DJI lancerer DJO Osmo 360

DJI lancerede i går Osmo 360, selskabets første 360 graders kamera. Ligesom DJI er markedsførende inden for civile droner og kontinuerligt sprænger alle grænser med ny, innovativ droneteknologi, sprænger Osmo 360 også alle standarder, hvad angår 360 graders billedkvalitet og optagelsesmuligheder.

1 aug. 2025 kl. 08:35 Af Kenneth Johansen

Osmo 360 byder på det absolut skarpest mulige billede inden for 360 graders kameraer med billedkvalitet svarende til kameraer med 1-tomme sensor via markedets første firkantede HDR-sensor. Det er ligeledes det første 360 graders kamera, som kan skyde i 8K/50fps 360 graders video og er det eneste 360 graders kamera på markedet, som kan skyde 8K/30fps i over 100 minutter – et must have for kreative content creators, så de ikke forstyrres midt i optagelserne.





Avancerede kreative funktioner:

Usynlig selfie-stang: Osmo 360’s usynlige selfie-stang forsvinder automatisk fra 360-graders-optagelser uden behov for efterredigering, hvilket skaber en kameramand-lignende tredjepersonsvinkel direkte ud af kameraet.

Høj billedhastighed i 4K: For actionfyldte sekvenser med hurtige bevægelser kan Osmo 360 optage i 4K med op til 100 billeder i sekundet i 360-graders format, hvilket giver mulighed for at fange selv de mindste detaljer.

Slowmotion: Optag imponerende øjeblikke med op til 4x slowmotion for at fremhæve særlige øjeblikke og skabe dramatisk effekt i afspilningen.

120MP 360-graders stillbilleder: Frys øjeblikket med ultrahøj opløsning – Osmo 360 kan tage sfæriske fotos på op til 120 megapixel, hvilket sikrer knivskarp detaljegengivelse i stillbilleder.

Hånd- og stemmestyring: Start og stop optagelser med en håndbevægelse, eller brug stemmekommandoer for helt håndfri betjening – ideelt til vlogging og on-the-go optagelser.

HorizonSteady & RockSteady 3.0: Med HorizonSteady forbliver horisonten stabil og vandret, uanset kamerarotation. I enkeltobjektivstilstand reducerer RockSteady 3.0 effektivt rystelser uden at miste fornemmelsen af bevægelse, hvilket sikrer en flydende og realistisk førstepersonsoplevelse.

GyroFrame og intelligent tracking: Med DJI Mimo’s GyroFrame kan man justere 360 graders kompositionen dynamisk via bevægelseskontrol. Den intelligente trackingfunktion låser og følger automatisk personer, køretøjer, dyr og andre motiver i billedet.

Fleksibel redigering på tværs af platforme: Redigér nemt i DJI Mimo eller det professionelle DJI Studio. Medfølgende Premiere Pro-plugin gør det hurtigt og effektivt at arbejde med 360-graders optagelser i post-produktion.





Pris og tilgængelighed

DJI Osmo 360 kan købes nu DJI Store Nordic og autoriserede forhandlere, og kameraet fås i følgende kombi-pakker:





Osmo 360 Standard Combo:

Osmo 360

Osmo Action Extreme Battery Plus

Osmo 360 beskyttelsestaske

Osmo linserenseklud

USB-C til USB-C PD-kabel (USB 3.1)

Osmo 360 gummilinsebeskytter

Pris: 3.699 kroner





Osmo 360 Adventure Combo:

Osmo 360

Osmo Action Extreme Battery Plus

Osmo Action Multifunktionel batterikasse 2

Osmo 360 beskyttelsestaske

Osmo linserenseklud

USB-C til USB-C PD-kabel

Osmo justerbart Quick Release-beslag

Osmo 1,2 m usynlig selfie-stang

Osmo 360 gummilinsebeskytter