LIFX Wi-Fi A60 LED Colour Smart Pære; Lightning Reimagined

LIFX har sendt os deres LIFX A60 Wi-Fi Colour LED Smart pære. Faktisk har de sendt os fem af slagsen, og nu har vi så tænkt os at tage jer med på rundtur, så I kan se, hvad de har at byde ind med.

LIFX er producent af belysningsløsninger, og de specialiserer sig i Wi-Fi styrede smart pærer og LED strips på linje med blandt andet Philips Hue. I dagens anmeldelse har vi fået lov til at lege med deres A60 model, som er den stærkeste pære i rækken, der leverer 11 watt LED med op til 1100 lumen.

Nedenfor kan I se LIFX' egen præsentationsvideo af LIFX Mini pærerne

Vi har modtaget et starterkit fra LIFX bestående af hele fem LIFX Wi-Fi A60 LED Colour Smart pærer. Pærerne kommer fint i en fin og forklarende indpakning, der beskriver, hvad vi har med at gøre.

De LIFX pærer, som vi har modtaget, er som tidligere nævnt den stærkeste pære i serien med 11 watts LED styrke og 1100 lumen lysstyrke. Så altså en rigtig kraftig pære, der understøtter den fulde RGB skala, når det kommer til farvevalget.

LIFX påstår selv, at de har genopfundet lyset med deres Wi-Fi pærer. Om det er sandt, vil så vise sig. Der findes også andre producenter, der laver rigtig smarte pærer. Men hvis man skal tage udgangspunkt i producentens hjemmeside om pærerne, så er der nok noget om snakken.

Inde i pakken ligger LIFX A60 pærerne godt fast i en skumfod, der sørger for, at pæren ikke går i stykker under transporten. Selve LED-delen fylder egentlig ikke så meget, men Wi-Fi modulet og andet elektronik fylder derimod noget i rammen under LED'en. Der medfølger også en opsætningsguide i papirform.

Udenpå kassen finder vi også oplysninger om, hvad LIFX pærerne er kompatible med af intelligente Smart Home løsninger. Jeg har desværre ikke Google Home, da det ellers havde været interessant, hvordan det spillede sammen.

Selvom teknologien i LIFX pæren fylder en del, er den stadig ikke mega stor, og den vil derfor passe ind i de fleste lamper. Der findes som tidligere nævnt også en Mini version, der er mere rund og ikke så høj som denne. Der er også blevet plads til et LIFX logo på pæren, men derudover er den ellers bare perlemorshvid.

LIFX A60 Wi-Fi Smart pæren kommer med almindelig E27 fatning. Med det er vi også mere eller mindre igennem gennemgangen af LIFX Wi-Fi A60 LED Colour Smart pærerne, og derfor skal vi videre til opsætningen.

Opsætning

Første skridt i hele opsætningen er at hente LIFX' app fra enten Google Play eller App Store, alt efter om man er Apple eller Android mand. I mit tilfælde er jeg Android fanboy, så nu er vi videre herfra.

Med appen installeret kan man komme i gang, og det første skridt på vejen er en registrering hos LIFX, hvorefter man faktisk er klar til at komme i gang. Tilmeldingen er simpel med indtastning af e-mail og kodeord.

Efter login starter app'en med at søge efter LIFX pærer i hjemmet, og derefter kan man lave en reel opsætning af den enkelte pære. Her kan man indsætte lokationer og oprette grupper, så man nemmere kan indeksere sine pærer. Det kan gøre den enklere at adskille sine pærer fra hinanden, hvis man har LIFX pærer i alle sine lamper i huset.

Her i opsætningen har jeg dog kun en pære installeret i min standerlampe til fotostudiet.

Efter opsætningen vil app'en bede pærerne om at opdatere til seneste firmware, hvorefter man er klar til at komme i gang.

I app'en kan man se sine pærer og grupper, så man kan komme i gang med at styre dem.

Med app'en kan man klikke sig ind og styre farven på LED'en i hele RGB skalaen.

Med hjulet i midten kan man justere LED'ens lysstyrke på trinløst niveau, og knappen i den grønne cirkel kan bruges til at tænde og slukke ens LIFX pære.

Her ser I de tre forskjellige farver, som jeg indstillede pærerne til i appen. Der er en ganske kort responstid, fra man har lavet en ændring i appen, til at pærerne reagerer. Men det er ikke noget alarmerende. Jeg bemærkede det bare, da jeg legede med tingene.

Udover et statisk lys kan pærerne også lyse med mange forskellige effekter, ligesom det er muligt at vælge mellem mange forskellige forprogrammerede farver. Hver eneste effekt kan styres ved at klikke på den lille pil under dem.

Pris

I skrivende stund, den 9. april 2019, er LIFX Wi-Fi A60 LED Colour Smart pæren set med et prisskilt på 475,00 kroner. Dog er de i denne uge på tilbud til 409,00 kroner hos Proshop.

Konklusion

Vi er nået hele vejen igennem dagens test af LIFX Wi-Fi A60 LED Colour Smart pærerne, og derfor er det nu blevet tid til at samle lidt op på det, vi har oplevet gennem dagen og få lavet en samlet konklusion.

LIFX Wi-Fi A60 pæren er super fed at arbejde med, hvis man skal se på det tekniske aspekt i det. Pæren fylder ikke alt for meget, selvom den er udstyret med Wi-Fi modul og diverse andet elektronik til at styre sin LED pære. Dernæst er den rigtig nem at sætte op, og appen fungerer rigtig fint, ligesom den er enkel at bruge. Der er dog den mindre forsinkelse, når man beder appen om at ændre sine lysindstillinger. Men bortset fra det så har de været en fornøjelse at lege med.

Hvis vi skal se på prisen, så er en pris på næsten 500,00 kroner alligevel noget, der kan mærkes, hvis man skal have dem hele vejen rundt i huset. De ligger noget over prisen for en Philips Hue E27 pære, men til gengæld virker de direkte ud af kassen, hvor man man Hue skal have en bridge installeret, før man kan tage det i brug.

Samlet set sender jeg LIFX ud af døren med en flot score på 9 og en Great Product Award for LIFX A60 Wi-Fi LED Colour Smart pæren.

Godt:

Stilrent design

Nem opsætning

Appen fungerer fornuftigt, men...

Understøtter hele RGB skalaen

Op til 1100 lumen lysstyrke

Knapt så godt:

Der er forsinkelse på appen i forhold til reaktionen i pæren

Prisen vil nok kunne afskrække nogen

Score: 9 + Great Product Award