Logitech Gaming GIVEAWAY

I vores seneste Medlem af Tweak GIVEAWAY kan I vinde et komplet trådløst gaming sæt fra Logitech bestående af tastatur, mus og headset. Læs meget mere her og vær med frem til den 3. september kl. 22.00.

20 aug. 2024 kl. 14:14 Af Kenneth Johansen DEL:

Vi elsker vores Medlem af Tweak GIVEAWAYS og derfor sætter vi nu gang i endnu en af slagsen. Denne gang er det i samarbejde med Logitech og I har muligheden for at vinde et lækkert gaming sæt bestående af et af deres Logitech G Pro X TKL Wireless gaming tastatur med GX Brown Tactile kontakter, en Logitech Pro X Superlight Gaming mus og et Logitech G435 Trådløst gaming headset. Alle tre i den sorte variant.

Det er et lækkert samlet sæt, som kan være en solid opgradering til et aldrene gaming setup derude. Alle tre enheder understøtter Logitech lynhurtige Lightspeed trådløse teknologi der sikrer, at du kan nyde trådløs frihed når du spiller, uden at skulle bekymre dig om forbindelsen.

Som ekstra bonus understøtter både Logitech G Pro X TKL Wireless og Logitech G435 også Bluetooth, så du har endnu flere muligheder for fleksible tilslutningsmuligheder.

Alt hvad du skal gøre for at deltage er naturligvis at være registreret som Medlem af Tweak, så vi har oplysninger til at kontakte vinderen. Herefter er det bare at springe forbi vores anmeldelse af Logitech G Pro X TKL Wireless her og smide en kommentar i kommentarfeltet i bunden af anmeldelsen inden den 3. september kl. 22.00.

Husk også at aktive medlemmer kan forbedre deres muligheder for at vinde. Læs meget mere om det her.

Vi trækker en vinder i blandt alle medlems kommentarer og kontakter vinderen direkte. Husk at vi løbende afholder nye Medlem af Tweak GIVEAWAYS her på siden, så følg med og deltag også næste gang vi har lækre præmier på højkant.