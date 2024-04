Apple Watch Serie 10: Tyndere med ny teknologi

Apple's Watch Series 10 kan være tyndere og lettere med RCC-teknologi. Nye funktioner kan omfatte et nyt båndsystem og blodtryksovervågning. Lancering forventes i efteråret.

25 apr. 2024 kl. 10:08 Af Maria DEL:

Apple Watch Series 10 har længe været genstand for rygter om en gennemgribende udvendig ændring, og en af disse rapporterede ændringer er en tyndere konstruktion end Watch Series 9.

Nu kaster en ny rapport lys over, hvordan Apple kan opnå dette i sin 10. generations Watch Series. Ifølge mediet DigiTimes er der nu en snak i Apple's forsyningskæde om, at iPhone-producenten planlægger at inkorporere RCC eller Resin Coated Copper teknologi i Watch Series 10's motherboard. Som det blev beskrevet af kilden, vil vedtagelsen af RCC fjerne boreprocessen, da den dropper brugen af glasfiber i logic- eller hovedkortet.

Dette ville resultere i mere kompakte interne komponenter i enheden. Apple vil altså med dette kunne gøre Watch Series 10 tyndere og lettere, hvis det faktisk bruger den nye teknologi.

Det er ikke første gang, vi har hørt om Apple, der drager fordel af teknologien. Tilbage i 2023 sagde den bemærkede lækker og konsulent Ming-Chi Kuo, at Apple har til hensigt at bruge RCC i iPhones. Dog tilføjede han, at det kun vil være klar i iPhone 17, og ikke i årets iPhone 16, på grund af yderligere test.

Udover at være tyndere, rygtes det, at Watch Series 10 vil have et nyt design, der er markant anderledes end de eksisterende Apple-ure. Derudover har Bloombergs Mark Gurman tilføjet, at Watch Series 10 kunne komme med en ny båndmekanisme og en blodtryksmålingsfunktion, der er begrænset til høje/lave advarsler.

Der var også snak om, at Watch Series 10 skulle omdøbes til Watch X for at markere 10-årsdagen for Apple Watch. Men der er endnu ingen konkrete beviser for denne omdøbning.

Hvad angår lanceringen af Watch Series 10, forventes Apple at afsløre smarturet sammen med Watch Ultra 3 senere på efteråret. Den mest sandsynlige dato er i september, hvor iPhone 16 også vil blive afsløret.