HP flytter PC-produktion fra Kina

HP, en af USAs førende PC-producenter, planlægger at flytte over halvdelen af sin produktion fra Kina og indstille en backup-designhub i Singapore for at mindske geopolitiske risici.

8 aug. 2024 kl. 10:33 Af Maria DEL:

USAs førende PC-producent, HP, vil tilbagekalde mere end halvdelen af computerproduktionen væk fra Kina. Virksomheden planlægger også at oprette en "backup" design hub i Singapore i et forsøg på at reducere geopolitiske risici omkring Kina og Taiwan, rapporterer Nikkei Asia.

Disse planer er den mest aggressive bevægelse gjort af PC-producenten og involverer tilbagetrækning af dens forsyningskæder væk fra Asiens største økonomi. Virksomheden, der i øjeblikket producerer sine PC'er i Kina, er i diskussion med leverandører om dette emne.

Nikkei Asia rapporterer, med henvisning til kilder, at HP har indstillet sine mål for at opnå sit mål i løbet af to til tre år. En sådan kilde sagde, at virksomheden har sat interne mål om at producere 70 procent af sine notebooks uden for Kina.

Et sandsynligt rejsemål for produktionsskiftet er Thailand. Bemærkelsesværdigt er det, at fem leverandører til teknologivirksomheden allerede opfører nye produktionsenheder og lagre i Thailand. Derudover har to af sådanne leverandører siden begyndelsen af året øget deres kapacitet der efter anmodning fra HP. "Det er sikkert, at HP satser stort på at opbygge et produktionshub i Thailand. Vi har andre faciliteter i Sydøstasien til at støtte klienten, men de sagde, at det ikke er effektivt nok, så vi bygger en ny fabrik i Thailand nu, som de har anmodet om," sagde en af HP's forsyningskædeledere.

En leder, der arbejder for en anden HP-leverandør, hilste flytningen velkommen og sagde: "Vi var bekymrede for, at vi ikke havde nok ordrer til at bruge vores anlæg i Thailand fuldt ud, men siden tidligere i år har vi modtaget flere henvendelser fra HP om at bygge komponenter lokalt. Vores forretning i Thailand er ret travl nu." I 2023 producerede HP cirka 52 millioner PC'er.

Den accelererende forsyningskædeoverførsel fra Kina markerer en ændring fra dens årtiers lange holdning som en tilhænger af Kina-baseret produktion. Virksomheden og dens leverandører plejede at opbygge et omfattende netværk i Kina og gjorde til sidst Chongqing, en by på fastlandet, til verdens førende kilde til pc-eksport, ifølge Nikki Asia.

Men flere års politiske spændinger mellem USA og Kina og forstyrrelser, der opstod under COVID, har fået mange amerikanske virksomheder til at flytte væk fra Kina. Tidligere har tech-giganter som Dell, Apple, Microsoft og andre også flyttet en del af deres pc-produktion til andre sydøstasiatiske lande og tildelt flere markedsføringsressourcer til at udforske deres lokale salg.

En erfaren tech-analytiker sagde, at at samle eller producere AI-kapable pc'er i Kina potentielt kunne udgøre en risiko for forsyningskæden, hvis Washington beslutter at stramme eksportkontrollen for kraftfulde chips. Intel er for eksempel allerede forhindret i at sende sin Core Ultra 9-chip til AI-pc'er til Huawei, hævdede analytikeren.