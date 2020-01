AUTHOR : Michael Hermansen

Napoleon Rogue 425 All Black

Traeger Pro 575 pillegrillen er igennem mølleriet, og derfor er det blevet tid til at se på anden del af vores samarbejde med Backyard Living. Vi skal nemlig have kigget Napoleon Rogue 425 All Black, som også bliver kaldt for grill-batmobilen.

I vores samarbejde med Backyard Living fik vi som tidligere nævnt, at vi også fik Napoleon Rogue 425 All Black gasgrillen med hjem, som vi også skal anmelde. Da vi jo er kommet igennem Traeger Pro 575 anmeldelsen, er det derfor blevet tid til, at vi skal i gang med at lege med gas.

Backyard Living er dansk distributør af Traeger og Napoleon grill i alle afskygninger.

De tekniske specifikationer: Tre individuelle brændere i 304 rustfri stål

Infrarød SIZZLE ZONE™ sidebrænder

JETFIRE™ tændingssystem

WAVE™ grillriste i rustfri stål

Integreret ACCU-PROBE™ termometer

Sear Plates™ i 304 rustfri stål

To nedfældelige sideborde med redskabsholdere

Låg i sort emalje

Stor varmehylde til fx brød

Flytbar udvendig marinade-hylde

NAPOLEON® 15 års Limited garanti

Mål: H121 x B130 x D64 cm og 64 kg

Primært grillareal: 45 x 60 cm

Sekundært grillareal: 26 x 23 cm





Se Søren fra Backyard Living fortælle vidt og bredt om Napoleon Rogue 425 All Black i videoen ovenfor.

Her ser vi Napoleon Rogue 425 All Black gasgrillen i al sin herlighed. Processen med at samle grillen var lidt omstændig, da der er mange dele, man skal skrue sammen. I starten virker bordet noget skrøbeligt, men efter det hele er samlet, virker grillen meget stabil. Generelt får man fornemmelsen af, at der er tale om en gasgrill af høj kvalitet.

Som nævnt bliver den også kaldt for grill-Batmobilen. Selvfølgelig på grund af det sorte og grå design.

Napoleon Rogue 425 All Black kommer med to sideborde, der begge kan slås ned, så grillen ikke fylder helt så meget, hvis den eksempelvis skal stå på en mindre altan eller lignende. Det er et smart træk, at begge sider kan lægges ned. I begge sider er der også redskabskroge. Metaldelene på grillen er lavet i emaljeret stål, mens resten er af plastik.

Grill-låget er udstyret med et ACCU-PROBE termometer, der både viser smoking- og searing range temperaturer, hvor grillen bedst egner sig til det ene eller det andet.

Napoleon er ikke bange for at sætte deres varemærke på sit produkt, hvilket bevidner om kvalitetsfølelse og -bevidsthed.

På venstre side af Napoleon Rogue 425 All Black grillen har vi en flytbar marinadehylde, hvor man kan have forskellige sovser eller lignende stående.

Med låget åbent kan vi se ind til stegeområdet. Grillen har 425 square inches, hvilket svarer til 0,273 kvadratmeter. Men så ved man da, hvor den har sit navn fra. Der er med andre ord plads til at lave masser af lækker mad til både familie og venner på Napoleon Rogue 425 All Black.

Grillristene er lavet i 304 rustfrit stål, der er godkendt til fødevarefremstilling.

Under ristene har vi fem store Sear Plates, der er lige over brænderne. Deres formål er at brænde fedt og kødsaft af, når det drypper igennem. Det skaber en røgeffekt, der sætter sig i kødet, plus at det hjælper med at holde grillen mere ren. Derudover er de også med til at fordele varmen i grillen og beskytte ens brænderrør.

Brændersystemet er med JETFIRE tændingssystem, og derfor tænder brænderne automatisk, når man drejer på knapperne til de tre brændere. Det er sådan set ganske praktisk.

Det venstre sidebord kommer med et låg, hvorunder vi finder en Sizzle Zone. Hermed kan vi få direkte infrarød varme på 800-900 grader, så vi virkelig kan flammegrille vores bøffer.

Her har vi undersiden af vores Sizzle Zone, hvor vi kan se gastilførslen.

Under grillen har vi et skab, hvor der er plads til ens gasflaske. Her kan man have en 5 kilos flaske stående, mens man griller. Her savner jeg en løsning, hvor slangen kan komme ud igennem siden, da skabet ellers skal stå åbent, hvis man som mig kører med 11 kilos flaske. Der er godt nok lavet plads til, at flasken kan stå bag grillen, men et hul i siden havde været lækkert.

Dog er der mulighed for at afmontere sin regulator fra slangen, som derefter kan trækkes igennem et af hullerne i siden og monteres igen herefter. Så kan man så ikke trække den ind i skabet igen.

Her kan I se hullet i siden, hvor man kan trække slangen igennem efter afmontering af regulatoren. Alternativt kan man afmontere en af bagpladerne og trække slangen den vej ud, inden man monterer pladen igen. Fælles for begge løsninger er, at de kræver en eller anden form for afmontering og samling igen, inden man har fået slangen den vej.

Men for en som mig, der kun har 11 kilos flasker, så er det egentlig heller ikke noget uoverkommeligt, da jeg ikke vil få brug for regulatoren inde i grillskabet.

Knapperne til at åbne for gassen til ens brændere og Sizzle Zone er dejligt store med en gummiring hele vejen rundt. Det giver et godt greb i knapperne, og det føles generelt super lækkert. Som vi kan se, kommer Napoleon Rouge 425 All Black med hele tre brændere, hvilket giver god mulighed for både direkte og indirekte varme.

De tre almindelige brændere er med automatisk tænding. Så snart man drejer knappen, tænder der en gnist, som antænder gassen, og man skal altså ikke gøre noget selv.

Den mindre drejeknap bruges til at åbne for gassen til ens Sizzle Zone.

Napoleon Rogue 425 All Black gasgrillen kommer med en elektronisk tænding til Sizzle Zonen, der kræver et AAA batteri. Til gengæld slipper man for besværet med stormlightere eller andet, når der skal liv i Zonen. Det er en dejlig finesse, at man har taget sig tid til at smide den slags på.

Udvalget af accessories til Napoleon Rogue 425 All Black er heller ikke småt, og grillen er blandt andet klargjort til rotesseri, hvilket man kan se her.

Opstarten

I modsætning til vores anmeldelse af Traeger Pro 575 så er der ikke en længere opsætning, inden man kan komme i gang med at bruge sin Napoleon Rogue 425 All Black grill. Men vi kommer da ikke uden om, at den skal igennem en proces, inden den er klar til brug.

Vi skal nemlig have tændt grillen op på maks blus, så den kan blive brændt ren for olierester fra produktionslinjen. Når grillen har nået sit maks og stået der i små 30 minutters tid, og det ikke længere lugter grimt fra ens grill, så er den ren, og vi er klar til brug.

Selv i noget, der mindede om en reel storm, kunne grillen kommer over 300 grader på fuld skrald. En temperatur på 360 grader blev toppen i bedre vejr, og det er vist sjældent, at man skal over dette.

Madlavning på Napoleon Rouge 425 All Black

Bøf på Sizzle Zone

Sizzle Zonen på Napoleon Rogue 425 All Black var især noget af det, jeg glædede mig til at lege med, og derfor skal den selvfølgelig også prøves som noget af det første.

Sizzle Zonen ender på en temperatur omkring 800-900 grader, og det giver nogle lækre resultater i form af den vildeste flammegrillede mad. Her har jeg et par lækre 300 grams entrecotes på Zonen, og flammerne lod ikke vente på sig. Nu glæder jeg mig bare endnu mere til at få lavet noget mere mad.

Flap meat på Napoleon Rogue 425 All Black

Næste ret på Napoleon Rogue 425 All Black bliver et stykke Flap Meat på godt et kilo. Stegen er chili- og hvidløgsmarineret, og her er tale om et lækkert stykke oksekød, der selvfølgelig skal serveres rødt.

Den rustfri stålrist bliver dejligt varm, og det giver nogle skønne grillstriber. Kødet fik en dejlig stegeskorpe med et rødt centrum. Rogue 425 All Black klarede også opgaven her rigtig godt.

Flæskesteg med sprøde svær

Vi skal selvfølgelig også se, om Napoleon Rogue 425 All Black kan klare at lave en flæskesteg med sprøde svær til juleaften.

Sprøde svær og en fantastisk saftig kamsteg kom der ud af Napoleon Rouge 425 All Black efter 1,5 time på 220 grader. Et supergodt resultat fra Batmobilen.

Andebryst til juleaften

Vi fortsætter lidt i juleaftenstilen med et par andebryster eller tre.

Tyve minutter senere på 220 grader var mine andebryster dejligt rosastegt, men da skindet ikke var synderligt sprødt, tændte jeg op i min Sizzle Zone og gav dem et minuts tid på fuld ild.

Derefter var vi faktisk klar til at sætte os til bords og nyde den gode julemad med sprøde svær og rosastegt andebryst.

Pris

I skrivende stund, den 23. april 2019, koster Napoleon Rogue 425 All Black 8.999,00 kroner. Dog har HomeShop den på tilbud til 7.199,20 kroner lige nu.

Konklusion

Nu er vi kommet godt omkring med Napoleon Rogue 425 All Black gasgrillen, og derfor kan vi samle tankerne i en samlet konklusion.

Byggekvaliteten er som altid det første, vi skal kigge på. Da selve rammen på grillen er fremstillet i tynde metalplader for at gøre grillen så let som muligt, kan den godt virke forholdsvist vakkelvorn, indtil man får stegepladen på. Denne del er derimod meget tung, og da man skal have slanger og ledninger igennem diverse steder, er samleprocessen lidt indviklet, og det kræver bestemt to mennesker. Men når det så er sagt, og grillen er samlet, så er man slet ikke i tvivl om, at Napoleon Rogue 425 All Black er en gasgrill af højeste kvalitet.

De tre brændere kombineret med fem flavorizor bars giver en god grillsmag til kødet, og de rustfrie riste gør, at kødet slipper nemt, de ruster ikke, og de er nemme at gøre rene. Sizzle Zonen er blot endnu et trin i konstruktionen af en rigtig god gasgrill. Zonen bliver rigtig varm, og da fedt bliver brændt af med store flammer til følge, kan man virkelig få den flammegrillede smag ind i sit kød, selvom der er tale om en gasgrill. Rogue 425 All Black bliver dejligt varm, og jeg kan kun glæde mig til at lave retter som hjemmelavet pizza, der kræver de høje temperaturer. Maden får dejlige stegeskorper, mens man også kan holde en lav temperatur til langtidsstegning. Altså er der tale om en grill, der kan imødekomme mange familiers behov.

Generelt har oplevelsen med Napoleon Rogue 425 All Black været en fornøjelse, og jeg sender derfor Napoleon ud af døren med en score på 9 og en Great Product Award.

Godt:

God byggekvalitet

Automatisk brændertænding

Kan blive rigtig varm

God varmefordeling

De brede flavorizor bars giver en god grill smag

Sizzle Zonen er lækker med mulighed for flammegrillet kød!

Knapt så godt:

Sizzle Zonen må bare gerne være større (Blot personlige præference, fordi jeg er ret vild med den. Det vil ikke påvirke scoren.)

Prisen kunne afskrække nogen

Samleprocessen kan være lidt indviklet

Jeg savner en måde at få gasslangen ud af siden på skabet uden brug af værktøj

Score: 9 + Great Product Award