Apple Vision Pro snart klar uden for USA

Apple forbereder sig på at sælge deres Vision Pro uden for USA. iPhone-producenten træner hundreder af medarbejdere til at demonstrere det dyre headset til kunderne.

14 may. 2024 kl. 06:05 Af Maria DEL:

Apple er ved at forberede sig på at sælge sit Vision Pro mixed-reality headset uden for USA, ifølge en rapport fra Bloomberg News. iPhone-producenten har fløjet hundredvis af medarbejdere fra sine internationale butikker til Cupertino, Californien og er begyndt at træne dem i at demonstrere headsettet til kunder, rapporterede nyhedsbureauet.





Rapporten citerede personer med kendskab til sagen og tilføjede, at Apple planlægger at bringe sin Vision Pro til internationale markeder efter sin Worldwide Developers Conference (WWDC), der er planlagt til at blive afholdt fra den 10. til den 14. juni.

Træningen af medarbejdere, som kan vare op til fire dage, fra Tyskland, Frankrig, Australien, Japan, Sydkorea, Singapore og Kina, tyder på, at disse vil være nogle af de første internationale markeder for enheden.





Vision Pro-headsettet blev afsløret i juni sidste år og blev lanceret i USA den 2. februar. Lanceringen af headsettet på de internationale markeder kan hjælpe Apple med at tiltrække kunder på et tidspunkt, hvor salget af deres mest populære produkt, iPhone, er aftagende.

Efter den indledende entusiasme for Vision Pro, der har en høj pris, er efterspørgslen begyndt at aftage ifølge analytikere. I marts blev Apple CEO Tim Cook citeret i det kinesiske statslige run TV CCTV Finance, hvor han sagde, at Apple's Vision Pro vil ramme det kinesiske marked i år, og at selskabet vil fortsætte med at øge investeringerne i forskning og udvikling i Kina.