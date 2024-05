Apple Watch godkendt til AFib-studier

Apple Watch godkendt af FDA til AFib kliniske studier. Uret kan nu bruges til at overvåge uregelmæssige hjerteslag, hvilket kan være en gamechanger i kampen mod hjertesygdomme.

9 may. 2024 kl. 06:10 Af Maria DEL:

Apple Watch er blevet meget alsidig siden det først blev introduceret af Apple. Det har vist sig at være en livredder i flere tilfælde takket være sin imponerende portefølje af funktioner. Den seneste nyhed er, at Apple Watch nu kan bruges i AFib kliniske forsøg, takket være en ny FDA-godkendelse.

Dette er gode nyheder for Apple efter problemerne relateret til pulsoximetri patentrettigheder, der påvirkede Watch Series 9 og Watch Ultra 2. United States Food and Drug Administration (FDA) har godkendt atrieflimren (AFib) detektionssoftwaren på Apple Watch, og dette kan bruges til kliniske forsøg. Apple Watch's AFib-historiefunktion er den første digitale sundhedsteknologi, der er skaleret gennem FDA's Medical Device Development Tools (MDDT) program.

Atrieflimren er en unormal hjertebanken, der også er kendt som arytmi. AFib-historiefunktionen er designet til at observere en forsøgspersons AFib-belastningsuge estimering før og efter brug af en cardiac ablation enhed i løbet af et klinisk forsøg.

Apple Watch AFib History-funktionen kontrollerer regelmæssigt brugerens hjerterytme for tegn på AFib. Efter en uge med kontrol estimerer den, hvor ofte dit hjerte slog uregelmæssigt mens du bar Apple Watch. AFib detektionssoftwaren er også designet til at blive brugt som en biomarkørtest for at hjælpe med at evaluere estimeringer af AFib-belastning som en sekundær effektivitetsendepunkt i kliniske studier for at evaluere sikkerheden og effektiviteten af cardiac ablation enheder.

Disse er vigtige nye enheder, der kan betydeligt reducere belastningen af atrieflimren på en patient. Det bemærkes, at atrieflimren kan detekteres ved flere traditionelle metoder, herunder brug af EKG eller endda en hjemmeblodtryksmonitor. Der er også nogle smarte bærbare enheder udover Apple Watch, der er i stand til at detektere atrieflimren.