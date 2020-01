AUTHOR : Dennis Hampe

PUBLISHED : 2018-08-06 08:51:00

Sony Alpha A6300

Den seneste måned er Sony Alpha A6300 blevet testet som det primære kamera for en nørd på tur. 4K video og en fantastisk evne til at tage det bedste fra et DSLR og forbedre på det imponerer særligt ved Alpha A6300.

Turen er gået fra Chicago til San Francisco, og undervejs er Sony Alpha A6300 blevet testet som det primære kamera i alle mulige, og umulige situationer. Det har været i bjergene, metropoler, brugt i høj solskin, om natten og i temperaturer fra 10 til 45 grader. Lad os bare indledningsvis sige, at A6300 imponerer som et veldefineret kamera, med stærke specs og som leverer solide billedresultater. Særligt imponerer viewfinderen, med sit live system.

Artiklen er krydret med billeder fra turen, for at give en idé om hvad kameraet er i stand til at producere af billedkvalitet. En del billeder af taget af skribentens kæreste, som ikke er vant til at håndtere andet kamera end sin iPhone - På den måde håber vi at give så virkelighedsnært et billede af kameraet, som muligt.

OBS! Grundet loadtider er billederne stærkt komprimeret. Vil du gerne se nogen af billederne i høj opløsning, så slå vejen forbi vores Facebook.

Først det tekniske:

De seneste år har Sony forsøgt for alvor at komme med nyskabende teknologi på DSLR og high-end kamera markedet, generelt. Med A6300 har Sony skabt et spejlløst kamera, som kan appellere til den garvede hobbyfotograf eller den ambitiøse up-and-come’r. Kameraet er positioneret som et APS-C kamera i den højere ende af skalaen.

Primæssigt ligger vi oppe i nærheden af eksempelvis Sonys full-frame kameraer A7 II og lign. Se priser

Sensor

I Alpha 6300 finder vi en Exmor CMOS APS-C sensor, som har bevaret det samme 24.2MP niveau, som man så i forgængeren, Alpha A6000. Men sensoren er nyudviklet, og har fået kobber ledere, som hjælper med at forbedre udlæsningshastigheden og evnen til at bringe lys ind på sensoren.

Sony har ligeledes raffineret kameraets BIONZ X billedprocessor, så den fuldt kan udnytte den optimerede sensor. Særlige fokusområder inkluderer bl.a lavere støjniveau på high-opløsningsfotografering i kameraets vilde ISO100-51200 spænd.

Fokus

A6300 har fået Sonys 4D fokus system med intet mindre end 425 AF pixels. Ganske imponerende på sådan en lille sensor! Ligeledes er der pakket yderligere 169 kontrast detektorer ind, og dette skulle gøre kameraet i stand til at fokusere på bevægelige objekter med en hastighed så lav som 0,05 sekunder… Holder det? Vi tør godt love at det går STÆRKT!

Optagemetoder

Sony har bevaret 11 fps burst funktionen fra A6000 i A6300. Kameraet bevarer endda autofokus under burst!

Der er også blevet implementeret en ny burst, på knap 8 fps, hvor der er en “blackout” imellem shoots. Som normal DSLR bruger finder jeg særligt denne helt fantastisk, da det giver en følelse af at bruge en optisk søger (i modsætning til den digitale som er på Alpha A6300).

På videosiden har A6300 også fået en seriøs opgradering. Kameraet er gået fra at have FullHD i Alpha A6000 til 4K i Super 35mm format. Det betyder at kameraet faktisk infanger 6K men downsampler det herefter til 4K som, ifølge Sony, giver en fantastisk dybde og detalje.

Diverse

På bagsiden af kameraet finder man en 3” skærm med en 921k-dot opløsning som kan tiltes, men ikke drejes. Det er udformet i 16:9 format, men desværre uden touch.

Søgeren er 0,39” og elektronisk. Det betyder at der live-opdateres direkte fra sensoren, og dermed at du ser effekten af dine justeringer (f.eks. lukketid eller blænde) direkte i søgeren (nice!). Sony kalder søgeren “Tru-Finder”, og den er udstyret med et 2,359 millioner-dots XGA OLED panel. En seriøs opgradering fra de tidligere 1,44 millioner dots.

Samme søger anvedes også på A7 familien af kameraer.

Kameraet er ligeledes udstyret med USB, Micro-HDMI, Wi-Fi og NFC. Alpha 6300 supporterer SD, SDHC og SDXC (supporterer op til UHS-I). I hele testen er der anvendt SanDisk MicroSD i adapter.

Byggekvalitet og daglig brug

Fra første øjeblik imponerer Alpha 6300. Med sin APS-C sensor og kompakte udseende, kan man hurtigt frygte hvad man får i hånden, når man er vant til et DSLR. Men frygten bliver fejet af banen, så snart kameraet lander i hånden!

Man mødes af et lækkert gummi-greb, og en tydelig gennemtænkt ergonomi. En lækker tommelstøtte på siden, som vi især satte stor pris på, da det væsentligt forbedrer oplevelsen med det kompakte kamera.

Placeringen af knapperne virker gennemtænkt, hvor de alle er indenfor rækkevidde (selv med en lille hånd) men samtidigt ikke kommer i vejen, så man ender med at trykke utilset på dem.

Generelt opleves kameraet som simpelt, men godt bygget. Det har en fornuftig stivhed og tyngde både i selve huset, men ligeledes i knapper og dreje-komponenter. Det giver en behagelig taktil feedback.



Displayet på bagsiden kan være svært at se i direkte sollys, men det er bestemt ikke de letteste betingelser for et display. På siden findes de kablede tilslutninger (micro-HDMI, Micro-USB og ekstern lyd) bag en skub/foldud klap. Det fungerer ganske glimrende, men vi kan godt være bekymrede for om fjedersystemet holder i længden. Man kan også godt blive lidt nervøs for at komme til at knække det af. En almindelig gummihætte havde måske været en løsning…

Menuerne fungerer glimrende, og er ganske omfattende. Der anvendes en del forkortelser, som generelt synes at give god mening - omend nogen kan være lettere kryptiske. Især for en begynder i kamera-verdenen.

Optageknappen sidder lokaliseret helt ude på højre side af kameraet, hvilket både er godt og ondt. På den positive side kommer man ikke til ved en fejl at trykke på knappen. Der er en rigtig solid feedback i knappen, og man er ikke i tvivl om der trykkes på den. Omvendt kan det være besværligt at komme til at trykke på den og få et naturligt flow, hvis man går fra billeder til video.

Ydelse

Først og fremmest er det, selvom jeg normalt anvender DSLR, en fornøjelse at arbejde med Sony’s digitale søger. Den opdaterer lynhurtigt og gengiver glimrende det objektivet “ser”. Jeg anvender ikke briller, så tør ikke sige noget om hvordan det eventuelt føles for brillebrugere. Søgeren er klar og gengiver farver, skygger mv. med utrolig klarhed.

Under hele testen har vi anvendt Sony’s 16-70mm f/4 Carl Zeiss Vario Tessar objektiv med optisk billedstabilisering indbygget.

Som tidligere nævnt, så er selve LCD skærmen på bagsiden dog ikke imponerende når man bruger den udendørs. Især i sollys! Det er simpelthen ikke nok “oomph” i lyset og farverne til at gøre den til et seriøst stykke værktøj. Men, men, men! Det bør heller ikke være et primært fokus, da det er søgeren der bør bruges. Ikke desto mindre, er det værd at nævne at flere nits og bedre farver ville være prikken over i’et. Måske sammen med muligheden for ikke kun at tilte men også flippe skærmen.

Kameraet tænder generelt hurtigt og er hurtigt responsivt. I særdeleshed i forhold til konkurrenterne og andre kompakte kameraer er netop dette aspekt imponerende. Er man sædvanligvis DSLR bruger, vil man nok, som jeg, opleve noget tilvænning. Det er IKKE lige så hurtig en opstart som på DSLR, hvilket i starten gjorde at jeg missede motiver. Dog ikke en hæmsko, når man først er opmærksom på det.

Ifølge Sony skyder Alpha 6300 21 på hinanden følgende RAW billeder (eller RAW+JPEG) og 44 høj-kvalitets JPEG uden pause. Jeg har på intet tidspunkt oplevet flaskehalse i lagringen mellem Alpha 6300 og det San Disk Extreme micro-sd kort jeg anvendte. Med langsommere kort, kan der selvfølgelig opstå problemer, men det vil aldrig være kameraets skyld.

Auto-fokus systemet på A6300 fungerer glimrende, og blandt andet face-detect autofocus er en feature der er super fed. Til tider har vi oplevet en smule problemer med at få auto-fokus til at følge det vi gerne ville, men det har været i den helt lave ende af skalaen.

Enkelte gange når auto-fokus at hoppe fra det objekt man havde i sinde til et nyt, og det går så stærkt man ikke når at opdage det før i post-produktion. Men overall, er det bestemt noget af det hurtigste og mest præcise autofokus vi har arbejdet med.

Burst funktionerne fungerer aldeles glimrende. Særligt må vi indrømme at være blevet fans af 8 fps funktionen med blackouts. Det giver en utrolig god oplevelse, når man er vant til at skyde sine billeder på et DSLR. I særligt krævende momenter kan det måske være lige i underkanten med 8 fps, men her på redaktionen tror vi på, at til brugere af Alpha A6300 er det alt rigeligt. Bare prøv det til et sportsevent og se nogen fede resultater i samarbejdet mellem den lynhurtige AF og 8 billeder i sekundet. Det er sublimt!

Lydkvaliteten i video er ganske fornuftig, for en indbygget mikrofon og billedkvaliteten er god. Der er masser af detaljer og bevægelser forekommer naturlige uden tydelige artefacts.

Konklusion

Sony Alpha A6300 er opfølgeren til A6000, og på rigtig mange fronter er vi imponeret. Der er naturligvis stadig småting der kan forbedres, vi tænker f.eks. placeringen af video-knappen, autofokusen og batteritiden.

Kort og godt må det siges at A6300 er et solidt kamera, med en god følelse under brug. Det tager billeder i en glimrende kvalitet, og det samme gælder video.

Den nye, digitale, søger er en fryd at arbejde med og autofokus forløber, for det meste, fantastisk let og ubesværet, med stor nøjagtighed.

Der findes ikke mange direkte konkurrenter til kameraet, og de som er der, har svært ved at levere en ligeså veldrejet oplevelse simultant på både video og still.

Lumix GX8 kan virke appellerende for de, som udelukkende beskæftiger sig med video. Men her på redaktionen ser vi Alpha A6300 som en veldrejet løsning, til de krævende entusiaster.

Det var vi vilde med:

Praktisk talt det hele… Autofokus fungerer 99 ud af hundrede gange perfekt, både med enkelte motiver og med avanceret multi-tracking. Søgeren er, uden sammenligning, den bedste digitale søger vi har beskæftiget os med på redaktionen. Video og billedkvalitet er solid og brugbart direkte fra kameraet. Alsidigheden af 16-70mm objektivet og dets optiske billedstabilisering.

Det kunne vi knap så godt lide

Skærmen virker som et område hvor Sony har sparet og ligeledes er der enkelte knapper (vi kigger på dig video-knap) som ikke er helt ideelle. Og øv hvor ville vi have ønsket os en touch-skærm til de penge. Objektivet er desværre kun f/4, men det er ikke noget vi vil trække fra for, da man altid kan købe et bedre objektiv.

Kameraet har desværre en tendens til at være en støvmagnet, og de skarpe kanter gør det svært at rengøre.

Altsammen mindre ting, som ikke giver nogen hovedpiner ved at anbefale Alpha A6300.