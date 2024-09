Trust GXT 867 Acira

Når det kommer til gaming, er tastaturet en af de vigtigste komponenter i en spillers setup. Det er ikke kun et værktøj, der gør det muligt at interagere med spillet, men også en essentiel del af den samlede oplevelse, hvor præcision, hastighed og komfort spiller en afgørende rolle. Trust GXT 867 Acira, et 60% mini gaming-tastatur, er designet til at imødekomme behovene hos både casual og hardcore gamere, der søger en kompakt og effektiv løsning. I denne test vil vi dykke ned i tastaturets ydeevne, funktionalitet og design for at vurdere, om det lever op til de høje forventninger, som gamere har i dag.

2 sep. 2024 kl. 20:43 Af Berger

Vi starter med at kigge nærmere på specifikationerne på GXT 867 Acira fra Trust, som jeg har fundet via deres hjemmeside.

Specifikationer på Trust GXT 867 Acira

Type: 60%

60% Materialer: Aluminum og plastik

Aluminum og plastik Kontakter: Outemu Mechanical Red switches

Outemu Mechanical Red switches Baggrundsbelysning: Ja, RGB

Ja, RGB Tilslutning: Kabel (USB-A til USB-C)

Kabel (USB-A til USB-C) Batteri: -

- Polling Rate: -

- Response Rate: -

- Profil i indbygget hukommelse: -

- Medie kontrol: Ja igennem Function Key (FN)

Ja igennem Function Key (FN) Baggrundslys intensitet knap: Ja igennen FN taster

Ja igennen FN taster Windows lås knap: Ja

Ja Software: -

- Dimensioner: 290 x 100 x 40mm

290 x 100 x 40mm Justerbar højde: Ja

Ja Vægt: 460 gram (uden kabel)

460 gram (uden kabel) Kompatible styresystemer: Windows, Playstation, Xbox

Rundt om Trust GXT 867 Acira

Trust GXT 867 Acira er et kompakt 60% mekanisk gaming-tastatur, designet til gamere, der ønsker en pladsbesparende løsning uden at gå på kompromis med ydeevne. Det er udstyret med røde mekaniske switches for hurtige og præcise tastetryk, samt RGB-baggrundsbelysning, der kan tilpasses. Med sin robuste byggekvalitet og funktioner som anti-ghosting og N-key rollover, leverer Acira en pålidelig og responsiv oplevelse til både spil og daglig brug.

Når du åbner æsken til Trust GXT 867 Acira, finder du først og fremmest selve tastaturet, der er kompakt og solidt bygget. Med i æsken er også et aftageligt USB-C kabel, som bruges til at tilslutte tastaturet til din computer. Derudover medfølger en kort brugervejledning, der giver en oversigt over tastaturets funktioner og opsætning.

Trust GXT 867 Acira har et minimalistisk og kompakt design, der fokuserer på funktionalitet og æstetik. Som et 60% tastatur er det betydeligt mindre end traditionelle tastaturer, hvilket giver mere plads på skrivebordet og gør det nemt at transportere. Tastaturet er bygget med en solid, mat sort overflade, der giver et moderne og diskret udtryk. De mekaniske taster er hævet let over basen, hvilket ikke kun fremhæver det stilrene design, men også gør rengøring lettere. RGB-baggrundsbelysningen under tasterne kan tilpasses i forskellige farver og effekter, hvilket giver mulighed for at skabe en personlig og dynamisk visuel oplevelse. De rene linjer og den robuste konstruktion gør GXT 867 Acira til en attraktiv løsning for gamere, der værdsætter både stil og ydeevne.

På bagsiden af Trust GXT 867 Acira er USB-C indgangen placeret i højre side, hvilket giver en unik og praktisk placering for kabelføring. Denne position gør det muligt for brugeren at føre kablet til højre for tastaturet, hvilket kan være særligt nyttigt i setups, hvor pladsen er begrænset, eller hvor kablet ønskes ført i en bestemt retning. Bagsiden er ellers minimalistisk, med glatte linjer og en solid konstruktion, hvilket understreger tastaturets kompakte og moderne design.

Tastaturet har justerbare fødder, der kan indstilles i to forskellige højder, hvilket giver brugeren mulighed for at tilpasse vinklen for optimal komfort. De skridsikre fødder sikrer, at tastaturet forbliver stabilt under brug, uanset hvilken højdeindstilling der vælges.

Trust GXT 867 Acira har en integreret multimedie-styring, som er smart indbygget i de eksisterende taster. Ved hjælp af funktionstasten (Fn) kan du hurtigt få adgang til en række multimediefunktioner uden at skulle forlade dit spil eller din arbejdsopgave. Dette inkluderer kontrol af lydstyrken, afspilning/pause, springe mellem spor, og mute, alt sammen direkte fra tastaturet. Denne funktionelle integration giver dig mulighed for at styre dine medier effektivt uden behov for dedikerede taster, hvilket bevarer tastaturets kompakte design og samtidig sikrer, at du har alle nødvendige funktioner lige ved hånden. Testen – Brugen og komfort

Tastaturet gør ikke brug af nogen software, men det er dog muligt at opdatere drivers, blandt andet via Trusts hjemmeside.

Det er nu blevet til at teste GXT 867 Acira fra Trust. Som altid, bliver mit eget tastatur skiftet ud, og GXT 867 Acira kommer til at blive kastet igennem lidt forskellige ting, både for at mærke komforten, kvaliteten, response. Det gør jeg ved at tage den igennem almindeligt PC-brug, sammen med noget gaming, og som noget nyt, gør jeg brug af en hjemmeside, som kan give nogle oplysninger omkring ms på tastatur tryk og en estimeret scan rate.

***Husk dette er ikke professionelt udstyr, men sammenlignet med tastaturer i fremtiden, kan det stadig give en indikation af selve response på tastaturet.

Hvis vi starter med at kigge på tallene, så fik jeg spammet med tastaturet på hjemmesiden, som endte med at give mig nogle tal der hed, korteste tastatur tryk, med 7ms og en estimeret scan rate på 142.8571Hz.

Går vi videre til den lidt mere personlige del af testen, hvor det er min oplevelse med tastaturet. Så starter vi med selve skrivning og almindeligt brug af tastaturet. Selve tastaturet en følelse af at have en glat overflade. Det er ikke fordi det gør noget for skrivningen, som stadig fungerer godt. Men det sætter hurtigt nogle aftryk på tasterne. Ved siden af det så føles kontakterne meget løse, og selvom det er røde kontakter, som er kendt for at være lydløse, så formår kontakterne at skabe utrolig meget støj. Blandt andet fordi de føles løse, men jeg har også en formodning om man ikke har lagt noget dæmpning imellem, som vi kan se ved lidt dyre modeller.

Udover det, så kan det være svært at vende sig til 60% tastatur, og specielt når det omhandler skrivning med tastaturet, for man mangler blandt andet piletasterne.

Går vi videre til gaming, så giver tastaturet lidt samme følelse. Det er er fint tastatur, som klare opgaven, som den skal. Den har en fornuftig hurtig respons, men støjen eksisterer stadig. Specielt i spil, hvor det måske godt kan gå lidt hurtigt, vil man hurtigt lægge mærke det. Fremfor andre spil, hvor kontakterne bare skal holdes nede.

Ved siden af det, så mangler tastaturet selvfølgelig en håndledsstøtte. Det føles meget højt, og det gør også komforten lider lidt, under manglen på den afstand, som er fra bord og op til kontakterne.

Pris

Jeg har kunne finde en pris på GXT 867 Acira fra Trust, som lyder på 357,- DKK. Som må siges at være i en meget prisvenlige del af skalaen.

Konklusion

Efter at have testet Trust GXT 867 Acira, står det klart, at tastaturet tilbyder en blanding af både styrker og svagheder, som gør det til et interessant valg for visse brugere, men ikke nødvendigvis det bedste valg for alle. Med sit kompakte 60% design henvender Acira sig især til dem, der ønsker at spare plads på skrivebordet eller har brug for et transportabelt tastatur til gaming på farten. Den mindre størrelse kommer dog med en betydelig omkostning: manglen på piletaster og andre funktionstaster kan gøre det vanskeligt for dem, der er vant til et fuldt udstyret tastatur, især når det kommer til skrivning og produktivitetsopgaver.

De røde mekaniske kontakter, som Acira er udstyret med, tilbyder en god balance mellem respons og stilhed, hvilket gør dem velegnede til både gaming og skrivning. Men under testen blev det tydeligt, at kontakterne føles en smule løse, hvilket kan påvirke den samlede brugeroplevelse negativt. Dette, kombineret med den bemærkelsesværdige støj fra kontakterne, skaber en mindre optimal oplevelse, især for dem, der foretrækker et mere solidt og støjsvagt tastatur. Støjen er særligt mærkbar under intens gaming, hvor hyppige tastetryk hurtigt kan blive forstyrrende.

En af de store fordele ved GXT 867 Acira er, at det ikke kræver nogen software for at fungere optimalt. Dette gør det nemt at bruge direkte ud af boksen og eliminerer behovet for at downloade og konfigurere yderligere programmer. Samtidig tilbyder tastaturet dog mulighed for driveropdateringer via Trusts hjemmeside, hvilket kan være nyttigt for at sikre, at det altid fungerer optimalt. Den integrerede mediestyring, som er tilgængelig via FN-tasterne, er også en praktisk funktion, der giver mulighed for hurtig adgang til volumen- og afspilningskontroller uden at skulle forlade spillet eller programmet, man arbejder i.

Når det kommer til komfort, viser GXT 867 Acira både styrker og svagheder. De justerbare fødder, som kan indstilles i to højder, giver en vis fleksibilitet, men manglen på en håndledsstøtte og tastaturets relativt høje profil kan gøre det mindre behageligt at bruge over længere tid. For dem, der er vant til at have en håndledsstøtte, kan denne mangel være særlig mærkbar, da det kan føre til træthed ved længere brugssessioner.

En anden ulempe ved Acira er placeringen af USB-C indgangen i højre side af tastaturet. Selvom dette ikke nødvendigvis er en dealbreaker, kan det være en irritation for nogle brugere, især hvis man foretrækker at have kabelføringen på den modsatte side eller ønsker et mere symmetrisk setup på skrivebordet.

Alt i alt tilbyder Trust GXT 867 Acira en rimelig ydeevne til sin pris og vil sandsynligvis appellere til gamere, der leder efter et budgetvenligt, kompakt tastatur med gode grundlæggende funktioner. Men de løse kontakter, den manglende komfort og fraværet af piletaster trækker oplevelsen ned, hvilket gør det til et tastatur, der passer bedst til specifikke behov frem for som en allround-løsning. Med en score på 7 ud af 10 er det et anstændigt valg, men der er plads til forbedringer, især når det gælder byggekvalitet og brugeroplevelse.

Fordele

Kompakt design 60%

Red mekaniske kontakter

Justerbar højde

Integreret mediestyring i FN

Pris

Ingen behov for software

Ulemper

Ingen piltaster

USB-C indgang er placeret i højde side.

Kontakterne føles løse

Score: 7