Apple Watch 10 kan få blodtryksfunktion

Apple forventes at introducere en blodtryksmålingsfunktion i den kommende Watch Series 10. En revolutionerende funktion, hvis de får FDA-clearance.

19 mar. 2024 kl. 11:29 Af Maria DEL:

Apple forventes at medtage en blodtryksmålingsfunktion i den kommende Watch Series 10. Apple Watch har allerede et hav af funktioner, undtagen netop blodtryksmåling, som allerede er tilgængelig for Samsung Galaxy Watch 4, Watch 5 og Watch 6 modeller. Det er værd at bemærke, at Samsung var den første til at introducere en blodtryksmålingsfunktion tilbage i 2019 med Galaxy Watch Active 2.

Imidlertid introducerede tech-giganten funktionen dette år i Indien, hvilket kan tilgås via Samsung Health Monitor-appen. "Alle tegn peger på, at den nye Apple Watch vil få en blodtryksmåler denne efterår," skrev Gurman i Bloomberg-bloggen. "Men det ser ikke ud til, at denne funktion vil komme til de nuværende modeller."

For at tilbyde blodtryksmåling og EKG-aftrykslæsninger på smartwatches, kræver virksomheden visse godkendelser. Hvis Apple får FDA-klarering, vil den næste generation Apple Watch Series 10 være et stort skridt frem for Apple på den front.

Gurman afslørede tidligere, at Apple Watch Series 10 muligvis ikke vil give dig præcise blodtryksmåleresultater i starten. Den vil kun informere dig, hvis dit blodtryk stiger eller falder. Fremtidige versioner af Apple Watch vil være i stand til at vise nøjagtige blodtryksmåleresultater. De eksisterende Apple Watch-modeller vil heller ikke kunne få adgang til blodtryksmålingsfunktionen via en softwareopdatering, da det kræver specialiseret hardware.

Hvad angår lanceringen, forventes Apple Watch Series 10 at blive officiel i september sammen med iPhone 16-serien. Der er rygter om, at den næste generation Apple Watch vil omfatte microLED-displayteknologi. Udover blodtryksmåling forventes også en søvnapnø-detektionsfunktion fra Watch Series 10.