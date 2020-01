AUTHOR : Gæste artikel

PUBLISHED : 2019-12-12 12:34

Guide: Bluetooth codecs forklaret

Med et nuværende flertal af smartphone brands, der holder fast i 3,5 mm lydstikket, er det nu blevet vanskeligere end nogensinde før at finde et par gode hovedtelefoner. En af grundene hertil har at gøre med den alternative grænseflade, som producenterne begynder at tilbyde som en erstatning for kablet output. Og den anden, med den type Bluetooth codec, der bruges på smartphonen.





I denne artikel tager vi et detaljeret kig på de forskellige Bluetooth codecs, og konkluderer på, hvilket der rent faktisk tilbyder en lydoplevelse af god kvalitet.

Før vi dykker direkte ind i stakken af codecs, er der et par ting du skal vide på forhånd.





1. Sampling rate - målt i hertz (Hz) og defineret som antallet af samples (pr. sekund) fra et signal til dannelse af et digitalt signal. Jo højere antallet af samples er, jo mere præcis er den digitale repræsentation i outputtet.

2. Bitrate - beskriver den hastighed, hvormed en bit overføres fra et sted til et andet. Eller forenklet, en bithastighed er den mængde data, der transmitteres pr. enhedstid. Måleenheden angives i er kbps (kilobits per sekund).

3. Bitdybde - målt i bit og defineret som mængden (antal bit) af information tilgængelig for hver sample. Generelt siger man, jo højere bit-dybde, jo højere lydkvalitet til følge.

Med det ude af billedet, så lad os forstå, hvad en codec er, og hvilke er nogle af de mest almindelige codecs, der i øjeblikket er i brug.

En Bluetooth codec er et stykke software (eller hardware), der bestemmer, hvordan en lydfil overføres (over Bluetooth) fra dens kilde til lydudstyr. Et codec er ansvarligt for kodning af digitale lyddata (i den ene ende) og dekodning af dem (i den anden ende) til et specifikt format til hurtigere og pålidelig trådløs transmission. Derfor spiller effektiviteten af en codec en afgørende rolle i bestemmelsen af kvaliteten og hastigheden, hvorpå lyddataene sendes via Bluetooth.

Nogle af de mest almindelige Bluetooth codecs inkluderer:

- SBC

- AAC

- LDAC

- aptX





SBC

Sub-band codec også kaldet subband codec med lav kompleksitet, er et digital lyd codec til Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) og standard codec for en lang række enheder. Det er designet til at håndtere lyd af rimelig kvalitet ved mellemstore bithastigheder under hensyntagen til den begrænsede båndbredde og behandlingskraft uden at tilføje meget kompleksitet. I hovedtræk varetager SBC signalet, deler det i flere separate frekvensbånd og koder dem derefter individuelt. SBC understøtter en maksimal bithastighed på ca. 328 kbps ved en samplinghastighed på op til 48 kHz, hvilket igen resulterer i tab af data. Og som et resultat kan dette codec at ikke formå at give high-fidelity audio lydoplevelse med høj kvalitet og inducerer dermed et potentietl lyd / video-delay (eller latenstid) under transmissionen.





AAC

AAC er en populær lydkodningsstandard, specielt til digital lydkomprimering, og også standardformatet til Apple enheder og en licensfri foretrukken standard for YouTube og Sony Playstation. AAC er en efterfølger til det populære lydformat, MP3, og også en del af MPEG-2 og MPEG-4 specifikation. Sammenlignet med MP3 formår AAC at opnå bedre lydkvalitet med den samme (eller lignende) bithastighed end MP3. Oftest inkluderer bithastigheden 128 kbps, 192 kbps eller 256 kbps. AAC-formatet i modsætning til MP3 eller SBC - understøtter kun på en håndfuld enheder fra udvalgte producenter. På grund af dette kan en vis forbruger-demografi, der bruger andre produkter, fx Android, Ikke udnytte dette codec til sit fulde potentiale. Således ofres noget lydkvalitet.





LDAC

LDAC er en populær codec-standard udviklet af ingen mindre end Sony og konkurrerer med aptX og LHDC. LDAC er et codec, der bruger hybridkodningssystemet til at tilbyde en mere effektiv lydkomprimering med op til 990 kbps bit rate ved 96 kHz. Da en masse smartphones streamer lyd ved 320 kbps, er brugerne nødt til at ændre det til en højere bithastighed manuelt . På trods af at være Sonys proprietære codec, er LDAC-codec'en inkluderet som en del af AOSP (Android Open Source Project) for at give andre OEM'er mulighed for at integrere det på deres enheder og drage fordel af den forbedrede lydkvalitet.





AptX

AptX er udviklet af selveste Qualcomm og er i familie med codecs til digital lydkomprimering, der har en lang række fordele i forhold til nogle af de andre codecs. Denne familie inkluderer aptX, aptX HD, aptX Live, Enhanced aptX, aptX Adaptive og aptX Low Latency, der hver især har en unik fordel og andre. Det ”almindelige” aptX tilbyder codec 352 kbps bitrate ved 48 kHz samplinghastighed, mens aptX HD har 576 kbps med 48 kHz. Blandt de forskellige varianter af aptX tilbyder aptX Low Latency den laveste latenstid, på mindre end 40 ms, hvilket gør det til et af de foretrukne valg, når det kommer til audio-videosynkronisering.





Vi runder af

På trods af et codec af altafgørende betydning når der handler om lydkvalitet, er det nødvendigt for både den enhed, du afspiller musik på, og de hovedtelefoner (eller øretelefoner), du lytter med.

For eksempel, hvis du har et par hovedtelefoner, der understøtter aptX, men din streamingenhed ikke understøtter dette codec, er standardindstillingen tilbage til standardformatet. Og som et resultat heraf, ender du med en middelmådig lydoplevelse, hvilket formodentligt ikke er dit mål med indkøb af dyre hovedtelefoner. På samme måde, hvis din streamingenhed understøtter en high-res codec, men dine hovedtelefoner ikke gør, ville oplevelsen være det samme som føromtalte, da hovedtelefonerne får streaming-enheden til at vende tilbage til det format, den understøtter.





Det er værd at bemærke, at selvom et codec, der bruges på en enhed bestemmer lydoplevelsen i vid udstrækning, spiller andre faktorer som DAC (Digital-til-Analog Converter) og Audio File Formats også en afgørende rolle i at tilbyde en fordybende og god lydoplevelse. Selvom det kommer med en pris, finder de fleste mennesker i deres daglige scenarier ikke forskellen i lyden markant nok til at bruge enorme bunker penge på hovedtelefoner i høj kvalitet og streamingtjenester til hi-fi-musik.