter opgraderingen af andre komponenter med henblik på at fremme ydelsen af dit system.

I sidste ende, hvorvidt det giver mening eller ej, og om du får noget ud af det, så kommer det nok mest af alt an på det eksakte build du går efter og hvilken processor du har i tankerne. I nogle tilfælde ville det nok bedre kunne svare sig, at tage skridtet videre op til en større CPU, såfremt det er muligt og du ikke allerede har topmodellen for øje.

Hav også i mente, at det kan være en nødvendighed, at have det helt korrekte bundkort (fx ikke en entry-level-udgave) for at sikre sig at chippen er i stand til trække processoren ved de, af forhandleren, specificerede hastigheder.

Det ændrer dog ikke på, at dette er en meget interessant mulighed for dem, der ikke har noget imod at betale lidt ekstra for så at kunne sikre det absolut bedste til deres gaming-PC. Slutteligt, så husk også at disse CPU’er kan Deliddes af forhandleren så de kan køre ved lavere temperaturer, hvilket ydermere vil give nogle fordele når det kommer til at presse systemet til det maksimale.



2. Spar ikke på PSU’en

Det er ikke usædvanligt, at man på nettet render ind i nogle ret vilde PC builds, hvor systembyggeren har valgt nogle billige, måske endda low-end, ikke-kritiske komponenter. Med dette mener vi de dele, der normalt regnes for mindre vitale end kerne-komponenter såsom processor, GPU, bundkort, hukommelse og den primære lagringsenhed.

Her tænker vi først og fremmest på kabinettet og strømforsyningen (PSU). Disse to kunne man fristes til at betragte som værende nogle gode steder at spare et par kroner, så der kan blive til et større grafikkort, men tøv lige en gang inden du går videre med disse tanker.

Køb ikke, og vi gentager, køb ikke, en billig strømforsyning til din gaming-PC.

CPU’en regnes typisk som motoren i din PC, men hvis det er tilfældet, og den er “hjernen”, så kan strømforsyningen passende betragtes som “hjertet”, der sørger for at hele maskinen kører flydende. Men er der tale om en tvivlsom andenrangs-model, så vil den ikke bringe megen stabilitet i spil når det kommer til at overclocke. Desuden, hvis du ender med at investere i en billig model, med forholdsvis lav effekt, så vil den have svært ved at håndtere eventuelle high-end-komponenter, når de for alvor bliver sat i gang.

Hav også i tankerne, at næste gang du opgraderer din PC, fx med en ny og endnu større GPU, så vil du få gavn af at have lidt ekstra effekt at gøre med. Med andre ord, hvis du sidder med en PSU med et lavt effektforbrug hæmmer du i høj grad fremtidssikringen af din PC.

Ydermere, så er der også et andet vigtigt aspekt, hvilket er, at går man med en budget-model, så kan den vise sig at være så upålidelig at den fuldstændig står af, hvilket blot betyder, at du må ud og investere i en ny. I værste fald vil PSU’en, når den står af, kunne risikere at tage nogle af de andre komponenter med sig i faldet, hvilket i høj grad vil være en dyr fornøjelse.

Når alt dette er sagt, så er der dog ingen grund til at punge ud for en 1500 W PSU eller lignende. Sådanne enheder vil hurtigt løbe op i pris, og samtidig giver de ikke nødvendigvis den bedste effektivitet når din maskine står og passer sig selv (hvilket for mange udgør en ret stor andel af oppetiden). Så det vil formentlig nok være overkill i alle tilfælde, medmindre der er tale om en over-the-top gaming-PC.

Præcis hvor meget ydelse af din PSU du har brug for kommer an på hvilken type af gamingcomputer du vil bygge: en low-end eller et monster. Du kan eventuelt benytte dig af en wattage-beregner, og deri indtaste de dele du planlægger at bruge for så at få en indikation af hvor stor en PSU du har brug for. Men husk at læg lidt ekstra til så den er fremtidssikret (eksempelvis 25% eller mere).

Derudover, så sørg også for at få en PSU med minimum en “80+ Bronze”-certificering fra et kvalitetsmærke (fx Corsair eller Seasonic). På den måde vil du have en PSU, der vil holde i rigtig lang tid, hvilket vil spare dig nogle kroner i det lange løb (du kan genbruge din PSU næste gang du bygger en PC).

Det korte af det lange er, at der ikke er nogen grund til at købe noget overdrevet, men sigt efter noget af kvalitet og spar ikke for meget.



3. Køligt kabinet

Dette punkt fortsætter lidt i samme dur som det forrige. Dog vil vi ikke påstå, at det på samme måde er lige så kritisk, at investere i et godt kabinet til din PC, men samtidig så vil vi slå et slag for, at du gør dig nogle tanker her.

En basis-PC, der ikke lader der være meget luft tilovers, indvendigt, kan som konsekvens føre til at dine komponenter føles meget sammenklemte. Samtidig vil der også være meget begrænsede muligheder i forhold til kabelføringen.

Et velgennemtænkt kabelføringsdesign involverer en masse huller, der kan bruges til at føre kablerne igennem, således at du kan skjule det meste af kablerne bag bundkortet, og derudover også en masse forankringspunkter, hvor du kan fastgøre dine kabler med kabelbindere for dermed at få det hele til at se mere ryddeligt ud.

Ved at sørge for, at dine kabler (især de tykke af slagsen) er ryddet godt af vejen, og ikke snor sig rundt om dine hardware-komponenter, sikrer du dig også et bedre airflow i hele kabinettet, og dermed også bedre køling af dine kritiske dele, fx CPU’en og GPU’en. Kort sagt, så får du med god kabelføring et system, der både ser godt ud, men som også holder sig køligere.





Med et bedre kabinet får du højst sandsynligt også et bedre design i forhold til blæsere og ventilationsmuligheder, og generelt et bedre airflow. Som vi også har været inde på tidligere, så spiller køling altså en væsentlig rolle når det kommer til at overclocke dele i din PC.

Et par hurtige tips: Hvis du går efter et lille kabinet, så er det en god idé at overveje et grafikkort, der fører den varme luft, som det genererer, ud ad bagsiden, dvs.væk fra kabinettet, fremfor at det spreder den varme lufte ud i kabinettet. I et overfyldt kabinet, vil sidstnævnte være en ulempe. Sørg også for, at luftindtaget er beskyttet med et støvfilter eftersom støv er en af PC-komponenternes hovedskurke når det kommer til overophedning.

Med det i tankerne, så anbefaler vi på det kraftigste, at du smider en dåse med komprimeret luft i indkøbskurven når du nu skal ud og købe en ny PC alligevel. Hvis du derefter, hvert halve år, eller oftere, bruger den til at fjerne indvendig støv, inden det akkumulerer sig i nogen nævneværdig grad, så er du godt kørende. Du skal naturligvis slukke din PC inden du giver dig i kaste med dette, og vær samtidig forsigtig. Når du renser støv fra vingerne af en blæser, så sørg for at holde den på plads (da det kan beskadige den, hvis den får lov at dreje rundt).

Smid det eventuelt i din kalender, som en tilbagevendende begivenhed, så du ikke glemmer det.

Slutteligt, så husk at det samme gælder for dit kabinet, som for din PSU. Det kan genbruges i fremtiden, når du skal opgradere din PC igen.





4. Spørg eksperterne

Når du til sidst har en facitliste over dit næste build, så smid listen over komponenterne op på et tech-forum, der besøges af erfarne PC-byggere (gerne flere steder end ét). Dette er et skridt som de fleste ikke tager da det kan tage lidt tid at registrere sig, såfremt man da ikke i forvejen er det. Men det er bestemt tiden værd inden du kører guldkortet igennem.

Man får ofte noget ret interessant og brugbar feedback, og måske et par forslag til alternative dele eller konfigurationer, der ville tjene dig bedre. Der kan også være ting som du helt har overset. Du kan, meget vel, blive meget glad for denne feedback og det kan i bedste fald føre til nogle væsentlige besparelser.

I denne sammenhæng kan vi anbefale at bruge en side som PCPartPicker, der er fantastisk til at dele dit build med andre, og selve siden kan i visse tilfælde også udpege eventuelle kompatibilitetsproblemer.





5. Betydningen af software

Selvom vi fokuserer mest på de saftige hardware-komponenter, så glem ikke software-delen når nu du skal samle din lækre gaming-PC. Når du får liv i bæstet, så anbefaler vi i høj grad at du installerer HWiNFO (eller CPU-Z) da det er et stærkt, og gratis, værktøj til at monitorere hvordan dine hardware-dele opfører sig, og det kan kaste lys over eventuelle problemer inden de forværres.

Prime95 er et andet praktisk værktøj, der kan stress-teste og sikre stabiliteten af din processor.

MSI Afterburner er et smart stykke software, der er uvurderligt når du skal overclocke dit grafikkort, og finjustere din GPU’s blæserhastigheder (bemærk, at det altså ikke kun virker til MSI-grafikkort).

Men dette er blot få eksempler på nogle meget nytte applikationer der bestemt er værd at have installeret. Der findes et hav af andre applikationer derude. Så det er helt sikkert noget, der er værd at bruge lidt tid på at undersøge.