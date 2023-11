1. ADVENT GIVEAWAY

Julen er lige om hjørnet og det skal naturligvis fejres! Vi afholder løbende frem i mod jul Advents Giveaways, hvor vi trækker lod om et spændende udvalg af præmier. Se hvad der kan vindes i vores trækning, der slutter 1. søndag i advent.

27 nov. 2023 kl. 11:16 Af Kenneth Johansen DEL:

I denne første omgang af vores Advents Giveaways er der præmier fra EPOS, Creative og ASUS på højkant. Det er dejligt let at deltage og alt hvad I skal gøre er at følge vejledningen herunder. Hvis I allerede er oprettet som medlem er det endnu lettere!

God jul til jer alle og vi håber I vil deltage.

Præmierne til 1. advent trækningen er:





Der er en af hver præmie og der trækkes tilfældigt en vinder til hver af de tre præmier, altså tre vindere i alt :)

Det eneste I skal gøre for at deltage er:

Oprette jer som Medlem af Tweak (så har vi oplysninger til at kontakte vinderen) Smid en kommentar i bunden af denne artikel, hvor du fortæller os om den bedste Tech julegave du har fået.

Så trækker vi søndag den 3. december kl. 19.00 en vinder blandt kommentarerne og kontakter vinderen direkte via email.

Du kan oprette dig som Medlem af Tweak ganske gratis her, og fordelen er, at du efterfølgende løbende har muligheden for at deltage i nye lodtrækninger om lækre præmier når de afholdes.

Læs mere om Medlem af Tweak her.





Det er kun muligt at deltage en gang og dobbeltkommentarer eller sekundære profiler sorteres fra. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. Oprettelse som bruger sker jf. Tweaks Regler og vilkår.