Apple roadmap lækket

Apple forbereder en spændende række produktlanceringer fra 2024 til 2027. Nye iPhones, foldbare iPads, OLED skærme og mere. Hold dig opdateret her!

19 mar. 2024 kl. 10:05 Af Maria DEL:

Apple gør sig klar til en spændende række produktlanceringer fra 2024 til 2027. Et lækket roadmap fra Samsung Securities, delt af den kendte tippester @Tech_Reve, kaster lys over Apples planer, der inkluderer introduktionen af en ny iPhone SE, en foldbar iPhone og flere iPads med OLED-skærme.

Blandt disse forventede produkter skiller iPhone SE 4 sig ud. Denne enhed, sat til at blive lanceret tidligt i 2025, bliver kendetegnet ved sit moderne design og budgetvenlige prissætning. Den forventes at have en OLED-skærm, hvilket appellerer til prisbevidste forbrugere.

Kigger vi fremad, fortsætter Apples lanceringstidsplan med den planlagte introduktion af en foldbar 8-tommers iPhone i 2026. Dette vil blive efterfulgt af en banebrydende foldbar 20-tommers iPad i 2027. Disse enheder lover at forene kompakthed med fordelene ved en større skærm.

Samme år sigter Apple mod at afsløre sine augmented reality-briller, et produkt omgivet af spænding på grund af den begrænsede information der pt. er tilgængelig. Desuden forventes det, at der i 2026 vil blive frigivet en billigere version af Apple Vision Pro, hvilket indikerer Apples intention om at gøre sin mixed reality-teknologi tilgængelig for en bredere målgruppe.

Andre bemærkelsesværdige elementer i det lækkede roadmap inkluderer introduktionen af en OLED MacBook i 2026 og frigivelsen af OLED-versioner til 11-tommers og 12,9-tommers iPad Pro senere på året. Lanceringen af disse OLED-iPads bliver ivrigt ventet, med spekulationer om en mulig høj efterspørgsel efter 11-tommers modellen, der kan overskride udbuddet.

Mens dette læk giver et fascinerende indblik i Apples fremtidige planer, er det vigtigt at nærme sig disse oplysninger med forsigtighed. Rygter og lækager er måske ikke altid nøjagtige, og Apples strategier kan ændre sig. Apple og andre virksomheder arbejder ofte med udviklingen af nye produkter som på trods af at være langt i udviklingen ender med aldrig at finde vej til markedet af den ene eller anden grund.