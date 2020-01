AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2019-04-12 10:34:00

Minut Point Smart Home Alarm

Alarmløsninger til hjemmet er ofte ret bekostelige og koster mange penge hver måned, men behøver det virkelig at være sådan? Ikke hvis man spørger svenske Minut, som har lavet en smart lille alarmenhed kaldet Point.

I denne test skal vi se på et nyt produkt som endnu ikke er blevet testet her på siden, eller rettere en hel ny produktgruppe. Vi bevæger os denne gang ud i alarmmarkedet, og skal se på en såkaldt smart alarm fra den svenske producent Minut. Vi har at gøre med en lille kompakt enhed kaldet Point, som ud over at fungere som alarm, også har en lang række andre spændende features som skal sikre et sundt hjem.

Alt kan styres via ens smartphone og man kan selv vælge hvor vidt man ønsker at bruge alarmen med eller uden et premium abonnement, som naturligvis koster penge – men også giver en række fordele. Hvad man får med i kassen, og hvilke funktioner Point alarmen fra Minut tilbyder, ser vi nærmere på i denne test hvor vi tager en grundig gennemgang.

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Minuts hjemmeside og fundet en række oplysninger på Point alarmen, som jeg har listet på nedenfor, sammen med et billede der også beskriver nogle af de ting alarmen er i stand til:

Rækkevidde pr. enhed: 50 m2

Dimensioner: 46 x 85 (HxB)

Vægt: 180 gram

Batteri: Opladeligt, holder op til 6 måneder

Tilslutning: Wifi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) eller Bluetooth 4.2

Systemkrav minimum: iOS 9 eller Android 4.2

Virker med: Google Assistent og IFTTT (HomeKit og Amazon Alexa på sigt)

Unboxing og en tur rundt om Minut Point Smart Alarmen

Vi har nu de basale specifikationer på plads, og selvom der er en masse mere der skal forklares vender vi nu blikket imod unboxingen. Jeg tænker nemlig at det er lettere at komme nærmere ind på de forskellige ting og features, når vi skal i gang med opsætningen og et kig på alarmen lidt senere.

Nedenfor ser vi den lille kasse som Minut Point Smart Alarmen kommer i. På fronten ser vi et billede af selve alarmen, samt en række features listet op. På bagsiden af kassen er der endnu flere informationer omkring hvad Point alarmen er i stand til. Faktisk er dette mere eller mindre en kopi af det billede vi netop så på under specifikationerne.

Med alt indholdet ude af kassen, kan vi danne os et overblik over hvad man får med. Vi finder følgende:

Minut Point Smart Alarm

USB-C ladekabel

Quickstart guide

Monteringsskrue og rawplug

Klistermærke til dør/vindue

Lad os få tilbehøret lagt til side for nu, og vende blikket mod den lille enhed som faktisk mest af alt minder om en lille ishockey puk eller røgalarm. Den lille enhed er mat hvid og måler kun 46 mm i højden og 85 mm i diameter. Toppen på Point gemmer på en række forskellige sensorer under skallen, og fungerer samtidig også som en stor knap.

På bunden finder vi en kraftig metalplade som hænger fast til selve enheden med stærke magneter. Det er denne metalplade man skal montere på væg/loft. Der er også kraftigt dobbeltklæbende tape på den ene side, således at det ikke kun er den ene skrue der holder alarmen oppe – selvom dette nok havde været tilstrækkeligt.

Et nærmere kig på Point enheden, viser at der løber et metalgitter hele vejen rundt om basen. Her gemmer der sig også nogle sensorer, samt sirenen som altså lyder hvis du får ubudne gæster på din adresse når du ikke er hjemme. Vi finder også et serienummer her i bunden, samt en tænd/sluk knap. Derudover er der også en reset knap, samt batteri indikator diode, og det er mere eller mindre hele Point alarmen – der er ikke rigtig mere at se på lige her, eftersom at resten foregår i App’en som vi nu skal have hentet ned.

Opsætning/gennemgang af App’en

Hvad end du er iOS eller Android bruger, kan du bruge Minut Point Smart Alarmen i dit hjem, der er nemlig support for begge dele. Kravene er dog at din iOS enhed som minimum er opdateret til version 9, mens at Android brugere skal køre med udgave 4.2 eller nyere.

Når App’en er hentet ned og åbnes op, mødes vi af synet på det første bille nedenfor. Hvis man allerede har en konto kan man vælge at logge på, men eftersom er at vi er nye i gamet laver vi en ny konto og tager jer med igennem hele opsætningsprocessen. På den næste side, bliver man bedt om at skrive sit navn, mailadresse og vælge en kode dertil. Når dette er gjort, er man oprettet som bruger og man kan komme i gang.

Inden man kan få lov at tilføje sin Point enhed, skal man først have tilføjet et ”nyt hjem”, så systemet ved hvor enhederne hører hjemme, hvis man skulle have Point alarmer i mere end et hus. Vi trykker oppe i venstre hjørne som vi bliver bedt om, og vælger dernæst ”Tilføj hjem”, hvorved vi bliver mødt af synet på billede tre herunder. Her bliver man spurgt om hvorvidt App’en må kende ens placering, i vores tilfælde valgte jeg ja, for at få alle funktionerne ud af Minut Point Smart Alarmen.

Herefter kan man vælge om man ønsker at lave et helt nyt hjem, eller om man vil deltage i et der allerede er oprettet. Hele ideen med dette system er at man hjælper hinanden i nabo, familien og vennekredsen. Med andre ord giver det super meget mening hvis dine naboer, venner og familie også installerer App’en og ”deltager” i dit hjem. På denne måde er det ikke kun dig, men alle sammen der får besked hvis der sker noget hjemme hos dig, hvorved den der måtte være tættest på hurtigt kan komme frem elle rette henvendelse til politiet eller lignende.

Dette var lidt et sidespring, men en forklaring der skulle med for at Minut Point Smart Alarmen giver mening. Vi trykker på ”Opret et nyt hjem” og bliver dernæst mødt af et kort fra Google Maps. Eftersom at jeg gerne vil have lidt privatliv, har jeg klippet kortet med min placering ud på billede to nedenfor. Forestil dig derfor at der her er et Google Maps kort med netop din placering, med alle gadenavne og veje i dit område. Du kan dernæst give dit navn et hjem, som for eksempel: Tweak Test eller lignende, valget er dit – tryk dernæst ”Tilføj hjem”.

Med hjemmet oprettet, er vi nu klar til at tilføje selve Point enheden. På billede et nedenfor, har jeg igen valgt at holde min adresse/navnet på mit hjem hemmeligt, og i stedet indsat teksten ”Valgte Adresse” hvor dette normalt vil stå – dette er også tilfældet på de billeder der kommer i resten af denne gennemgang. Tryk på ”Point” ikonet nede i venstre hjørne, og dernæst oppe i det højre hjørne for at tilføje en ny enhed.

Nu skal vi igen have fat i selve Minut Point Smart Alarmen og få den tændt, som beskrevet på det første billede nedenfor. Når knappen er sat til ”ON” trykker vi ”Start installation”. Vi bliver dernæst bedt om at trykke på Point enheden, ind til den lyser lilla.

Dette har jeg netop gjort på billedet herunder som vi kan se. App’en prøver som det næste at få forbindelse til Point enheden hvilket tager et minuts tid.

Når der er forbindelse, bliver man bedt om at vælge hvilket netværk man ønsker at alarmen skal have forbindelse til. I mit tilfælde er navnet: BlaszkeNetwork og jeg skriver koden i det tomme felt for at komme videre til næste punkt. Når Point har fået forbindelse, er det næste skridt at få den monteret på den ønskede lokation. Denne lokation skal naturligvis give mening, og som der står i App’en skal det være et sted hvor der er meget trafik og folk typisk kommer/går.

Når du har placeret Point enheden, kan du give den et navn og vælge placeringen i App’en og så er du good to go og kan trykke ”Færdig”. Nu er Minut Point Smart Alarmen aktiv og allerede i gang med at overvåge forskellige ting i dit hjem, som vi kan se på det andet billede herunder med temperatur, luftfugtigheden etc.

Med Minut Point Smart Alarmen sat op og funktionel, får man som det næste tre tips som man har mulighed for at indstille som det næste. Du kan for eksempel vælge hvornår du skal få beskeder fra Point, du kan tilføje familiemedlemmer, og sidst men ikke mindst også tilføje venner. Som jeg beskrev lidt tidligere, så er det dine venner, naboer og familie der skal hjælpe dig med at få Point alarmen til at fungere bedst muligt, da det ikke rigtig nytter noget hvis det kun er dig der får en besked om at noget er galt, og er i den anden ende af landet.

Hvis du har mere end en Point enhed tilføjet til dit hjem, vil alle disse komme frem under menuen ”Points”. I vores tilfælde er der kun tale om en enkelt enhed som jeg har valgt at montere i loftet i mit bryggers. Som vi kan se på billede et herunder, har man en række oplysninger, såsom temperatur, støj og lignende. Ønsker man et mere detaljeret overblik over disse ting, kan man blot trykke på dem hvorved der kommer grafer frem, som både kan stilles op som dage, uger, måneder og år. På denne måde kan man se om der har været nogle mistænkelige udsving eller unormalheder på præcise tidspunkter.

Hvordan virker den så i praksis?

Med Minut Point Smart Alarmen sat op og fuldt funktionel er det nu blevet tid til at sidde nogle ord på hvordan min tid med den har været. Ideen om en smart alarm som ikke kræver nogle ledninger og andet gøgl er super fed, men det hele kan jo være lidt lige meget hvis det ikke fungerer. Heldigvis så at sige, viste Minut Point Smart Alarmen sig faktisk at fungere overraskende godt. Når man køber en Point alarm får man 12 måneders gratis premium abonnement, som har en række fordele, kontra at bruge alarmen uden.

For det første giver abonnementet mulighed for at alarmen automatisk tænder/slukker, ud fra placeringen på din smartphone. Med andre ord, skal du ikke selv huske at tænde alarmen når du kører hjemme fra. Så snart du forlader adressen tænder Point sig selv, og det samme gælder naturligvis den modsatte vej når du kommer hjem – dette er mega smart og fungerer også fejlfrit i praksis. Du har naturligvis også stadig muligheden for at tænde/slukke for alarmen i App’en helt som det passer dig. Dette gøres ganske enkelt på det første skærmbillede der dukker op når man åbner for App’en – se billede et nedenfor.

Jeg prøvede at tænde for alarmen mens jeg var hjemme og bevægede mig rundt i mit bryggers, for at teste hvor lang tid der gik før at jeg fik en besked på min telefon med at noget var galt. Fra jeg begyndte at bevæge mig rundt i bryggerset og til alarmen reagerede gik der omkring 10-15 sekunder. Point alarmen kom herefter med nogle små og bip og gjorde udtryk for at den altså godt havde set at der var noget galt. I samme sekund som disse små bip kom, fik jeg også en besked på min telefon med at der var registreret bevægelse i mit bryggers og at jeg havde 45 sekunder til at slukke alarmen, hvis det var mig der var på adressen. Jeg prøvede at lade være med at gøre noget og lade timeren løbe ud, og så skal jeg ellers love for at den lille Point alarm begyndte at hyle – VIRKELIG højt og skingrende hyle! Hvis jeg var indbrudstyv, ville jeg i den grad få travlt, da denne alarm uden tvivl også kunne høres hos mine naboer. Med alarmen slukket igen, fremgik bevægelserne i bryggerset også i loggen i App’en med klokkeslæt og dato – smart! (se andet billede nedenfor).

Vi har derved fået konstateret at Minut Point Smart Alarmen altså virker og i den grad kan larme, men dette er ikke det hele. Hvor en normal betalt alarmservice såsom Verisure og G4S overvåger via en alarmcentral og kan sende vagter eller politi til din adresse, er dette ikke ligefrem tilfældet med Point fra Minut. Som jeg har nævnt et par gange, er det nemlig din familie, venner og naboer der skal være med til at gøre dit hjem sikkert med Point alarmen. Hvis du ikke har premium abonnement er det ikke muligt at tilføje venner og familie til ”dit hjem”, hvilket betyder at det kun er en selv der får besked når noget er galt. Dette er ikke optimalt hvis man er i udlandet eller langt væk hjemmefra, da alarmen så stadig vil gå, men der ikke er nogen der kan tjekke op på tingene på din adresse.

Ud over blot at kunne registrere bevægelse, har Point også en række andre smarte features i ærmet som ikke kræver abonnement. Hvis du har normale røgalarmer monteret i dit hus, kan Point nemlig genkende disse og derved give dig besked på din telefon hvis en af dine røgalarmer er gået i gang, hvilket er super smart. Derudover kan Point også genkende lyden af glas der smadres. Dette er smart hvis tyven der prøver at komme ind måske smadre ruden i stuen, mens at alarmen hænger i entréen og derved ikke kan se ham – men så i stedet høre ham. Skulle der springe et vandrør eller noget lignende, kan Point også registrere at fugtigheden i rummet stiger, og derved også give dig en besked. Det samme gør sig gældende ved temperatursvingninger, hvis det for eksempel lige pludselig bliver meget varmt eller koldt, så kan du også få en besked. Selvom disse ting måske ikke har direkte forbindelse til indbrud, er det stadig super fedt og lækkert at kunne få disse oplysninger på sin telefon når man ikke er hjemme, så man ved at der er et eller andet galt som nok bør ses nærmere på.

Med premium abonnementet kan du tilføje dine naboer og nærmeste familie og venner til ”dit hjem”, hvilket betyder at de også får en besked når noget er galt, og derved måske kan nå at reagere inden dig. Mens at personer der er markeret som ”familie” i App’en får fuldstændig samme besked som dig selv og på samme tidspunkt, får personer markeret som ”venner” først og kun besked, hvis ingen i ”familien” har reageret indenfor 45 sekunder efter alarmen er gået. Som sagt kræver denne funktion dog premium abonnement, som man får 12 måneder af gratis når man registrerer sin Point enhed hos Minut. Når de 12 måneder er gået, koster denne service 4.99 USD i måneden, altså omkring 35,- DKK. Dette er i den grad acceptabelt og et beløb langt de fleste kan leve med. Dog kræver det at man har et godt netværk, som er villige til at hjælpe til hvis lokummet brænder, ellers falder ideen med Minut Point Smart Alarmen lidt til jorden. Vi slutter af med et par billeder af placeringen af min Point alarm, inden vi snakker pris og konkluderer nedenfor.

Pris

I skrivende stund d. 12/04 2019 kan Minut Point Smart Alarmen via wifi-butikken.dk til omkring 1050,- DKK for én enhed. Der er ligeledes også mulighed for at købe pakketilbud med tre enheder, hvorved man kan spare nogle penge hvis man har et større hjem. Prisen er lidt svær at sammenligne med andre systemer, da det er meget forskelligt hvad der tilbydes. I min optik er prisen OK, men den måtte heller ikke være højere, da man også skal betale abonnementspris efter 12 måneder, for at have alle funktioner tilgængelig.

Ønsker du flere informationer på Minut Point Smart Alarmen, kan du besøge deres hjemmeside. Klik blot på banneret nedenfor og bliv sendt direkte til deres hjemmeside i en ny fane.

Konklusion

Vi skal have samlet tankerne og rundet testen af Minut Point Smart Alarmen af. Det har været en ny og anderledes oplevelse at få lov til at anmelde noget så spøjst som en alarmenhed. Hvis vi starter med de ting vi godt kunne lide ved dette system så lad os starte med opsætningen. Minut har gjort hvad de kunne for at gøre opsætningen og installationen at Point så enkelt og simpel som muligt. Man bliver taget med trin for trin, og er på intet tidspunkt i tvivl om hvad man skal foretage sig – tommel op! Designet på den lille Point enhed er også yderst stilrent og minder mest af alt om en lille røgalarm. Der er en masse forskellige sensorer og måleudstyr i den lille Point enhed, som alle giver dig en række informationer i App’en og indikerer om der er noget galt i hjemmet.

App’en er godt bygget op og super simpel at betjene, og kørte i testperioden også super stabilt uden nogen underlige crashes eller andet. Hvis du skulle få indbrud og alarmen i Point går, er den indbyggede sirene VOLDSOMT høj og kan også høres af naboerne så de kan høre at der er noget galt. Apropos netop dette, så er en af de primære funktioner i Minut Point Smart Alarmen at man bruger sine venner, familie og naboer til at skabe et sikkert alarmsystem. Dette kræver dog at man har et premium abonnement som koster penge. Dog får man 12 måneders gratis, når man køber en Point enhed, hvilket er lækkert.

Hvis du har et større hjem, kan flere Point enheder arbejde sammen, og derved dække et større område. Med et indbygget batteri der kan holde strøm i op til 6 måneder, og batteriindikator direkte i App’en, er det let og simpelt at holde styr på sine Point enheder. Det er via App’en også muligt at overvåge temperatur, luftfugtigheden og andre parametre for sit hjem, hvilket er ganske smart og belejligt. Det ville dog også have været lækkert med billede eller video muligheder, som andre systemer tilbyder – måske i en version to? Dette betyder blandt andet også at vi må erkende at Minut Point Smart Alarmen langt fra er lige så sikker som en betalt service fra for eksempel Verisure eller G4S, som både har alarmcentral og vagter der rykker ud. Point systemet er meget afhængigt af naboer, venner og familie for at være så sikkert som muligt, hvilket man skal have i tankerne inden man investerer.

Hvis du har en stor vennegruppe og familie der vil være med til at overvåge dit hjem – så at sige. Så er Point Smart Alarmen fra Minut måske noget for dig, hvis du ikke ønsker et komplet system der godt kan være dyrt hver måned. Efter de 12 måneders premium abonnement er udløbet, er det kun 35 kroner om måneden det koster at have et Point systemet kørende med alle features, hvilket alle husstande bør kunne finde plads til i budgettet. Vi lander på en samlet score på 8.5 for et alarmsystem, som faktisk fungerer ganske godt, og tilbyder en pallet af spændende funktioner, men dog stadig ikke er på samme sikkerhedsniveau som rigtige alarmløsninger i min optik.

Godt

Uhyre nem at sidde op og komme i gang med!

Mange funktioner i kompakt design

Temperatur, fugt, støj og andre målesystemer

Besked på smartphone hvis der sker noget

Alarmen tænder/slukker automatisk (kræver abonnement)

Voldsomt høj sirene/alarm!

Flere Point enheder kan arbejde sammen

Det opladelige batteri holder strøm i 6 måneder

Knap så godt

Ikke så sikkert som en rigtig alarm (Verisure, G4S etc.)

Man er afhængig af familie/venner (kræver abonnement)

Ingen video/billede overførsel

Score: 8,5