AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-21 10:23:48

Apple Watch Series 3 review klar til morgenkaffen

Vi har samlet en række reviews af Apple Watch Series 3 til jer. Det nye Apple Smartwatch, har gennemgået en række tiltag, som løfter smarturet over tidligere model.

Skulle det være gået nogen næse forbi, så har Apple løftet sløret for deres nye Apple Watch Series 3, og fra i morgen, er der officiel launch. Apple Watch Series 3 frigives i to forskellige versioner, en med GPS, og en med GPS og mobilfunktionalitet.



Sammenlignet mod tidligere udspil fra Apple Watch, så har deres nye Apple Watch Series 3 fået en del opgraderinger under overfladen, men den feature, der stjæler rampelyset, er uden tvivl LTE optionen.



Vi har samlet en række reviews til jer af Apple Watch Series 3 via nedenstående links.

Apple Watch Series 3 with LTE review: missed connections – The Verge



Review: Apple Watch Series 3 with cellular – The Loop



A Week On The Wrist The Apple Watch Series 3 Edition – Hodinkee



Apple Watch 3 reviews: LTE is big, but battery life suffers – Cult of Mac



Apple Watch Series 3 Excels, Even if You Don’t Need Cellular – NYT



Apple Watch Series 3 rammer som sagt butikkerne fra i morgen, og prisen for modellen med GPS, er $329, og modellen med GPS og LTE prissættes til $399.