Apple Vision Pro præsenteret på WWDC 2023

Apple sluttede deres WWDC 2023 af med, endelig at annoncere deres længe ventede, og efterhånden forventede, bud på at VR/AR headset.

Navnet på det kommende headset bliver Apple Vision Pro, og lander efter planen i butikkerne i starten af næste år. Prisen bliver 3500 dollars eller omkring 25000 danske kroner.

Så det bliver i meget typisk Apple stil et First Mover produkt, som ikke sigter efter masserne i første omgang. Meta har fx også netop annonceret deres nye Meta Quest 3, som kommer med en noget mere spiselig pris på 500 dollars eller 3500 kroner





Både design, og ikke mindst teknologien i Apple Vision Pro, er dog på mange måder i en anden klasse, hvilket i stor stil er med til at hive prisen op, og adskille det fra mange andre bud på markedet.





Sensorer, sensorer og flere sensorer

En af de måske mest tydelige forskelle, ud over det meget stilede Apple design, er den totale mangel på controllers. Der er ingen controllere til Apple Vision Pro, og der er heller ikke planer om at lave nogen. Alt kontrol sker via hånd/finger bevægelser, dine øjne og din stemme.

Det kan naturligvis lade sig gøre fordi headsettet er udstyret med et hav af sensorer. Der er i alt 12 kameraer, Infrarøde sensorer, en LiDAR scanner og seks mikrofoner. Alle sensorer er lavet til at holde øje med ,hvad der sker omkring dig og headsettet. Det er altså dem der dels scanner dine omgivelser og kortlægger dem, men de scanner også dine hænder for at kunne bruge dem som input i stedet for en controller.

Alle de eksterne sensorer suppleres af interne sensorer, som består af en kombination af “LED illuminators” og IR kameraer, som er der for at tracke dine øjne. De få personer, som har prøvet det nye Apple Vision Pro headset, kalder eye tracking funktionaliteten for imponerende og super velfungerende.





Skærmene

En af de vigtigste komponenter for en god VR/AR oplevelse, er uden tvivl skærmene. Det er her alt indhold præsenteres, og kommer til at være den primære måde man suger informationer og indhold til sig.

Skærme på VR og AR headsets har altid været en udfordring, fordi de er placeret så tæt på øjet, som de er. Det betyder, at man i mange tilfælde kan se de enkelte pixels på skærmen, i det man kalder en Sceendoor Effect. Apple Vision Pro sættet bruger to Micro OLED displays, som har klemt 64 pixels ind på den samme plads, som en enkelt pixel optager på din iPhone skærm. Det betyder, at man ender med at have 23 millioner pixels at gøre godt med.

Resultatet er, at man reelt har klemt en højere opløsning end 4K ned i den lille størrelse, som headsettet bruger. På papiret i hvert fald burde det give en kvalitet, som vi ikke har set på andre sæt tidligere.





Hardware

Til at drive det hele har Apple lavet et dual chip setup, med en Apple M2 chip til den “almindelige” del af processen, som at drive OS, Apps osv. Den suppleres af den nye R1 chip, der er dedikeret til at behandle alt den sensor data, som sættet hele tiden indsamler fra dine omgivelser og øjne.

Hele systemet får strøm af et eksternt batteri, som tilsluttes via et magnetisk kabel og som er lige til at have i lommen så man kan bevæge sig frit rundt. Batteriet giver strøm til omkring to timers brug. Det kan dog via USB C stilluttes en oplader, så man i princippet aldrig løber tør for strøm.

Alt det driver det nye visionOS styresystem, som er udviklet specielt til Apple Vision Pro og som kommer med sin egen app store. Indledningsvist vil det primært være Apples egne apps der findes på sættet, men der vil naturligvis komme meget andet til. Det er også grunden til at sættet blev præsenteret på WWDC, så udviklere nu har muligheden for at arbejde med deres app til sættet, frem mod lanceringen i starten af næste år.





Hvad skal den bruges til?

Apple selv placerer Apple Vision Pro, som en enhed til både arbejde og underholdning. En stor del af præsentationen viser, hvordan man kan bruge et sæt som et værktøj i dit arbejde. Det kan være til møder, præsentationer, mails og designarbejde.

Muligheden for at have flere store skærme placeret rundt om dig i lokalet, med forskellige opgaver kørende virker imponerende på papiret. Hvordan det så vil fungere i praksis er en anden ting, og det vil givetvis være en helt ny måde at arbejde på for de fleste.

En anden potentielt praktisk feature, er muligheden for at trække indholdet fra din reelle Mac computer over på et AR display. Ved at bare at kigge på din Mac, vil du kunne trække indholdet ud på en stor virtuel skærm foran dig. Herfra kan du så, via bluetooth tilsluttet keyboard og mus, kunne arbejde med dit tungere arbejde.

En anden stor del af salgsargumentet er naturligvis også, muligheden for at se indhold som film, serier eller sport. Her er der store muligheder for en imponerende oplevelse hvor en kæmpe skærm omslutter dig og verden lukkes ude.

Om de muligheder så vil være nok til at få Apple Vision Pro solgt, må vi vente med at se til starten af næste år, når den kommer på hylderne. I typisk Apple stil vil den dog nok ende med at blive solgt i stor stil. Apple har en evne til at flytte produkter ud til folk, som andre har svært ved at sælge.

Der er en grund til at iPhone og iPad for rigtigt mange bare er synonymer på smartphone og tablets.

Alene prisen vil dog sætte en meget naturlig barriere for, hvor mange vi kommer til at se. I modsætning til andre produkter fra Apple, er det også et produkt med en noget mere begrænset anvendelighed.

Det er ikke noget man lige har med i lommen og hiver frem i toget på vej til arbejde. På papiret kan jeg personligt rigtigt godt lide de muligheder, som man har med et sæt som Apple Vision Pro. I praksis tror jeg dog det vil være svært at komme over den barriere, som det trods alt er at spænde en computer fast til hovedet.