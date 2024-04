Nye bud på Apple Watch X design

Næste Apple Watch forventes at præsentere et nyt design og forbedrede sundhedsfunktioner. Apple forbereder en stor opdatering til deres smartwatch-serie.

22 apr. 2024 kl. 09:34 Af Maria DEL:

Apple forbereder sig angiveligt på et betydeligt redesign af sin række smartwatches i det kommende år. Den næste Apple Watch forventes at vise et frisk design, forbedrede sundhedsovervågningsevner og en opdateret båndforbindelsesmekanisme.

Ifølge Mark Gurman er der mulighed for, at virksomheden vil afvige fra sin sædvanlige navngivningskonvention og vælge navnet "Apple Watch X" for at ære 10-årsdagen for den originale Apple Watch, som blev introduceret i 2014. For at visualisere denne potentielle enhed, samarbejdede YouTuber Sam Kohl, kendt for sine Apple-produktanmeldelser på AppleTrack-kanalen, med grafisk designer @ConceptCentral.

Deres fælles indsats resulterede i skabelsen af visuelle repræsentationer, der tegner det spekulerede udseende af Apple Watch X, hvilket trækker inspiration fra rygter og lækkede oplysninger. Renderingerne indikerer et slankere design for Watch X, potentielt 10-15% tyndere end de nuværende modeller. Den Digitale Krone forventes at forblive, men med en chance for en yderligere Aktionsknap, lignende Apple Watch Ultra.

En markant ændring i designet kan være det nye magnetiske båndsystem. Dette ville betyde, at kompatibiliteten med ældre bånd mistes, men det tilbyder fordele udover æstetikken. Det nuværende båndsystem optager værdifuld plads inde i uret. Magnetiske bånd eliminerer denne bulk, potentielt skaber plads til et tyndere design og endnu flere funktioner indeni.

Mens microLED-displays tidligere blev rygtet, virker OLED-teknologi mere sandsynlig på grund af omkostningsovervejelser. Dog forventes det nye OLED-panel at være lysere og mere strømeffektivt. Dette kunne resultere i længere batterilevetid, en bekymring for mange brugere. Sundhedsfunktioner har altid været en fundamental del af Apple Watch. Watch X kan være den første til at tilbyde blodtryksovervågning, selvom blodiltetsmonitoring er usikker på grund af igangværende patenter. Uret kan også omfatte søvnapnøovervågning.

Selv om det er interessant at se de nye billeder, så er det naturligvis vigtigt at understrege, at der endnu ikke er nogen officielle oplysninger fra Apple. Så de nye billeder er udelukkende et uafhængigt bud baseret på ubekræftede oplysninger.