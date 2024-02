Apple Vision Pro er sluppet fri

Apple Vision Pro er nu landet i hænderne på folk uden for Apple og det betyder at vi nu endeligt kan få et kig på hvad det super dyre VR Headset... Undskyld Spacial Computing headset kan. Se hvad de indledende tilbagemeldinger er fra uafhængige testere.

1 feb. 2024 kl. 09:34 Af Kenneth Johansen DEL:

Der er ingen tvivl om, at Apple Vision Pro er smækfuld af high end teknologi. VR Headsets har vi efterhånden haft i lang tid, og selv om de er blevet betydeligt bedre over tid, så er de stadig på mange måder begrænsede. Selv om Apple ikke siger VR Headset, men i stedet bruger begrebet Spacial Computing så er Vision Pro sættet basalt set et VR Headset.





Apple Vision Pro er pt kun tilgængelig i USA, så de sæt der er ude er ikke overraskende landet i hænderne på testere og content creators baseret i USA.

Alle tilbagemeldinger fra folk, der har haft fingrene i det, viser dog at det er det mest avancerede sæt på markedet. En af de helt store forskelle er naturligvis også at, hvor mange andre headsets primært slår sig på gaming, så er det ikke noget der fylder ret meget i Apples markedsføring af Apple Vision Pro.





Apple har en anden tilgang til formfaktoren, og det er i helt vanlig Apple stil bundet op på hele deres økosystem af enheder, end på en enkelt ting som gaming. Så det store fokus fra Apple har været på at sælge ideen om, at Apple Vision Pro er endnu en enhed, som du kan bruge til alle de samme ting, som du bruger dine andre Apple enheder som iPhone, iPad eller Macs.

På stort set hele rækken af tests og anmeldelser, jeg har samlet op på, er der imponerede miner i forhold til den store mængde teknologi, som Apple har fået klemt ind i Vision Pro sættet. Appel sætter en ny standard for hvordan VR/AR headset kan bruges, hvilket i høj grad hænger sammen med at det er så tæt forbundet med Apples øvrige økosystem.





På trods af de mange imponerede miner over teknologien, så er der også en del tilbageholdenhed at spore i forhold til brugen af Apple Vision Pro. Der er en helt række ting der trækker i den mere negative retning, i forhold til Apples vision om, at vi kommer til at arbejde og leve med Apple Vision Pro spændt foran øjnene. Der er masser af vilde og imponerende ting man kan med Vision Pro, men der er også mange ting som let kan gøre det til en tungere og mere besværlig oplevelse, end at bruge de eksterne enheder, som vi allerede kender i form af vores computer eller smartphone.

Når alt det er sagt så er der dog ingen tvivl om, at hvis der er nogen der har tech indflydelse nok til at skubbe til folks opfattelse af ny teknologi, så er det Apple. Vi kan ikke komme uden om, at det var Apple der startede brugen af smartphones, som vi alle sammen tager for givet i dag. Hvis det skal ende med at blive bredere udbredt, så bliver det ikke med den første generation af Apple Vision Pro.





Dels er prisen langt over hvad man kan forvente, at den gennemsnitlige tech fan kaster efter en ny gadget. Der er også, på trods af den imponerende teknologi, stadig så store mangler i oplevelsen, at det let ender med at blokere oplevelsen for rigtigt mange, som ellers ville være interesserede i et sæt som Vision Pro. Så selv om oplevelsen kan være fantastisk på mange måder, så kan det, som jeg var inde på før, alligevel ende med at være en tung tilføjelse, at skulle have et headset på. Med Apple Vision Pro er det både fysisk, da headsettet er stort set alle beskrives for tungt til længere tids behageligt brug, men også bare fordi det er mere besværligt end blot at bruge sin computer, tablet eller smartphone.





Jeg ser det lidt som min oplevelse med VR Gaming. Jeg er stadig vild med VR gaming og har haft nogen af de mest imponerende og indlevende gaming oplevelser via VR Gaming når det er lavet godt. Jeg ser det stadig som en type af gaming, som påvirker oplevelsen på en helt grundlæggende anderledes måde, end når jeg sidder foran min PC eller konsol. På trods af det, så har jeg for efterhånden lang tid siden har solgt min VR sæt, da jeg simpelthen opdagede at jeg alt for sjældent fandt det frem fordi det var en mere besværlig og "tung" oplevelse, end blot at tænde for min PC eller konsol. Med den erkendelse kom jeg også frem til, at jeg havde svært ved at forsvare at jeg havde en så dyr tech gadget liggende på hylden, som jeg sjældent brugte på trods af jeg elskede de oplevelser den gav mig.

Det er netop den hurdle, som Apple i min bog virkeligt skal overkomme, for at et produkt som Apple Vision Pro bliver bredt udrullet... Det og så skal prisen naturligvis MEGET ned.