ASUS TUF Gaming Capture Box-4K Pro

ASUS har lanceret deres nye TUF Gaming Capture Box-4K Pro. Understøtter HDMI 2.1 4K 144 Hz HDR, variabel opfriskningshastighed og op til 4K 60 FPS optagelse. Perfekt til PC, PS5 og Xbox Series X.

26 apr. 2024 kl. 11:16 Af Maria DEL:

ASUS har for nylig har lanceret sin egen eksterne 4K game capture box, den nye TUF Gaming Capture Box-4K Pro. Denne boks understøtter fuld HDMI 2.1 4K 144 Hz HDR gennemgang, variabel opfriskningshastighed og optagelse med op til 4K 60 FPS. Det er en stilfuld og lille enhed med RGB-detaljer og det karakteristiske robuste ASUS TUF Gaming design.

TUF Gaming Capture Box-4K Pro understøtter en bred vifte af indgangssignaler, hvilket gør den til et fremragende valg til PC, PlayStation 5 og Xbox Series X optagelse. På PC-siden understøtter den 1080p og 1440p 120 FPS optagelse og 1080p 240 Hz og 1440p 144 Hz gennemgang. Derudover er der VRR eller Variable Refresh Rate-support, så du kan spille med G-SYNC eller FreeSync aktiveret.

Alt dette håndteres via en enkelt USB 10 Gbps-port, der forbindes til en kompatibel PC til optagelse og optagelse. TUF Gaming Capture Box-4K Pro er også en certificeret OBS-kompatibel enhed. Derudover har ASUS netop meddelt, at de har vundet en prestigefyldt IF Design Award.

En af enhedens spændende funktioner er, at den kan skalere op og ned til 4K, så du kan spille i den ønskede opløsning, mens du er sikker på at streame i den ønskede opløsning. Der er også integrerede dobbelte 3,5 mm hovedtelefonporte, endnu en streamer-venlig tilføjelse, der giver brugere mulighed for at tilslutte sig konsolens festchats.

Hvis du leder efter et kompakt og bærbart optagekort, der understøtter de nyeste konsoller og PC-spillehardware, er TUF Gaming Capture Box-4K Pro værd at checke ud.