Arctic Summair Plus

Hvis du ligesom mig har følt sommervarmen trykke hårdt den seneste tid, så kan det være Arctic har produktet til dig, der kan lindre lidt. Deres Summair bordblæser er klar til at køle os af.

29 jun. 2023 kl. 08:43 Af Kenneth Johansen

Specifikationer

Blade Diameter: 112 mm

112 mm Fan Speed: 600—3300 rpm, Stepless Control

600—3300 rpm, Stepless Control Tilt: 0 - 90°

0 - 90° Current | Voltage: 5 W (5V DC / 1A)

5 W (5V DC / 1A) Battery: Lithium Polymer - 3.7 V / 2800 mAh

Lithium Polymer - 3.7 V / 2800 mAh Operation Time: 2.3 - 25 h (14 h @ 1500 rpm)

2.3 - 25 h (14 h @ 1500 rpm) Charging Time: 3h @ 5 W

3h @ 5 W Charging Port: USB-C (inkl. 1.2 m USB-C to USB-A Kabel)

USB-C (inkl. 1.2 m USB-C to USB-A Kabel) Warranty: 6 Years

Ikke overraskende er der ikke en super lang liste af specifikationer her. Mest centralt for de fleste er nok batteritiden, der er angivet til omkring 14 timer på ca. 50% hastighed.





En tur rundt om Arctic Summair Plus

Arctic Summair Plus er lavet til at stå på dit skrivebord. Den kan fås i sort eller hvid, hvor vi har fået den sorte på besøg. Summair Plus er udført i matsort plast og er rund med en diameter på 124mm. Det er en ret kompakt formfaktor som er let at have med på farten, hvis man får brug for det.

Toppen er et gitter der sørger for, at man ikke får fingrene i blæseren nedenunder. Vingerne på blæseren ligner til forveksling Arctis P12 Max blæser, og Summair er sandsynligvis baseret på denne.

Det er muligt at vippe blæseren fra 0 til 90 grader, så man kan indstille den så det passer bedst. Man skal dog være opmærksom på, at blæseren er mere åben på bagsiden, så her er det rent faktisk muligt at få fingrene i maskinen. Det advarer Arctic dog også pænt om, med en lille seddel.

Batteriet til enheden er placeret i foden og hele enheden vejer samlet set 320 gram. Der er gummifødder i bunden og sammen med vægten betyder det, at Summair Plus står godt fast på bordet.

Hastigheden kan justeres fra 600 til 1500 rpm via den lille drejeknap, der sidder på foden. Endelig er der på bagsiden et USB C stik til opladning. Ved siden af det er der tre små LED dioder, der angiver, hvor meget strøm der er tilbage.

Arctic Summair fås også i en “non Plus” version, som ikke kommer med batteri. Den er i stedet for forsynet med et USB kabel, og skal altså tilsluttes strøm. Så ikke helt så mobil, men til gengæld skal man ikke spekulere på at løbe tør for strøm.





Testen

Varmen har været over os de sidste par uger, så jeg har været glad for at kunne køle mig lidt af med Summair Plus blæseren på bordet.

Der er naturligvis ikke mange features at komme omkring. Alt er ret ligetil og det handler blot om at finde et passende sted, og vælge hvilken hastighed man finder behagelig.

Til brug på bordet foretrak jeg under min test hastigheden indstillet til omkring 25-50%. Mere end det, synes jeg blev for meget til den slags brug.

Med den indstilling afgav Summair en svag summen, som dog uden problemer blev druknet i bare en smule baggrundsmusik eller lign. Jeg målte støjen til omkring 49 dB.

Støjen steg ved 100% hastighed til omkring 64 dB.

Batteritiden, angivet af Arctic til omkring 14 timer ved ca 50% hastighed, har under min test vist sig at holde meget godt. Jeg kunne køre omkring to arbejdsdage med blæseren på bordet med løbende pauser i løbet af dagen.





Pris

Jeg kan i skrivende stund ikke finde Summair Plus i nogen danske butikker. Arctic selv har den dog stående på deres hjemmeside, med en pris på omkring 250 kroner, mens den USB drevne Summair kan fås til ca. 50 kroner mindre.





Konklusion

Det er helt sikkert rart at have en bordblæser, når sommeren sender sine varme vrede ned over os stakkels nørder. Arctic har med deres Summair lavet et rigtigt fint bud på en kompakt, og alligevel effektiv blæser, som kan være med til at lindre lidt i varmen.

Fordelen ved at kunne tage den med overalt er svær at slå. Den er lige til at folde sammen og tage med i tasken og derhjemme fylder den ikke meget på bordet.

Prisen på 250 kroner rammer også meget godt, hvis man ser på at store, uhandy bordventilatorer ikke kan findes ret meget billigere.

Vi lander med en endelig karakter på 8 og en safe buy award for et produkt, der kan være guld værd i sommervarmen.