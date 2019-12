AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-08-04 12:21:28

Razer Chroma Lighting Hardware Development Kit fremvist på video

Razer Chroma Lighting Hardware Development Kit fremvist på video, og kan du godt lide at tilpasse RGB selv, så er dette et must have!

Razer har annonceret snarlig ankomst af deres nye Razer Chroma Lighting Hardware Development Kit, som er planlagt til release i tredje kvartal af 2017. Salget kommer til at ske via deres online Razer Store.



Razer Chroma Lighting Hardware Development Kit, er udviklet som en modulært system, henvendt til computer gameren og entusiasten, der vil presse alt saft og kraft ud af deres Razer Chroma ecosystem, og som inkluderer Chroma HDK og alt-i-én farve tilpasning. Det vil give brugeren totalt kontrol over hver individuel LED.



Razer har frigivet følgende specifikationer:



• Razer Chroma HDK: U.S. $79.99 / EU € 99.99

• Razer Lightpack Extension Kit for Chroma HDK: U.S. $28.99 / EU € 34.99



Product features:



• Razer Chroma HDK module with 4 lighting channels

• Includes 2 LED strips

• Install inside or outside your PC case

• Works with Razer Synapse 3 and Chroma Studio

• Razer Chroma SDK enabled Razer Chroma HDK with 4 channel lighting output

• USB connection for data and power

• DC output for additional power and brightness

• Included Molex to DC power adapter for internal case lighting

• Double sided adhesive tape for mounting

• Razer Synapse-enabled

• Razer Chroma SDK-enabled



Size and Dimensions

• Razer Chroma HDK: 10 cm x 7 cm x 1.5 cm / 3.9″ x 2.7″ x 0.6″ inches

• LED strip length: 50 cm / 19.6″

• Extender cable length: 30 cm / 11.1″

• Micro USB data cable: 100 cm / 39″

• USB to DC power cable: 150 cm / 59″

• Package Contents

Razer Chroma HDK module

• 2 LED strips (16 LED’s each)

• 2 Extender cables

• Micro USB data cable

• USB to DC power cable

• 4-pin Molex to DC cable

• DC power adaptor

Læs mere om Razer Chroma Lighting Hardware Development Kit HER