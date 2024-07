HyperX Pulsefire Haste 2

HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless er en gaming-mus designet til at levere høj ydeevne og komfort til e-sportsentusiaster og seriøse gamere. Denne mus er kendt for sin lette konstruktion og præcise tracking, hvilket gør den til et populært valg blandt dem, der kræver hurtige reaktioner og præcis kontrol i spil.

22 jul. 2024 kl. 06:00 Af Berger DEL:

Pulsefire Haste 2 bygger videre på succesen fra sin forgænger med forbedringer inden for vægt, sensor teknologi, og knap respons. I denne test vil vi se nærmere på musens design, ergonomi og ydeevne for at vurdere, om den lever op til HyperX's løfte om at tilbyde en optimal gaming-oplevelse.

Inden vi går videre i testen, har jeg fundet specifikationer frem igennem HyperX hjemmeside.

Specifikationer og features HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless

Type: Trådløs gamermus

Materialer: ABS plastik

Sensor: HyperX Custom Core Sensor

Max DPI: 12.000

IPS: 300 IPS

Maksimal acceleration: 35G

Polling rate: 1000 Hz

Forbindelse: kabel, 2.4GHz og Bluetooth.

Grip Style: Palm, Claw, Fingertip

Antal knapper: 6

Kontakt type: TTC Gold switches

RGB-lys: Ja

Vægt: 70 gram

Dimensioner: L124,3 x B66,8 x H38,2 mm

OS support: Windows

Software: HyperX NGENUITY

Rundt om HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless

HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless er en trådløs gaming-mus designet til høj ydeevne og komfort. Den vejer kun 70 gram og har en batterilevetid på op til 100 timer med en 2.4GHz forbindelse, eller op til 200 timer med Bluetooth. Udstyret med HyperX Custom Core Sensor, kan den justeres op til 12.000 DPI. Musen bruger holdbare TTC Gold switches, der er testet til 20 millioner klik, og har lave friktionsfødder for jævn bevægelse.

Når du køber HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless, indeholder pakken følgende elementer: selve musen, designet for trådløs brug med høj præcision; et AAA-batteri, som giver strøm til enheden; en USB-modtager, der sikrer en stabil trådløs forbindelse; og en manual, der giver brugervejledning og hjælp til opsætning.

HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless er designet med ergonomi i tankerne, hvilket gør den behagelig for langvarig brug og tilpasset til forskellige grebstyper. Musen har en let og strømlinet form, der passer til både højre- og venstrehåndede brugere. På venstre side af musen finder du to lettilgængelige programmerbare knapper, ideelle til hurtige handlinger og makroer, hvilket gør den yderst funktionel til både gaming og almindelig brug.

På højre side af HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless er designet med ergonomi for øje, som understøtter naturlige håndbevægelser og minimerer belastning under langvarig brug. Denne side er glat uden yderligere knapper, hvilket sikrer en ren profil og undgår utilsigtet klikning. Dette bidrager til en mere behagelig og stabil grebsoplevelse.

Musen har en vægt på kun 70 gram, hvilket gør den ekstra håndterbar og mindre belastende under længere spilsessioner. Når det kommer til batteritid, leverer musen op til 100 timers spil på en enkelt opladning med 2.4GHz forbindelsen og med Bluetooth, hvilket sikrer, at du sjældent skal bekymre dig om opladning midt i spillet.

HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless tilbyder flere forbindelsesmuligheder for at optimere din spiloplevelse. Musen understøtter en 2.4GHz trådløs forbindelse for hurtig og stabil performance, ideel til konkurrencepræget gaming. Derudover er der også mulighed for Bluetooth-forbindelse, som giver større fleksibilitet og længere batterilevetid. Disse to forbindelsestyper giver mulighed for at skifte mellem hurtig respons og energieffektivitet, afhængigt af behov.





Bunden af HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless er udstyret med en højpræcisions HyperX Custom Core sensor, der sikrer nøjagtig sporing og respons. Omkring sensoren er musen forsynet med PTFE-glidepuder, som minimerer friktion og giver en jævn, glidende bevægelse på forskellige overflader. Disse puder er designet til at maksimere hastigheden og manøvredygtigheden under spil, hvilket gør musen ideel til både casual og konkurrencedygtig gaming.

Software

NGENUITY er HyperX's software til tilpasning og styring af deres perifere enheder, herunder mus, tastaturer og headset. Softwaren tilbyder brugervenlige indstillinger til at justere belysningseffekter, knapfunktioner og DPI-niveauer, som kan gemmes direkte på enheden. Med NGENUITY kan brugere nemt tilpasse deres udstyr for at optimere ydeevne og æstetik efter deres personlige præferencer.

Første fane viser HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless musens indstillingsskærm i NGENUITY-softwaren. På denne skærm er der tre hovedfaner: Lights, Buttons og Sensor. I fanen "Lights" kan man justere belysningseffekter for musen. Der er mulighed for at vælge effekter som "Cycle", justere opaciteten, farverne og hastigheden af belysningen. Man kan vælge forskellige farver fra en bred farveskala og justere hastigheden fra langsom til hurtig. Indstillingerne kan gemmes direkte til musen med "Save to Mouse"-knappen, så musen husker dem uden at være tilsluttet softwaren.

Den næste fane kan brugeren tilpasse musens knapper. Skærmen viser en visning af musen fra tre vinkler, og hver knap kan omprogrammeres. Under afsnittet "Assignments" kan brugeren vælge en knap for at tildele den en ny funktion eller kommando. Ændringerne gemmes ved at trykke på "Save to Mouse"-knappen, hvilket sikrer, at de nye indstillinger gemmes direkte på musen. Dette giver mulighed for en høj grad af personalisering, der kan tilpasses til brugerens behov og præferencer.

Den sidste fane "Sensor" i NGENUITY-softwaren. I denne fane kan man justere DPI-indstillingerne for musen. Skærmen viser musen fra tre vinkler, og nedenunder er der en sektion med DPI-indstillinger.

Brugeren kan indstille op til fire forskellige DPI-niveauer, som kan vælges ved at klikke på de respektive cirkler ved siden af hver indstilling. Hvert DPI-niveau kan justeres ved at flytte skyderen, og farver kan tildeles for at indikere det valgte DPI-niveau, f.eks. rød for 400, blå for 800, gul for 1600 og grøn for 3200 DPI. Der er også en mulighed for at tilføje flere DPI-niveauer ved at klikke på "Add Level".

Indstillingerne gemmes ved at trykke på "Save to Mouse"-knappen, hvilket sikrer, at musen husker dem uden at være tilsluttet softwaren. Dette giver brugeren mulighed for hurtigt at skifte mellem forskellige DPI-indstillinger afhængigt af deres behov og præferencer under brug.

Testen – Brugen og komfort

Vi skal selvfølgelig have testet musen igennem. Derfor jeg har jeg sat min normale mus til side, og erstattet den med HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless. Den bliver brugt i en periode, hvor den bliver kastet igennem lidt forskelligt, fra almindelig computerbrug og gaming.

Jeg gør brug af en hjemmeside, som tester polling rate på musen, ved at køre den rundt på hjemmesiden. Under testen fik jeg resultatet på 961 Hz i gennemsnit og 1035 Hz i maksimum.

Pulsefire Haste 2 Core Wireless har en normal størrelse af en gamermus, hvilket også gør der kan bruges flere forskellige greb på den. Den er utrolig let, og med en vægt på 70 gram, er den nem at flytte rundt på.

Kontakterne har et fornuftigt støjniveau, og det er ikke fordi kontakterne eller scroll hjulet larmer eller er overdøvende når de bruges.

Under brugen med musen, oplevede jeg at jeg var nødsaget til at bruge en højere DPI end jeg plejer, på trods af jeg normalt bruger en tungere mus, da den simpelthen havde følelsen af at være ”langsom”. Det blev dog kompenseret da jeg satte DPI op. Hvilket også gav en fornuftig oplevelse med musen. Den lette vægt, samt en lidt højere DPI gjorde den havde et utrolig godt flow.

Pris

Jeg har fundet en pris på Pulsefire Haste 2 Core Wireless fra HyperX på 444,- DKK.

Ønsker du at finde flere oplysninger omkring Pulsefire Haste 2 Core Wireless fra HyperX, kan du klikke på banneret ovenover.

Konklusion

Efter at have testet HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless grundigt, kan jeg konkludere, at denne mus er et stærkt valg for både almindelige computerbrugere og gamere. Musen er blevet testet under forskellige forhold, og resultaterne viser, at den leverer en solid ydeevne.

Under test af polling rate opnåede musen et gennemsnit på 961 Hz og et maksimum på 1035 Hz, hvilket er imponerende og sikrer en responsiv oplevelse. Den normale størrelse af musen gør den alsidig med hensyn til greb, og dens vægt på kun 70 gram gør den let at flytte rundt på.

Kontakterne og scrollhjulet har et acceptabelt støjniveau, hvilket betyder, at de ikke er forstyrrende under brug. En interessant observation var, at jeg var nødt til at øge DPI mere end normalt, selvom jeg typisk bruger en tungere mus. Dette skyldes musens lette vægt, men efter justering til en højere DPI leverede musen en fremragende og flydende oplevelse.

Alt i alt er HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless en mus, der kombinerer let vægt og et simpelt design med imponerende batterilevetid og gode sensorpræstationer. De få ulemper, som lav acceleration og IPS, er værd at overveje, men samlet set leverer denne mus en fremragende ydeevne for de fleste brugere.

Jeg vil give HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless en karakter på 8 ud af 10. Musens lette vægt, lange batteritid og solide ydeevne gør den til et fremragende valg for både almindelige brugere og gamere. Den gode sensor og de komfortable PTFE-fødder forbedrer brugeroplevelsen markant. Dog trækker den lave acceleration og IPS en smule ned i den samlede bedømmelse. Samlet set er det en pålidelig og effektiv mus, som lever op til forventningerne i sin prisklasse.

Fordele

Lav vægt

Batteritid på 100 timer

Simpelt design

Gode PTFE-fødderne

HyperX Custom Core sensor

Ulemper

Lav acceleration

Lav IPS

Score: 8