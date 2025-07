Segway Navimow i105

Segway Navimow i105 markerer et betydeligt skridt fremad for robotplæneklippere – helt uden begrænsningskabel. Med præcis EFLS 2.0 satellitnavigation, kombineret med kamera¬drevet AI kortlægning og VisionFence funktion, kan i105 kortlægge og klippe op til 600 m² automatisk. Den integrerede RTK teknologi sikrer centimeternøjagtighed, selv i områder med svag GPS. Via Navimow appen kan du oprette zoner, styre planning og indstille klippehøjden (2–3,6″) – alt i en enhed, der støjer kun 58 dB og kan klare hældninger op til 30 % (17°). Kort sagt, en avanceret men brugervenlig løsning til den moderne haveejer.

Inden vi går videre med at kigge nærmer på Navimow i105, har jeg fundet specifikationer frem.

Specifikationer:

Anbefalet klippeområde: 500 m2

Maksimalt klippeareal: 600 m2

Dimensioner: 545 x 385 x 285 mm

Vægt: 10,9 kg

Klippens højde: 20-60mm

Slærebredde: 180mm

Antal blade: 3

Maksimal skråningskapacitet: 30%

Maksimal hældningsydelse ved grænsen 10%

Batterikapacitet: 2.55Ah

Opladningstid: 90 min

Maksimal klippehastighed: 0.4 m/s

Fuldt opladet klippetid: 60 min

Lokaliserings system: EFLS 2.0

Objektdetekteringssystem: 140° RGB

Baghjulstræk

Støjniveau: 58dBA

IP66

GPS Tyveri tracking

Pin-kode

Anti-tyveri alarm

Mower løftet alarm

Rundt om Navimow i105

Navimow i105 fra Segway er en robotplæneklipper uden behov for afgrænsningskabel takket være EFLS 2.0-teknologi med RTK og kamera. Den kortlægger automatisk haven og navigerer præcist, selv i områder med dårlig GPS-dækning. VisionFence-kameraet genkender mere end 150 typer forhindringer og sikrer sikker drift nær kæledyr og planter. Klippehøjden justeres manuelt mellem 2 og 3,6 tommer. Den klarer hældninger op til 30 % og arbejder lydsvagt med kun 58 dB støjniveau. Appen giver mulighed for zonestyring og virtuelle barrierer. i105 er designet til græsarealer op til 600 m².

I pakken med Navimow i105 får du selve robotplæneklipperen, en ladestation med tilhørende strømforsyning, samt en ekstensionskabel for optimal installationsfleksibilitet, og et GNSS‑antennekit til præcis satellitpositionering. Derudover medfølger et installationssæt med jordspyd og beslag for antenne- og ladestation, ni ekstra skærblade med bolte som reservedelsbackup samt en komplet bruger­manual og adgang til Navimow‑appen.

EFLS 2.0 (Exact Fusion Locating System) kombinerer RTK (Real-Time Kinematic) satellitpositionering med Visual SLAM-teknologi for ekstremt præcis navigation – helt uden behov for kanttråd. Systemet gør det muligt for robotten at bevæge sig med centimeternøjagtighed, selv i områder med begrænset satellitsignal. Visual SLAM benytter kameraet til at genkende omgivelserne og fastholde sin position. Det betyder, at i105 kan håndtere komplekse haver og skiftende miljøer uden at miste orienteringen. Teknologien gør også opsætningen hurtig og enkel via app’en. Resultatet er en stabil og effektiv klipning – uden fysiske grænser i jorden.

VisionFence er et intelligent kamerabaseret system, der gør Navimow i105 i stand til at genkende og reagere på forhindringer i realtid. Kameraet registrerer mere end 150 forskellige objekttyper, herunder træer, legetøj, havemøbler og kæledyr. Systemet hjælper robotten med at navigere uden at kollidere med genstande eller klippe uønskede områder. Det muliggør sikker drift tæt på blomsterbede og områder med dyreliv. VisionFence tilpasser også kørselsruten dynamisk, hvis nye forhindringer dukker op. Teknologien kræver ikke ekstern sensoropsætning og fungerer sømløst med EFLS 2.0-systemet.

Navimow i105 er udstyret med robuste gummibelagte drivhjul med dybt mønster, som sikrer effektiv fremdrift og stabilitet, selv på ujævnt eller fugtigt underlag. Hjulenes brede design giver bedre vægtfordeling, hvilket reducerer risikoen for hjulspor i græsplænen. De bageste drivhjul har god trækkraft, så robotten kan klare hældninger op til 30 % (ca. 17°). De forreste styrehjul giver smidig manøvrering og præcis retningskontrol. Kombinationen gør robotten egnet til komplekse haver med skråninger og små passager. Hjulene arbejder lydløst og understøtter systematisk og jævn klipning.

Navimow i105 anvender et roterende system med tre små, udskiftelige skærblade, som klipper græsset skånsomt og præcist. Skæresystemet er placeret centralt under robotten for ensartet klipning og øget sikkerhed. Klippehøjden kan justeres manuelt i intervaller fra 20 til 60 mm (2 til 3,6 tommer), afhængigt af græstype og sæson. Klippebredden er 210 mm, hvilket gør den velegnet til mindre og mellemstore haver. Den roterende knivdisk giver en effektiv og støjsvag klipning. Blade kan nemt udskiftes uden brug af specialværktøj.

Oplevelsen af Navimow i105

Efter et par dages brug af Navimow i105 fra Segway har flere forskelle og ligheder i forhold til H500-modellen vist sig tydeligt. Klippekvaliteten er høj, og robotten kører jævnt og stabilt. Græsplænen fremstår ensartet og pæn, selv efter få dages drift, og det kontinuerlige klippemønster holder plænen velplejet uden synlige hjulspor.

En markant forbedring i forhold til H500 er evnen til at køre delvist ud over kanten, fx fra græs til fliser. Det betyder, at der efterlades færre urørte kanter langs stier og terrasser, hvilket minimerer behovet for brug af kantklipper. Overgangen klares problemfrit, og robotten ændrer ikke adfærd eller mister retningsstabilitet, når den krydser kantområder.

Opsætningen foregik uden problemer. Installationen gennem appen var intuitiv og let at følge, og VisionFence-kameraet fandt hurtigt frem til, hvad der var græs, fliser og hæk. Detaljegraden og præcisionen i kantgenkendelsen var væsentligt forbedret i forhold til H500, som havde vanskeligere ved at skelne mellem græstype og underlag. Kameraet registrerede kanterne rent og sikrede, at robotten forblev inden for de ønskede områder.

En vigtig forskel i køreoplevelsen skyldes, at i105 er forhjulstrukket. Det mærkes tydeligt, især i snævre hjørner og ved vendinger. Robotten virker mere adræt og retningsstabil, og det gør det lettere for den at manøvrere i trange passager og tæt på plænekanten. Den mindre fysiske størrelse bidrager yderligere til, at den føles mere smidig og fleksibel i haven.

Der er dog visse begrænsninger. Batteriet i i105 er mindre end i H500, og det mærkes ved længere kørsler. Selvom begge modeller er specificeret til arealer på op til 500 m², betyder den kortere driftstid, at robotten oftere må tilbage til ladestationen. Det forlænger den samlede tid, det tager at klippe hele plænen, selv om klippekvaliteten i sig selv ikke påvirkes.

Et andet element, der adskiller sig, er justeringen af klippehøjden. På i105 sker det manuelt, hvilket kræver, at man fysisk roterer justeringshjulet på toppen af robotplæneklipperen. Det er ikke en stor ulempe i praksis, men det virker som et skridt tilbage, når man er vant til app-styret højdejustering. For de fleste vil det dog være noget, man kun ændrer få gange om året.

Under testforløbet blev robotten også sendt ud i et mere kuperet område af haven. Her viste det sig, at terrænet blev for udfordrende. Robotten mistede trækkraft og kom ikke hele vejen igennem det skrånende område. Den måtte udelukkes fra den del af plænen, hvilket er vigtigt at have in mente, hvis haven har stejle skråninger.

Der blev også udført en række små forhindringstests. Blandt andet blev en fodbold og en vandkande placeret direkte i kørselsretningen for at teste VisionFence-funktionens evne til at registrere og undgå objekter. Robotten bremsede op og navigerede fint udenom, uden at komme i berøring med nogen af genstandene. Det skete uden tøven eller fejlmanøvrer og bekræftede, at kameraet arbejder effektivt under normale forhold.

I haven med mange detaljer og smalle sektioner oplevedes i105 som præcis og stabil. Dens kortlægningssystem fungerede uden gentagne kalibreringer, og ruteplanlægningen fremstod systematisk og dækkende. Den undgik overlap og efterlod ikke uklippede områder. Kørsel nær kantsten og bede gik roligt, og den ændrede kurs, når den nærmede sig ikke-definerede grænser.

Pris

Navimow i105 fra Segway kommer med en pris på 7139,- DKK. Som placere den i midten i forhold til robotplæneklipper med tilsvarende features.

Ønsker du at finde flere oplysninger omkring Navimow i105 fra Segway, kan du klikke på banneret ovenover.

Konklusion

Når man ser på den samlede oplevelse med Segway Navimow i105, tegner der sig et klart billede af en gennemtænkt og moderne robotplæneklipper, som i praksis lever op til langt de fleste af sine løfter. Brugeroplevelsen er generelt præget af stabilitet, præcision og høj driftssikkerhed. Robotten leverer en jævn og flot klipning, og det systematiske mønster sørger for, at plænen konstant fremstår pæn og vedligeholdt.

En af de mest bemærkelsesværdige forbedringer i forhold til H500, er i105’s evne til at køre delvist ud over kanten fra græs til fliser, uden at miste kontrol eller sætte sig fast. Det betyder, at behovet for manuel efterklipning minimeres væsentligt, og det er en funktion, som hurtigt viser sin værdi i hverdagen. Det er netop sådanne små forbedringer, der gør forskellen mellem et godt og et rigtig godt produkt.

Også opsætningen bidrager til den positive oplevelse. Via appen er installationen hurtig og brugervenlig, og VisionFence-kameraet er langt mere præcist i sin grænsedetektion end tidligere set. Det lykkes robotten at skelne klart mellem græs, fliser og hæk, hvilket giver en mere præcis og kontrolleret klipning. Det er især nyttigt i haver med blandede overflader eller utydelige afgrænsninger.

Kombinationen af VisionFence og EFLS 2.0-satellitnavigation skaber et intelligent og velkoordineret bevægelsesmønster. Den kompakte størrelse og forhjulstrækket betyder, at robotten er mere adræt og nemt bevæger sig rundt i hjørner og snævre passager. Det opleves tydeligt, at den har bedre manøvreevne end H500, og det gør den mere effektiv i komplekse haver.

Alligevel er der enkelte områder, hvor i105 har sine begrænsninger. Batteritiden er en af dem. Det mindre batteri gør, at robotten må oplades hyppigere, selv om den på papiret dækker samme areal som H500. Det forlænger den samlede køretid, hvilket ikke nødvendigvis betyder dårligere klipning, men det kræver lidt mere tålmodighed. I en større have vil det kunne mærkes i den daglige brug.

Et andet punkt, hvor man kunne ønske sig mere, er klippehøjden. På i105 justeres denne manuelt, hvilket kan virke som en bagudrettet løsning i en ellers moderne og app-styret maskine. Selvom det ikke er en funktion, man ændrer ofte, giver det alligevel en lidt gammeldags fornemmelse, og man savner den fleksibilitet, elektronisk justering kunne tilbyde.

Der blev under testen også identificeret en begrænsning i forhold til stejle skråninger. I mere kuperede områder havde robotten svært ved at komme frem, og der var områder som måtte undgås. Det er vigtigt at have med i overvejelserne, hvis haven ikke er helt plan. Til gengæld klarede den flade og let skrånende områder uden problemer og med stor præcision.

Forhindringshåndtering fungerede upåklageligt. I105 genkendte både en fodbold og andre mindre objekter og navigerede uden tøven udenom. Den kørte ikke ind i tingene, satte sig ikke fast og ændrede kurs i tide. Det skaber tryghed, hvis man lader den køre uden opsyn, og det viser, at VisionFence ikke bare er en gimmick, men en reel funktion med værdi i praksis.

Prisen på omkring 7.139 kroner placerer Navimow i105 i mellemklassen blandt robotplæneklippere med avancerede features. Den er dyrere end simple modeller med kun kamerastyring, men billigere end premium-løsninger med fuldautomatiske funktioner, overdækkende sensorer og fjernstyrede højdemotorer. Set i det lys leverer den en solid mængde teknologi for pengene og placerer sig konkurrencedygtigt i sin klasse.

Robotplæneklippere skal i praksis ikke bare klippe græs – de skal gøre det uden besvær og med så lidt indgriben som muligt. Navimow i105 leverer på mange af disse parametre. Med sin nøjagtige navigation, effektive klipning og høje brugervenlighed er det tydeligt, at Segway har raffineret deres tidligere model og lyttet til brugernes feedback.

Den manuelle højdejustering og den relativt korte batteritid trækker dog helhedsindtrykket en smule ned, ligesom den begrænsede evne til at klare stejlt terræn bør tages med i overvejelserne. Til gengæld vinder den point på opsætning, præcision og et væld af små tekniske forbedringer, der i praksis gør en stor forskel.

Navimow i105 fra Segway scorer en klar 8 ud af 10 i vores samlede vurdering. Den imponerer med sin brugervenlighed, præcise navigation og høje klippekvalitet – men mister point på batteritid og manglen på elektronisk klippehøjdejustering.

Fordele

Ingen kanttråd

Høj præcision

Visionfence-kamera

App styret

Kompakt

Nem installation

Forhjuls trukket

Mulighed for at klippe ”forbi” kanten

Ulemper

Manual klippehøjde

Kort batteritid

Score: 8