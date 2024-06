GIVEAWAY: Corsair K65 PLUS Wireless

Vores nyeste Medlem af Tweak GIVEAWAY er i fuld gang og her har I muligheden for at vinde Corsairs nye K65 PLUS Wireless tastatur. Læs mere her hvordan du deltager.

12 jun. 2024 kl. 10:34 Af Kenneth Johansen

Hvis du er på jagt efter et solidt trådløst tastatur med en featureliste der henvender sig til den kræsne og krævende bruger, så kan det godt betale sig at læse med her. Vores seneste Medlem af Tweak GIVEAWAY er i fuld gang.

Her har vi Corsairs nye K65 PLUS Wireless tastatur på højkant. Det er et trådløst tastatur med en lang liste af gode features og som fik en solid karakter i vores anmeldelse ned en score på 9 og en Great Product Award.

"De har formået med K65 Plus Wireless tastaturet at levere en behagelig og lydløs skriveoplevelse takket være MLX Red kontakterne og de lyddæmpende materialer. Tastaturet reagerer hurtigt, både ved almindelig brug og gaming, hvilket også ses i testen, hvor det med kabel kommer ned på 1 ms, og uden kabel holder sig på 6 ms." - Tweak Anmeldelse

Hvis du vil være med og have muligheden for at vinde det nye Corsair K65 PLUS Wireless kan du læse meget mere lige her.