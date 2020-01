AUTHOR : Uber

Gmail: Nu kan du sende mails som vedhæftede filer

Gmail giver dig nu mulighed for at sende e-mails som vedhæftede filer.





Har du nogensinde brug for at citere en e-mail til en person, der måske ikke har været en del af den originale tråd? Den eneste måde du kan gøre det på, er at videresende dem de originale e-mails eller kopiere og indsætte den i den nye e-mail. Dette er dog langtfra den mest elegante løsning, og folk ender bare med videresendte kopier af e-mails.

Hvis du imidlertid er en Gmail-bruger, kan vi nu glæde dig med at fortælle, at Google har meddelt, at i en ny funktionsdel af Gmail, vil brugerne nu kunne sende e-mails som en vedhæftet fil i en anden e-mail. I hovedtræk sender du en dokumentfil, men denne vil indeholde e-mailen som en del af den.

Ifølge Google:

“We’ve heard from you that there are situations where attaching emails makes more sense than forwarding separate emails, like wanting to forward multiple messages related to a single topic. With this new functionality, you can do exactly that. Sending emails as attachments allows you to write a summary email message to your recipients, and attach the set of supporting emails that recipients can directly open in their mail client.”

Hvis du allerede har funktionen, burde du kunne se muligheden "Videresend som vedhæftet fil" i dine e-mails.





