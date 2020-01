AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2019-05-29 07:50:00

CookPerfect Comfort Bluetooth Termometer

I forbindelse med vores to seneste tests af Traeger Pro 575 og Napoleon Rogue 425 All Black fik vi også to CookPerfect Comfort termometre med hjem. Derfor er vi nu også klar med en anmeldelse heraf. Så følg med ind og se hvordan et, ifølge producenten selv, intelligent termometer skal se ud.

CookPerfect har slået sig på at lave et intelligent stegetermometer, som kan meget mere end blot at vise temperaturen på dit kød. Om det så også er tilfældet, finder vi ud af i løbet af den kommende anmeldelse af CookPerfect Comfort.

Backyard Living er dansk distributør af Traeger og Napoleon grills samt et kæmpe marked af tilbehør og merchandise.

• Finder øjeblikkeligt den rigtige kernetemperatur – hver gang • Algoritme, der automatisk finder kødets kernetemperatur • Fem måleenheder i spyddet • Måleenhed i spyd-top, så grillens/ovnens temperatur registreres • Udregnes tidspunkt på, hvornår kødet er færdigt • Rækkevidde på 100 meter • Gratis CookPerfect app til android og iPhone • 3 app-muligheder for temperaturindstilling. • Kan måle fra -40 til 300 °C • Ledning tåler 300 °C • 2 spyd kan tilkobles termometret • Mål: Diameter 7,5 cm, spyd 13,5 cm og ledning 1 m. • 1 spyd medfølger. • 2 x AAA batterier medfølger (ca. 250 driftstimer) • Lille skruetrækker til batteridæksel medfølger

CookPerfect Comfort termometeret kommer i en fin hvid kasse, hvor det hele ligger fint pakket ned under transporten, indtil det skal tages i brug for første gang. Ud fra størrelsen på kassen er man ikke i tvivl om, at CookPerfect Comfort er en lille sag.

Inde i kassen kan vi se, at man får alt med, der skal til for at kunne bruge sit CookPerfect Comfort stegetermometer. Vi har senderen, proben, skruetrækker og to AAA batterier.

Selve proben er inddelt i flere zoner. Hvis man kigger nøje med steget, hvor den sidder fast i holderen, kan man se en linje, der deler proben. Den yderste del skal ind i kødet, og så skal man stoppe her, da den sidste del er beregnet til at måle temperaturen i grillen eller ovnen.

CookPerfect Comfort kan nemlig også udregne tidspunktet for, hvornår ens kød er færdigt, og her bruger det temperaturen inde i kødet og udenom i en beregning. Det er på papiret en rigtig lækker detalje, hvis det også fungerer i praksis.

Senderen er en lille forkromet sag, som tænder automatisk, når man tilslutter en probe. Den kan desuden styre op til to prober, hvis man vælger at tilkøbe en ekstra efterfølgende. I kassen får man kun en af slagsen.

For at komme i gang med at bruge sit CookPerfect Comfort skal man først og fremmest have batterier i sin sender. Det klares med den medfølgende skruetrækker, hvor man fjerner de to skruer på bagsiden og afmonterer denne. Derefter er opgaven temmelig simpel, inden man skruer bagpladen på igen.

Som nævnt tænder senderen, så snart man tilslutter en eller flere prober. Da CookPerfect Comfort virker via Bluetooth, begynder den med det samme at søge efter CookPerfect app'en. Såfremt man har denne åben, og Bluetooth er aktiveret, vil forbindelsen blive oprettet i løbet af sekunder, og så er man klar til at gå i gang.

Ifølge CookPerfect selv har senderen en rækkevidde på op til 120 meter, hvilket jo burde være nok til at klare de fleste husholdninger. Men om det så virker i praksis, finder vi snart ud af.

Senderen er magnetisk og kan derfor sættes fast på de fleste grills eller ens ovn, når man skal i gang med at lave mad. Den er IP45 certificeret, så den er ikke decideret vandtæt, og man skal derfor ikke lige lade den sidde ude i regnen. Men lidt vandstænk er intet problem. Dog vil jeg ikke udtale mig om, hvorvidt man kan tillade sig at lade den sidde på det varme låg. Men ifølge CookPerfect selv kan den tåle temperaturer fra -40 til +300 grader celcius.

CookPerfect Mobil App

Første skridt i opsætningen er som nævnt at hente CookPerfect app'en fra ens foretrukne app butik. Da jeg er Android bruger, er vi her forbi Google Play.

App'en har login funktion, der fungerer via Facebook API, og det gør det meget enkelt at logge ind. Såfremt man selvfølgelig har en Facebook-konto.

Efter login bliver man mødt med en information om, at der er en nyere software til senderen, og at man bør opdatere den. Opdateringen tog cirka 5 minutter, og så var vi faktisk klar til at gå videre.

App'en har en masse forskellige typer af kød forprogrammeret. så det er enkelt at komme i gang med at bruge stegetermometeret.

Her har vi valgt fjerkræ, da der skal tilberedes en langtidsstegt and. App'en har forskellige kernetemperaturer forprogrammeret, ligesom man kan sætte sin egen kernetemperatur, hvis man har ønsket om at hive kødet af, inden det er helt færdigt.

Klikker man "Start tilberedning", går app'en i gang med at overvåge det kød, man selv har indtastet. Som vi kan se, så skriver den også sluttidspunktet for, hvornår maden forventes at være færdig. Tidspunktet holder egentlig meget godt, og i min optik er det et meget velfungerende termometer.

Slutteligt er det også mulighed for at sætte alarmer undervejs i tilberedningen, hvis man eventuelt har tilberedningsprocesser undervejs, der skal overholdes. For eksempel kunne det være, at temperaturen skal hæves, eller der skal smøres barbecuesovs på ens spareribs.

Pris

I skrivende stund, den 28. maj 2015, er CookPerfect Comfort set med et prisskilt pålydende 699,00 kroner.

Konklusion

Hvad tænker vi så om et intelligent stegetermometer som CookPerfect Comfort her på Tweak.dk redaktionen? De intelligente funktioner virker faktisk rigtig godt, og udregningen af sluttidspunktet ramte langt bedre plet, end jeg nogensinde havde turdet håbe på, da jeg satte gang i min langtidsstegte and. Kødet blev perfekt stegt, og intet var tørt. Opsætningen af CookPerfect Comfort foregik lige ud af landevejen uden nogen form for problemer, og man er hurtigt i gang. App'en fungerer rigtig godt, og den er spækket med gode idéer til aftensmaden.

Når vi så er kommet igennem de rosende ord, så er det ikke til at komme udenom, at der også har været en anke undervejs. De 120 meter i rækkevidde er i en fantasiverden uden betonvægge til at forhindre signalet. Faktisk døjede min telefon med at holde forbindelsen, når jeg stod inde i køkkenet, mens der blev lavet mad ude på min overdækkede terrasse. Men det var faktisk også det eneste problem, jeg kunne komme i tanke om.

Edit: Efter en snak med drengene fra CookPerfect har jeg fundet ud af, at termometeret har en Cloud funktion, hvor man kan have én enhed, der har forbindelse til termometeret, hvilket for eksempel kunne være husets tablet. Via Cloud funktionen vil enheder med samme login kunne følge med, uanset hvor de er henne i landet, så længe man har internetforbindelse. Det giver unægteligt enheden noget mere pondus i forhold til rækkevidden, selvom det ikke forbedrer selve Bluetooth forbindelsen.

Samlet set vil jeg gerne give CookPerfect Comfort en score på 8,5 for at lave et velfungerende termometer, der dog kæmper noget med betonvægge i forhold til dækning.

Godt:

Minimalistisk design

Opsætningen er super enkel

Senderen tænder og forbinder automatisk, når der tilsluttes en probe

Prisen er fornuftig

App'en rammer godt på sluttidspunktet

App'en er enkel at finde rundt i

Knapt så godt:

Rækkevidden når slet ikke 120 meter

Score: 8.5