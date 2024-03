Apple Vision Pro anvendt i rygoperationer

Et medicinsk team i England bruger Apple Vision Pro headset i rygoperationer. En banebrydende tendens, der bekræfter Apples sundhedsvision. Teknologien kan transformere kirurgiske processer.

14 mar. 2024 kl. 10:34 Af Maria DEL:

Et medicinsk team på Cromwell Hospital i London bar et Apple Vision Pro-headset under to rygoperationer. Læger kalder denne enhed for et trendsættende redskab og bekræfter dermed Apples påstand om, at headsettet også har en fremtid som medicinsk udstyr.

Selvom lægerne selv ikke bar Vision Pro, rapporteres det, at en sygeplejerske i operationsstuen bar brillerne, mens hun forberedte sig til operationerne og procedurerne. Vision Pro blev brugt til at vise virtuelle skærme i operationsstuen for at vælge udstyr og overvåge operationens fremskridt.

Softwaren, der blev brugt af hospitalet, blev udviklet af eXeX, et firma der producerer AI-baserede applikationer til kirurger. "Det er en ægte ære at være det første hold i Storbritannien og Europa, der bruger denne software i kirurgi, og jeg ser frem til at se, hvordan denne teknologi udvikler sig, og den indvirkning den kan have på hospitaler som helhed," udtalte Syed Aftabone, en af Cromwell-lægerne, der brugte enheden, i en pressemeddelelse.

Ifølge en nylig pressemeddelelse fra Apple, promoverer et firma ved navn Stryker "myMako" appen til Vision Pro, som bruger 3D-modeller og andre værktøjer til at hjælpe læger med at udvikle kirurgiske planer for hofte- og knæudskiftninger.

"Med visionOS's unikke evner, skaber sundhedsudviklere nye applikationer, der ikke var mulige før, og transformerer områder som klinisk uddannelse, kirurgisk planlægning, træning, medicinsk billeddannelse, adfærdsmæssig sundhed og meget mere," skrev Apple.

De første operationer med Vision Pro passer ind i virksomhedens mange initiativer, da Apple positionerer brillerne som et forretningsværktøj for fagfolk fra kunstnere til revisorer, der kunne have brug for et ekstra virtual reality skærme. Blandt Apples andre produkter, er sundhed også på fremmarch, selvom de fleste relaterede produkter og tjenester indtil videre har været rettet mod forbrugere, såsom hjertesporingsfunktionerne på Apple Watch eller søvnfunktionerne på iPhone.