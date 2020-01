AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2020-01-01 14:39

Sådan tilmelder du dig til Windows Insider ringen

I denne artikel kigger vi på, hvordan du tilmelder dig til Windows Insider-programmet med en lokal konto.





Microsoft Windows Insider-programmet giver forbrugere og professionelle mulighed for at få indsigt i de kommende funktioner i Windows 10, før de sendes ud til forbrugerne.

For at deltage i programmet og installere preview-builds skal du normalt have en Microsoft-konto og en pc, der kører Windows 10. Desværre skal du i processen linke din Microsoft-konto og Windows 10-enhed for at downloade og installere alle Insider-preview-builds.

En uafhængig udvikler har nu tilføjet et kommandolinjeskript kaldet ”Offline Insider Enroll”, der tillader Windows 10 computere at tilmelde sig Insider-programmet uden at have en Microsoft-konto.

Via Github forklarede udvikleren, at dette script drager fordel af ”TestFlags” registerværdien til at registrere/aktivere en bruger til programmet:

“If this value is set to '0x20', all access to online Windows Insider services gets disabled. Because of this, we can set our own Windows Insider Preview configuration without being overridden by the contact to the service. Since Windows Update does not check if machine is actually enrolled to the program, you will get offered Insider Preview builds by just setting correct values in the registry”

- Github





Processen er temmelig let at konfigurere og foregår via Kommandoprompten som beskrevet nedenfor.





Snippet fra Github:



Install Windows 10 preview builds without a Microsoft account

1. Download the 'Offline Insider Enroll' script from the GitHub repository and save it anywhere in the local system.

2. Extract the archive to view the script.

3. To run the script, right-click on the file and select 'Run as administrator'.

3. After the script is executed, it will ask you to select the Ring to join.

4. After selecting a Ring to join, you will be prompted to reboot your computer, which you should do.





Efter genstart af systemet kan du gå ind i kontrolpanelet i Windows Insider Program og se, at du nu er tilsluttet den valgte ring.

Ønsker du at stoppe med at modtage Windows Insider-builds, kan du køre scriptet igen, men denne gang skal du vælge X og derefter genstarte computeren.





Sources & Image credit:

Microsoft