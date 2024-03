Apple Pencil 2 får HB-look fra ColorWare

For dem, der finder det almindelige hvide Apple look af 2. generations Apple Pencil for kedeligt, tilbyder ColorWare nu en model baseret på en klassisk HB blyant. Den ser stilfuld ud, men ColorWare advarer mod at spidse stylus ved et uheld.

8 mar. 2024 kl. 07:47 Af Maria DEL:

Ved første øjekast ligner ColorWare Apple Number 2 Pencil en konventionel HB blyant med sit gule kabinet, sølv "metalhætte" og "viskelæder" i den bageste ende. Spidsen er farvet sort, og ColorWare har ikke engang glemt det zigzag-mønster, der normalt opstår efter spidsning.

Teknisk set er dette en konventionel Apple Pencil 2. Det betyder, at stylusen er kompatibel med 11-tommer iPad Pro, 12,9-tommer tredje generations iPad Pro, fjerde generations iPad Air, sjette generations iPad mini og alle nyere modeller.

Apple Pencil 2 understøtter hover-funktionaliteten på den nyeste iPad Pro, genkender tryk og hældning, og kan oplades ved magnetisk at fastgøre stylusen til rammen på en kompatibel iPad. Denne unikke designudgave kombinerer funktionaliteten af en Apple Pencil med den tidløse æstetik af en HB blyant. Det er den perfekte tilføjelse til enhver kreativ professionals værktøjskasse.