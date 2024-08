Er Apples USB SuperDrive på vej ud?

Apple's USB SuperDrive, et CD- og DVD-afspiller tilbehør til Macs, er ikke længere tilgængelig til online køb i USA. Måske kan det være enden på Apples salg af en CD-afspiller efter 16 år.

8 aug. 2024 kl. 06:05 Af Maria DEL:

Apple's USB SuperDrive, en CD og DVD-afspiller tilbehør til Macs, er ikke længere tilgængelig for online køb i USA. SuperDrive, der blev introduceret i 2008 sammen med den første MacBook Air, ser ud til at være blevet udgået. Produktsiden på den officielle Apple Store i USA viser nu en "Udsolgt" besked, hvilket antyder, at produktionen af nye enheder er usandsynlig.

SuperDrive blev oprindeligt introduceret som et tilbehør til MacBook Air, der var den første MacBook model uden indbygget CD-drev. I 2013 havde Apple udfaset optiske drev fra alle deres computere, hvilket gjorde SuperDrive til en nødvendig enhed for brugere, der havde brug for at læse CD'er eller DVD'er på deres Macs.

Ifølge Apple gør enheden det muligt for brugere at afspille og brænde både CD'er og DVD'er.

SuperDrive stadig tilgængelig i visse lande

SuperDrive er stadig tilgængelig til køb i nogle lande som Indien, Storbritannien og Brasilien og den kan også stadig findes på den danske Apple hjemmeside. Det forventes dog, at det på et tidspunkt vil forsvinde fra alle butikker globalt, da der næsten ikke er nogen efterspørgsel efter CD-afspillere nu.