Apple og Google enige om anti-tracking standard

Google og Apple er endeligt blevet enige on en standard der kan bruges til at detektere trackere som AirTags for blandt andet at undgå stalking.

14 may. 2024 kl. 06:15 Af Maria DEL:

Apple og Google har endelig implementeret deres industrielle specifikation for at opdage AirTags og andre trackere, der kan være skjult på en person, for at hjælpe med at minimere forekomsten af stalking. Denne industristandard mellem Apple og Google, som blev annonceret i maj 2023, har titlen "Opdager Uønskede Lokation Trackere".

Efter et års ventetid er den endelig ved at blive en realitet på forbruger-enheder. Den nye standard vil advare brugere på iOS og Android, hvis en Bluetooth-trackingsenhed, der ejes af en anden person, bliver brugt til at spore dem. Brugere vil få nye advarsler på deres smartphones, hvis en ukendt Bluetooth-trackingsenhed bliver fundet at bevæge sig med brugeren over tid, uanset platform.

Hvis en anden persons AirTag, Find My-tilbehør eller anden kompatibel Bluetooth-tracker bliver opdaget, men ikke er vedhæftet en genstand, brugeren låner eller på anden måde kender til, kan de finde mere information.

En iPhone kan vise trackets identifikator, afspille en lyd på trackeren for at lokalisere den, og se anvisninger om, hvordan man deaktiverer den. Selvom Apple-hardware som AirTag vil understøtte systemet, vil flere producenter støtte det i fremtiden.

Producenter som Chipolo, eufy, Jio, Motorola og Pebblebee har forpligtet sig til at gøre fremtidige tags, de producerer, kompatible med det nye system. Apple implementerer den nye funktion som en del af iOS 17.5.

Google vil bringe den samme funktionalitet til Android-enheder, der kører Android 6.0 eller nyere. Apple og Google har til hensigt at fortsætte arbejdet med Internet Engineering Task Force via "Opdager Uønskede Lokation Trackere" arbejdsgruppen for at udvikle en officiel standard.