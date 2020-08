Kabinet Showdown

Vi har taget tre kabinetter med et sammenlignings prisspænd fra 500 kroner og helt op til 2000 kroner. Vi tester og ser, om der er sammenhæng imellem pris og ydelse.

29 jul. 2020 kl. 05:00 Af Kenneth Johansen f t

PC kabinettet bliver meget hurtigt den mest synlige del af en computer, da det trods alt er kassen, der huser vores dyrt indkøbte hardware, og bliver den umiddelbare præsentation af computeren. Kabinettet bliver også nemt stedet, hvor man meget hurtigt kommer til at betale mere for designet end for funktionaliteten.

Det siger vi ikke nødvendigvis er en dårlig ting, for det betyder unægteligt noget for mange af os. Hvis vi tager et kig på computer kabinetterne, som vi har med i testen her i dag, så ville man dog kunne små 1500 kroner mere til anden hardware, som kunne betyde et boost til ydelsen i spil, hvis man valgte det billigste frem for det dyre i vores test setup.

Som sagt så betyder udseendet bare også en del, sammen med selve oplevelsen af at bygge en computer i kabinettet. Her til er der ekstra luksus features som RGB LED lys, glaspaneler med videre som features, som kan spille en rolle for hvor man vil bruge sine penge.

I dag har vi som sagt tre kabinetter i tre prisgrupper, som vi vil kigge nærmere på og holde op i forhold til hinanden. Dette i forhold til pris, kvalitet og airflowet i de udvalgte computer cases.

Vi samler det samme system i alle tre kabinetter, og vil herefter køre en stress test på systemet, for at se om den ekstra tid og udvikling, kan påvirke ydelsen på systemet.

De grænser, som vi har sat for os selv er, at kabinetterne skulle kunne understøtte et fuld ATX bundkort, men ellers i midtower størrelsen. De tre prisklasser er valgt, så vi får en fordobling af prisen, hver gang vi springer op af stigen. Så altså fra 500 kroner til 1000 kroner og slutteligt omkring 2000 kroner.

Starter vi med at tage et kig på de udvalgte kabinetter, så finder vi i budgetklassen et kabinet til omkring 500 kroner. fra Riotoro. Der er tale om deres CR400 kabinet, som på overfladen ser ret basalt ud, men som faktisk kommer med mange mindre features i forhold til layout og indretning, som oftest ses på dyrere kabinetter.

Selv på det entry level trinnet får vi et vindue i siden på kabinettet, som dog kun er lavet af akryl, og ikke dækker hele siden af kabinettet. CR400 kabinet har plads til to 120 mm eller 140 mm blæsere i både fronten og toppen og yderligere en 120 mm bagerst i kabinettet. Der er to blæsere inkluderet i pakken, hvoraf den ene er med rød LED lys.

Fronten er lavet i plastik med åbent mesh design i fronten med et indbygget støvfilter, som ikke kan fjernes. Dette kan rengøres ved at fjerne hele fronten, hvilket kan gøres ret let.

I toppen forrest har vi en power og en reset knap sammen med 3,5 mm stik til lyd og mikrofon, to USB 2.0 og et enkelt USB 3.0.

Indretningen understøtter op til fuld ATX bundkort, grafikkort med en længde op til 300 mm og CPU kølere op til 180 mm.

Det indre layout er meget typisk denne form for PC kabinet med kammer opdeling. Det betyder dermed strømforsyning og kabler er gemt i bunden. Der er plads til to 2,5 tommers SSD'er i hovedkammeret, og der er rigelig kabelgennemføringer på bagsiden. En lille note er manglende gummibeklædning på kabelføringsdelen.

CR400 kabinet kommer med et magnetisk støvfilter på toppen af kabinettet, og i bunden er der ligeledes støvfiltre. Sidstnævnte er ikke magnetiske. men bare tynde filtre der sidder i spænd.

Overordnet set er der masser af gode features i CR400 fra Riotoro, men det ebærer dog tydeligt præg af, at det er på materialerne og mindre detaljer der er blevet sparet på.





Fractal Design - Define R6 TG

I mellemsegmentet med en pris på lige omkring 1000 kroner, har vi valgt at inddrage Fractal Design - Define R6 TG.

Her har tingene fået et nøk op grundet en højere pris, og her får vi et sidepanel i hærdet glas, der dækker hele siden af kabinettet. Der plads til tre 120 eller to 140 mm blæsere i fronten, toppen eller bunden og en enkelt 120 eller 140 mm bagerst i kabinettet. Der medfølger tre 140 mm blæsere i kassen med to præ monteret i fronten, og den sidste bagerst i kabinettet. Alle tre er som på CR400 kabinet med tre pins stik. Så endnu en gang ingen PWM stik her.

Fronten på Fractal Design - Define R6 TG er lavet i sort plastik med et look af børstet aluminium. Der er ingen ventilation i selve fronten, men derimod på siderne af frontpanelet, så der kan trækkes luft ind den vej. Fronten kan dog åbnes som en låge, så man kan få adgang til det støvfilter der er monteret bagved, let at fjerne og dækker alle blæser pladserne i fronten. I fronten kan man også trække et støvfilter ud, som dækker hele bunden af kabinettet.

Toppen i Fractal Design - Define R6 TG kabinettet har også et modulært element, da panelet i toppen enten kan bruges som lukket panel for maksimal støj dæmpning, eller med til tilpasning som åbent panel, hvis man har brug for pladsen til radiatorer eller blæsere.

Kigger vi ind i kabinettet fra Fractal Design, har vi mulighed for helt op til E-ATX bundkort, grafikkort med en længde op til 440 mm og CPU kølere med højde op til 185 mm. Igen er det det efterhånden klassiske layout, med kammer opdeling så strømforsyning og kabler kan gemmes væk i bunden. Der er flere kabelgennemføringer, og de er alle forsynes med gummibeklædning, så det kan gøres mere diskret og rent.

På Fractal Design - Define R6 TG er dog flere modulære elementer på menuen. Den forreste del af kabinettet kan f.eks. tilpasses alt efter om man vil have plads til meget lager, eller man foretrækker et mere åbent layout.

På bagsiden er der godt med plads til kabelføring med 23 mm plads til siden, og der er plads til to 2,5 mm SSD pladser bag bundkortet. På bagsiden er der også monteret en fan hub med plads til i alt ni blæsere, med seks tre pins og tre fire pins stik. Der er også gode kabelførings muligheder med velkrobånd og punkter til at binde tingene ned.

Så der er ingen tvivl om, at man får noget for den højere pris i springet fra 500 kr. op til 1000 kr. med Fractal Designs bud i sammenligningen. Det er et generelt løft i features og materialekvalitet. Samlingen af tilføjelser, som hærdet glas, fan hub og ikke mindst den høje grad af modularitet, er nogen af det ting som man får med her.





Corsair - Carbide 500D RGB

Hvis vi fordobler prisen endnu engang lander vi på 2000 kroner, og til den pris får vi mulighed for at få fingrene i et af Corsairs top midtower kabinetter. Det er deresCorsair - Carbide 500D RGB, som er en opdateret udgave af deres oprindelige 500D. Corsair kalder det selv et premium kabinet, så de skruer selv op for forventningerne.

Med Corsair - Carbide 500D RGB er der igen blevet steppet op for materiale kvaliteten, og her får vi nu hærdet glas på begge sider og fronten sammen med børstet aluminium, der unægteligt giver et lækkert finish.

Der er også en række andre lækre designdetaljer, som er værd at bemærke. Begge sidepaneler er f.eks. monteret på hængsler, så de let kan åbnes, og der er også let adgang til støvfiltre både i fronten, toppen og bunden af kabinettet.

Med kabinettet får vi tre af Corsair LL120 RGB blæsere med, som alle er placeret i fronten, så der er fuld udsyn til dem, når der åbnes op for RGB ballet. Der er ikke nogen blæser monteret bagerst, men der er plads til en 120 eller 140 mm blæser på denne plads. Alle tre inkluderede blæsere er med et 4 pins PWM stik, og så selvfølgelig digitalt RGB LED lys, så der er plads til alle regnbuens farver.

Overordnet set er der plads til tre 120 mm eller to 140 mm blæsere i fronten, to 120 eller 140 mm i toppen, og så en 120 mm eller 140 mm bagerst.

Kigger vi på det indre layout på Corsair - Carbide 500D RGB, så er det som med de andre tale om et ret åbent layout og igen med en opdeling imellem hovedkammeret og strømforsyningen. I modsætning til de to andre, så fylder denne opdeling dog ikke kabinettets fulde længde. I stedet er der i fronten gjort plads til montering af blæsere og radiatorer til vandkøling, og endda montering af en pumpe, da der er gjort plads til montering af den slags.

Der er plads til grafikkort med en maksimum længde op til 370 mm, CPU kølere med en højde op til 170 mm og bundkort op til ATX størrelse. Der er ingen pladser til SSD'er eller andet i hovedkammeret, men der er gode kabelgennemføringer til bagsiden, som alle sammen er med gummibeklædning.

Springer vi om på bagsiden, så er der pladser til to 3,5 tommers harddiske monteret i slæder i mod væggen, der adskiller de to kamre. På bagsiden af bundkortet er der plads til tre 2,5 tommers SSD'er. En lækker bonus er en Corsair Commander Pro enhed, som kommer med kabinettet. Den kan bruges til praktisk at samle både RGB og blæserstyring ét samlet sted. Der er plads til seks PWM blæsere, to separate RGB kanaler, og så kan man tilslutte op til fire temperaturfølere og to USB 2.0 enheder.





Processen:

Det var en oversigt over de tre kabinetter i vores kabinet sammenlignings test.

Næste trin er at samle et system i dem for at se, hvordan byggeriet er i praksis. Bagefter tester vi systemerne for at se, hvor godt de enkelte kabinetter yder i forhold til airflow og temperaturer.

Det bliver det samme system, der bliver samlet i alle tre udvalgte kabinetter, og alle kabinetterne bliver testet udelukkende med de inkluderede blæsere placeret de steder, hvor de er installeret som standard.

Hardwaren bliver vores Intel i7 8700K baserede test system med en Noctua NH-U12A køler til CPU'en og et Aorus RTX 2080Ti Xtreme grafikkort. Delene er valgt, så vi hurtigt kan skabe noget varme, og få det sendt ud i kabinettet så vi kan se, hvor godt de enkelte kabinetter er til at komme af med varmen igen.





Riotoro CR400 resultater:

Montereringen i CR400 er forløbet uden problemer overhovedet, og jeg vi havde systemet oppe og køre på omkring en halv time fra start til slut. Der er god plads til hardwaren og til at føre kabler, så generelt er der ikke meget at klage over.

I standardkonfigurationen opnåede vi delta temperaturer under en syntetisk full load test med FurMark og Prime 95, altså målt temperatur fratrukket rumtemperaturen, på 64 grader på CPU'en og 61 grader på grafikkortet.

Det klarede systemet med et lydniveau på 47 db målt 40 cm fra kabinettet.

Under et mere normalt gaming scenarie i Shadow of the Tomb Raider, så vi temperaturer på 39 grader på CPU'en og 64 grader på grafikkortet. Lydniveauet var det samme som testen under fuld belastning.

Disse resultater sammenligner vi med de andre kabinetter, når vi har haft systemet monteret i dem. Umiddelbart vil konkluderer vi, at man generelt får meget for de 500 kroner, som CR 400 kabinettet koster.

Der er god plads til selv store grafikkort, som det vi tester med, og selv uden yderligere blæsere, så er der altså et fornuftigt airflow. Det man går glip af er primært de mere topnotch materialer på budget kabinetter. Det kan godt mærkes, at der er sparet lidt på materialerne, når man arbejder med kabinettet, og så får man heller ikke en side i hærdet glas med til 500 kroner. Manglen i materialekvaliteten kommer især til udfoldelse, når man bygger, og flår godt i kabinettet.

Når først musikken spiller, bortset fra en akryl side i stedet for glas, ikke noget der spiller en specielt stor rolle i det samlede billede.





Fractal Design - Define R6 TG resultater:

Selve byggeprocessen var ikke ret meget anderledes end det første kabinet til den halve pris. Her har vi igen et kabinet med masser af plads til både hardware og kabler, så der er ingen problemer i den forbindelse. Der er god plads til vores store grafikkort, og specielt, hvis man bruger de modulære muligheder, og åbner helt op for pladsen.

Materialerne er helt klart bedre på det her niveau gældende for både kabinettet og også med den fulde side i hærdet glas.

I forhold til temperaturer, så er resultaterne dog gået tilbage sammenlignet med Riotoro. Her landede vi med et højere gennemsnit på 69 grader på CPU'en og 57 grader på grafikkortet. Temperaturen i rummet under testen var på 24 grader, og det betød faktisk, at vi her var ret tæt på at ramme et kritiske område for CPU'en specielt i peaks, som placerede sig over gennemsnittet.

Det skyldes uden tvivl det noget mere lukkede design i fronten på Fractal Designs Define R6 kabinet, der ender med at begrænse airflowet i forhold til den meget åbne front hos Riotoro.

Vi lavede, for sammenligningens skyld, den samme test, men med frontlågen i kabinettet åben, og så landede vi på nogenlunde de samme temperaturer som i Riotoro kabinettet.

Under normal gaming med Tomb Raider var tingene mere fornuftige med gennemsnitlige temperaturer på 39 grader over rumtemperaturen på CPU'en og 64 på grafikkorteti den lukkede konfiguration. Så generelt ser det ikke skidt ud under normale gaming scenarier, men under tungere belastninger, ser det ud til at det ret lukkede design i fronten har en negativ indflydelse på airflowet.

Samtidigt var lydniveauet også en tand højere med 50 decibel på tværs af testene. Det skyldes med stor sandsynlighed, at blæserne skal arbejde hårdere for at gøre op for det begrænsede airflow og de højere temperaturer. I den åbne test faldt det til 45 db, hvilket fint underbygger det.

Så opsummeret kan man konkludere, at vi får bedre materialer og flere muligheder med Fractal Designs Define R6, men designet betyder også at airflowet er dårligere, hvis ikke man arbejder for at kompensere for det.





Corsair - Carbide 500D RGB resultater:

Igen har det været uden problemer at samle systemet i det her kabinet. Det tog en anelse længere end de andre kabinetter at bygge, men det var primært fordi, der var flere kabler at holde styr på. Der er to kabler for hver blæser, og for at få RGB LED lyset til at fungerer, så skal det også koordineres. Som med de andre kabinetter, så var det dog let at bygge i Corsairs 500D, og der var fin plads til alt på listen.

Det er ikke overraskende, at det her kabinet er det dyreste i sammenligningen, alene materialerne taget i betragtning. Det er generelt lækre materialer der er brugt med masser hærdet glas og børstet aluminium. Det giver muligheden for et smukt udseende, hvis man er til det visuelle.

I forhold til ydelsen, så ser vi lidt de samme tendenser som hos Fractal Design. På samme måde som tidligere, så er der ikke altid godt sammenhæng imellem design og ydelse. Glasset ser fint ud, men det er ikke det bedste i forhold til airflow. Til trods for at der er tre 120 mm blæsere i fronten på kabinettet, så oplevede vi under testen med fuld belastning, temperaturer på 67 grader over rumtemperaturen på CPU'en og 57 grader på grafikkortet. Med en rumtemperatur på 25 grader under testen betyder, det at vi på CPU'en lå i start til midt 90’erne.

Under et normalt gaming load med Tomb Raider landede vi med gennemsnitlige temperaturer på 38 grader for CPU'en og 58 for grafikkortet, hvilket er mere fornuftige temperaturer. Det begrænsede airflow betyder dog også, at lydniveauet på kabinettet under vores tests var på 49 db. Så altså igen højere end vi oplevede med Riotoro.

Corsairs bud i sammenligningen giver os helt sikkert et lækkert kabinet med masser af muligheder. Ydelsen ender dog igen med at lide lidt under de beslutninger der er taget på design fronten. Lukkede glaspaneler er og bliver en æstetisk beslutning, og ikke en der er taget for at give et godt airflow.





Opsummering og kåring af en vinder

Når nu vi har været alle tre kabinetter igennem, så er det også samle tankerne omkring oplevelsen af de tre kabinetter.

I forhold til ydelse, så er der ingen tvivl om, at det er det billigste kabinet i gruppen der klarede det bedst. Riotoro klarede at holde CPU'en køligere end de andre to kabinetter, hvilket også resulterede i en anelse mindre støj fra systemet samlet set.

Det er dog værd at huske på, at det var en test, der var lavet for at belaste systemet mest muligt, så altså et worst case scenario. Under et mere normalt og måske realistisk gaming scenarie, så var forskellen i temperaturer stort set ikke eksisterende og lydniveauerne det samme. Faktisk så vi lidt laverede temperaturer på grafikkortet i både Fractal Design og Corsair kabinetterne under gaming. Når det er sagt, så viser den anden test alligevel meget fint, at et dyrt kabinet ikke nødvendigvis betyder, at man kan være sikker på godt airflow under tung belastning.

Samtidigt er det også vigtigt at holde sig for øje, at det her jo kun er et lille udsnit af markedet, og der findes masser af både billige og dyre kabinetter på markedet, som ville kunne klare tingene både dårligere og bedre, end de tre eksempler, som vi har haft med her.

I forhold til værdi for pengene, så afhænger det naturligvis meget af, hvad man gerne vil have til sit system. Personligt synes jeg ikke der er noget i vejen med et kabinet til 500 kroner som Riotoros CR400.

Det er fornuftigt sammensat uden at gå alt for meget på kompromis med materialerne, og yder samtidigt super godt med det åbne design i fronten, der giver et rigtigt fint airflow på trods af kun at have en 120 mm blæser installeret.

Rykker vi op til de to andre kabinetter, så får man unægteligt et mere smagfuldt design, bedre materialer og noget mere fleksibilitet med ting som udtagelige monteringsskinner til radiatorer med videre.

Hvis man vil have lidt mere end det basale, så er det bedste sweet spot, som vi ser det, med Fractal Designs Define R6. Her får man gode materialer, høj modulraritet, så man kan tilpasse tingene løbende, og man får samlet set meget for de 1000 kroner.

Corsairs bud er for dem der er vilde med hærdet glas og muligheden for masser af RGB LED lys, men værdien i dette kan debatteres, når pris hop trods alt er 1000 koner mere i forhold til Fractal Design.

Det er dog værd at huske, at der med Corsairs kabinet følger en Commander Pro enhed og tre af Corsairs LL 20 blæsere, og de ting for sig selv koster omkring 1000 kroner. Så hvis man har kig på de ting alligevel, så kunne 500D RGB være et bud der gav mening.

I den samlede opgørelse er det dog Fractal Designs bud, der giver mest værdi for pengene. Det føles i den grad som om, man får en opgradering i muligheder og ikke mindst materialer, der er mere end de 500 kroner. værd, som det koster at hoppe fra Riotoro til Fractal design.

Det runder os af for vores sammenligning, som har givet nogle interessante resultater og specielt i forhold til ydelsen, hvor det var det billigste alternativ, der klarede det bedst.

Lad os endeligt høre fra jer, hvis I kunne tænke jer at vi lavede flere af den her slags videoer med sammenligninger.