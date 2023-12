MELE Quieter 4

Skal du bruge computerkraft i en lille og lydløs pakke så kan Quieter 4 Mini PC vøre vejen frem. Med en Intel 12th gen Alder Lake n100 CPU og imponerende tilslutningsmuligheder kan det være den ideelle løsning til dine daglige computerbehov i en super lille pakke.

14 dec. 2023 kl. 12:00 Af Patfigs

Hvis du leder efter en kompakt og effektiv Windows PC, kan Mele Quieter 4 Mini PC være det, du har brug for. Denne lille, men kraftfulde enhed er designet til at håndtere dine daglige computeropgaver, uanset om det er arbejde eller underholdning. Forestil dig at have mulighed for at nyde 4K-videoer uden behovet for en stor stationær computer.

Mele Quieter 4 drives af den nyeste Intel 12th gen Alder Lake n100 CPU, der kører ved 3,4 GHz. Dette er et betydeligt skridt op fra ældre processorer, som Intel n5105, og sikrer en hurtig og pålidelig ydeevne for alle dine aktiviteter. Uanset om du browser på nettet, streamer medier eller arbejder på dokumenter, er denne mini PC opgaven voksen.

Bredt ud valg af tilslutninger

Trods sin størrelse, der er sammenlignelig med en smartphone, skimpes der ikke på tilslutningsmuligheder for Quieter 4C. Den er udstyret med et udvalg af porte, herunder to USB Type-C porte - hvoraf den ene understøtter video og strømforsyning - et Micro SD-kortspor, en 3,5 mm lydudgang, en fuld størrelse HDMI-port og Gigabit Ethernet. Dette sikrer, at du har en pålidelig kablet forbindelse og kan tilslutte alle dine nødvendige tilbehør uden besvær.

Out of the box leveres Quieter 4C med 16 GB LPDDR5 RAM og 256 GB eMMC 5.1 lagerplads, hvilket giver rigelig plads til de fleste brugere. Hvis du har brug for mere, er der en M.2-slot tilgængelig til at tilføje en NVMe SSD, så du kan tilpasse lagringen til dine specifikke behov.

Når det kommer til trådløse evner, skuffer Quieter 4C ikke. Den har Wi-Fi 6 og Bluetooth 5.2, der tilbyder hurtige og stabile forbindelser til alle dine enheder. Og med Windows 11 Home allerede installeret kan du starte brugen af mini PC'en med det samme uden besværet med at oprette et operativsystem.

Mini PC'ens integrerede Intel UHD GPU er mere end i stand til at håndtere afspilning af 4K-video, hvilket gør den til et fremragende valg til streaming af højtopløseligt indhold. Og du behøver ikke bekymre dig om din elregning, takket være enhedens energieffektivitet. Den forbruger i gennemsnit kun 4,2 watt i tomgang og højst 18,7 watt under fuld belastning.

En af de centrale funktioner ved Quieter 4C er dens passive kølesystem. Dette reducerer ikke kun støj, hvilket gør den ideel til stille omgivelser, men det hjælper også med at opretholde lave driftstemperaturer. Dette betyder, at du kan nyde en stille og effektiv ydeevne uden distraktion fra en støjende blæser.

Mele Quieter 4C mini PC er perfekt til dem, der har brug for en alsidig og tilpasningsdygtig computer. Den er velegnet til en række opgaver, lige fra surfing, dokumentbehandling til 4K-video streaming og emulering. Med moderne tilslutning, tilpasselig lagring og solid ydeevne er den et fantastisk valg både til personlig og professionel brug. Hvis du overvejer at opgradere din nuværende opsætning eller har brug for en pladsbesparende sekundær PC, er Quieter 4C bestemt værd at overveje