Asus AirVision M1

Asus AirVision M1 er ASUS' bud på et wearable display, lidt i stil med Apple Vision Pro. Det er et bærbart display med FHD Micro OLED teknologi, der kan give dig et display steder, hvor der egentligt ikke er plads til et.

12 jan. 2024 kl. 07:39 Af Maria DEL:

Asus AirVision M1 kan lyde som en konkurrent til Apple Vision Pro, men det er ikke en mixed reality-enhed. I stedet er det en bærbar skærm, der er udstyret med FHD Micro OLED skærmteknologi og kræver en tilsluttet computer eller telefon. Med en ordentlig forbindelse kan denne højteknologiske brille generere flere virtuelle skærme, hvilket giver brugerne mulighed for at gøre mange ting på et begrænset område.





Asus har præsenteret et godt antal skærmprodukter på CES 2024. Blandt dem er Asus AirVision M1, som er en skærm til dit ansigt. Det er et par briller, der rummer Micro OLED skærmteknologi og kun kan vise indhold, når du tilslutter det til en computer eller telefon. Det betyder automatisk, at det ikke er en konkurrent til Apple Vision Pro eller den nyligt afslørede Sony Spatial XR headset.

Men det konkurrerer bestemt mod produkter som TCL NXTWear S og RayNeo Air 2. Dog kommer AirVision M1 med nogle interessante funktioner, der gør brillen lidt unik. Helt centralt kommer Asus AirVision M1 med en 1080p skærm med et 57-graders synsfelt, hvilket giver den mulighed for at tilbyde en betydelig skærm lige foran dine øjne. Ligesom NXTWear-brillerne har dette par indbyggede højttalere og er afhængig af en DisplayPort-forbindelse over USB Type-C for at vise indhold.

Ligesom de konkurrerende NXTWear-briller, har Asus AirVision M1 indbyggede højttalere, hvilket gør det muligt for brugeren at lytte til lyd direkte fra brillen. DisplayPort-forbindelsen over USB Type-C gør det nemt at tilslutte og vise indhold fra en række forskellige kilder. Det er disse funktioner, der gør Asus AirVision M1 til et spændende nyt produkt inden for bærbar skærmteknologi. Med muligheden for at generere flere virtuelle skærme i et begrænset rum, er dette par briller et innovativt redskab, der kan forvandle den måde, vi bruger teknologi på, og åbner op for nye muligheder for multitasking og produktivitet.