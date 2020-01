AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2018-05-21 18:17:00

FitBit Charge 2 fitness tracker

Vi byder i dag på en test til de mere fitnessinteresserede brugere på vores side. Sig pænt goddag til FitBit Charge 2, som ikke blot er et ur og en fitnesstracker, men et redskab der sammen med din smartphone kan være med til at ændre din hverdag.

FitBit er et nyt bekendtskab for os her på Tweak.dk, men også et velkomment et af slagsen, specielt hvis man interesserer sig for fitness, træning, eller bare har en normal sund interesse i ens eget helbred. FitBit Charge 2 hedder produktet vi tester i dag, og det er deres topmodel inden for fitness-tracker serien. Og FitBit Charge 2 kan en masse, som vi kommer meget mere ind på senere i dagens test.

Vi har produceret en præsentationsvideo:

Hvis navnet FitBit er ukendt for dig, så er det et firma der specialiserer sig inden for fitness, nærmere bestemt fitnesstrackers og ure, designet til løb og motion generelt. Charge 2 er deres nyeste version af en fitnesstracker, og dermed også deres byeste bud på hvad en fitnesstracker skal kunne, inklusive logging af søvn, motion og puls.

Men vi starter et helt andet sted, nemlig med en unboxing. Som man kan se, kommer FitBit Charge 2 i en lille æske i hård pap, hvor vi på forsiden har et billede af Charge 2 trackeren, og på bagsiden finder relevant produktinformation. Inde i kassen finder vi selve uret, som i dagens anledning er kommet med en blå rem, som passer håndled i størrelsen medium til large.

Hvad finder man i kassen?

FitBit Charge 2 fitnesstracker

USB oplader

Brugervejledning

Specifikationer:

Vibrationer: ja

Beskyttelse: ja, vandstænk og sved

Trådløs forbindelse: Bluetooth 4.0

Batteri: op til 5 dage

Stil: fitness tracker

Bærestil: på håndledet

Ur i displayet: ja

Integreret pulsmåler: ja

Sæt mål: ja

Kan tracke: aktivitet, forbrændte kalorier, distance tilbagelagt, puls, søvnaktivitet, skridttæller, tid

Dimensioner: 2,3 cm * 1,3 cm * 25,2 cm

Vægt: cirka 35 gram

Design og test:

Designet af Charge 2 fitnesstrackeren er simpelt, præcis ligesom FitBits designfilosofi er. Og simpelt er i dette tilfælde et udtryk for en høj funktionalitet, med en super enkel betjening. Urremmen kan hurtigt afmonteres, med et enkelt klik, til fordel for en anden farve eller størrelse.

Selve uret er digitalt, med et OLED display der har form som en rektangel. På siden af uret er der kun er en enkelt knap, og OLED displayet har indbygget touchfunktionalitet, så man kan styre alt gennem knappen og uret forsimplede touchfunktion. Uret har et simpelt display, med hvide tal og bogstaver. Der er altså ingen farver at finde her.

Ved at trykke på knappen kan man scrolle gennem menuen på FitBit Charge 2, og holder man knappen inde i 3 sekunder, kan man aktivere en menuens funktioner, for en session i cykling, løb, eller vægtløftning, hvor alle data bliver logget og gemt, og senere kan læses gennem FitBits trænings App.

Under bunden af uret finder vi pulsmåleren, der er ret præcis. Vi har testet den mod pulsmålere i forskellige fitnesscentre, og forskellen er plus-minus 1, i forhold til det udstyr man måler den imod. Ladekablet kobles ligeledes fast under bunden af uret, når FitBit Charge 2 skal lades op.

Charge 2 har ikke indbygget GPS i trackeren, og er derfor afhængig af telefonen man forbinder den med. Den skal med på tur, hvis man skal ud og løbe i det fri, og så samles alle data senere i FitBit App’en. Som nævnt et par gange, har Charge 2 en simpel touch teknologi, baseret på en single point touch screen. Det betyder at man kke aktivt kan vælge noget på skærmen, men at en berøring på denne kan gøre det mulitg at scrolle igennem en række funktioner, når man ved hjælp af den fysiske knap bladrer igennem trackerens menu.

Modellen vi har modtaget til test kommer med en stor rem i blå, og en Charge 2 fitnesstracker med en sort skærm og sølvaccenter på siden. Under bunden finder vi pulsmåleren, der blinker grønt for at måle pulsen i håndledet. Det fungerer smertefrit, og er du vant til at have et ur på, er Charge 2 et kærkomment bekendtskab, specielt hvis du kan lide at se på data med henblik på optimering.

Skærmen er forholdsvis lille, men da det er en OLED skærm der er valgt, holder den til gengæld batteri i rigtig lang tid. Det er noget man sætter pris på, hvis man gerne vil tracke mere end blot sine fitnessaktiviteter. Når det er sagt, så er skærmen dog stadig lille, og der er ikke plads til at der kan stå mange informationer ad gangen på den. Derfor kan man bruge sin finger og “tappe” på skærmen, og så kører den gennem de funktioner der er tildelt den del af menuen man er på.

Som standard står uret på et klokkeslet, og det er sat op til at tracke hvor mange skridt MAN går. Med et touch på skærmen skifter visningen til pulsmåling, antal forbrændte kalorier, afstand tilbagelagt på dagen, antal etager man har bevæget sig, hvor mange aktive minutter man har haft og hvor mange timer på dagen, som man har nået målet på minimum 250 skridt.

Med et klik på den fysiske knap, kan man skifte til aktivitetsmenuen, hvor man ved at trykke på displayet kan skifte mellem løb, vægtløftning, elliptisk træning, cykling, interval træning, løbebånd.

Endnu et tryk på knappen skifter videre til et stopur, som man aktivere ved at holde den fysiske knap inde i tre sekunder. Et klik mere, og man kommer til en funktion med fokus på afslapning, hvor Charge 2 guider brugeren igennem et to eller fem minutters vejrtrækningsprogram, med fokus på afslapning. Det er et fedt break i hverdagen at hive to minutter ud engang imellem. Jeg synes det er rart og afslappende, men har svært ved at sige om det reelt har en effekt, eller om der ville være den samme effekt, hvis jeg hev to minutter ud af dagen selv.

Charge 2 er desværre kun vand- og svedafvisende, men det gør det også til den perfekte makker på træningsturen, da vægten af uret er på sølle 35 gram, så den kan stort set ikke mærkes på håndleddet. Komfortmæssigt, har det heller ikke været spor anderledes i forhold til at gå med et ur, som jeg er vant til. Charge 2 sidder godt på håndleddet uden at stramme. Dog savner jeg personligt en lidt større urskive, som kan vise lidt flere detaljer.



Selvom man ikke sætter en træning i gang, så begynder FitBit Charge 2 automatisk at tracke ens træning, lige så snart man går i gang med for eksempel at løbe. Det betyder at man ikke nødvendigvis behøver at huske at starte træning på Charge 2, inden man går i gang, dog er det stadigvæk en god ide, hvis man arbejder med nogle specifikke øvelser, som crosstrainer, løbebånd og så videre.

FitBit app’en:

Som du nok har gættet, har FitBit lavet en app som arbejder sammen med Charge 2 i en perfekt harmoni. Den er simpel at hente fra Play Store eller App Store, og de eneste informationer du skal indtaste, er højde, vægt, alder og køn. Når det er noteret, bliver de data der måles fra Charge 2 automatisk lagret i app’en, til senere gennemgang. Og FitBit appen har et fremragende grafisk interface, hvor den laver kurver og diagrammer baseret på de data der bliver sendt fra Charge 2. Det er data over søvn, træning, puls, skridt, forbrændte kalorier, og meget andet, hvis man for eksempel er på en streng diæt.

App’en er meget let at bruge og er lavet med fokus på det visuelle, så den er let at læse for alle brugere, uanset hvilket niveau man er på i forhold til grafik fremstilling af data. Det ser lækkert ud, og der er mange lækre funktioner at gennemgå.

I app’en finder man en breakdown over hvad der trackes på, og med et klik på en funktion får man meget mere detaljerede data frem på skærmen. Søvn, gennemsnitligt hjerterate, hvilepuls, træningsforløb, vægttab og hvor mange skridt man tager. Alt dette kan man se time for time, eller dag for dag, alt efter hvor mange detaljer man ønsker at trække ud af app’en.

Pris:

Som altid, har vi været en tur forbi PriceRunner.dk. FitBit Charge 2 kan erhverves for den nette sum af 899,00 DKK inklusive fragt. Er du interesseret i at læse mere om Charge 2, eller FitBit generelt, kan du klikke på banneret herunder.

Konklusion:

Aktivitetstrackeren Charg 2 fra FitBit er lidt af en drøm for dig der er aktiv, eller dig som gerne vil samle flere data om dit helbred, søvnmønster, eller andet i den retning. Charge 2 kan helt vildt meget, og de vigtigste funktioner centrerer så absolut omkring pulsmåleren, der fungerer uden at man skal spænde et bælte om brystkassen.

Uret er let at betjene, og for en fitnesstracker at være, er displayet forholdsvist stort, men stor mulighed for at konfigurere til ens eget behov. Charge 2 har været en fremragende makker til træning, såvel som om natten. Den samler data til dig hele tiden, som man kan bruge målrettet mod et bedre helbred.

FitBit Charge 2’s største manglel, er at der ikke er en mulighed for at slukke displayet helt. Om natten, også selvom man reducerer notifikationer, så har uret det desværre med at tænde for displayet hver gang man bevæger sig. Jeg ønsker mig personligt en mulighed for helt at slukke displayet om natten, så det kun kan aktiveres ved at klikke på den fysiske knap. Men mon ikke det kommer.

Uret sidder behageligt, præcis som et normalt ur. Kvaliteten af både urrem og fitnesstrackeren er ikke til at drage i tvivl, og det føles både solidt og holdbart i brug. Og så er det en fed extra detalje, at man hurtigt og let kan skifte mellem urremme.

Charge 2 har en pris på 899.00 DKK inklusive fragt, og det er en pris i den høje ende for en fitnesstracker, men man får virkelig også hvad man betaler for. En fitnesstracker fra hylde 1, der er blandt de bedste, hvis ikke den bedste på markedet pt. Batteritiden holder op til 5 dage, uret lader meget hurtigt, det har en meget lav vægt, samt alle de funktioner til dataopsamling man kan ønske sig. Koblet sammen med den fremragende FitBit app, er der derfor alt man kan ønske sig, hvis man træner meget.

Vi runder dagens test af med en karakter på 9 ud af 10, samt en Safe Buy award. Du kan ikke gå galt i byen med Charge 2 på armen.

Pros:

Pris

Batteritid

Lader hurtigt

Sidder godt

Lav vægt

Cons:

Man kan ikke slukke skærmen om natten

Ingen GPS