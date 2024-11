BIGTREETECH Panda Touch

I vores anmeldelse af Bambu Lab P1S var en af de ting vi savnede et bedre touch display til betjening af maskinen. Det er der heldigvis løsninger på og i dag tager vi et kig på BIGTREETECH Panda Touch der kan tilføje en del funktionalitet.

Centrale Specifikationer

5" IPS touchscreen

Plug-and-play convenience

Multi-printer control

AMS filament changing system control





En tur rundt om BIGTREETECH Panda Touch

Panda Touch enheden fylder ikke meget og kommer i en pakke med alt hvad du skal bruge til opsætning og montering.

Sættet består af selve den 5” store IPS Touchsceen og en magnetisk backplate som via et USB kabel tilsluttes strøm så enheden kan oplades.

Ud over det følger der naturligvis det nødvendige USB kabel med sammen med et monteringsbeslag og de nødvendige skruer og tilbehør.

Panda Touch skærmen har et indbygget batteri så man i op til 30 minutter kan bruge enheden uden at have den monteret på den medfølgende backplate.

Selve skærm enheden har pogo pins på bagsiden til forbindelse med basepladen. På bagsiden er der også en slider knap som du skal bruge til at angive om enheden skal trække strøm via USB eller batteri.

På højre side af enheden er der et USB stik som man kan bruge til at indlæse filer til printeren. Det kræver dog at den er forbundet via USB til printeren, hvilket jeg kommer ind på under selve installationen.





Opsætning

Opsætningen af Panda Touch skærmen er dejlig let og kan klares på omkring fem minutter. Når enheden startes op kommer der en guide på skærmen det hjælper dig igennem opsætningen.

Her skal du tilslutte dit WiFi netværk. Det er via netværket at der skabes forbindelse til din printer. I mit testscenarie var fokus primært at teste Panda Touch sammen med en Bambu Lab P1S.

Som en del af opsætningen kan du logge på din Bambu Lab profil. Hvis du gør det er processen endnu lettere da Panda Touch herefter henter alle nødvendige oplysninger om dine Bambu Lab Printere via din profil.

Det er i flertal for med Panda Touch kan du forbinde til og styre flere printere på samme tid. Du kan med Panda Touch forbinde op til 10 printere i alt. Så hvis man fx vil bruge det til en Print Farm så er det en super let måde at køre batch printing på.

Selve opsætningen tog kun omkring 10 minutter og så var der oprettet forbindelse til både Bambu Lab P1S og Bambu Lab A1 printerne som vi har på besøg.

Herfra er der en fysisk montering som også skal klares. På trods af at kunne forbinde til alle Bambu Lab printerne så er markedsføringen af Panda Touch mest rettet mod P1S og P1 printerne. Det er selvfølgeligt fordi de printere er de eneste i Bambu Labs udvalg som ikke har en indbygget touch skærm til betjening.

Af samme årsag er det monteringsbeslag som følger med i kassen også lavet til at skulle bruges med netop de printere.

Det er lavet til at kunne monteres uden behov for værktøj over det almindelige interface på P1S og P1 printerne. Det sættes fast med dobbeltklæbende tape så der ikke skal skrues noget fast i selve printeren. Herefter er det bare at skrue basepladen på beslaget og så klikker Panda Touch skærmen fast med magnetisk.

For at få strøm til tingene skal basepladen forbindes via USB. Hvis man vil bruge Panda Touch uafhængigt af en specifik printer kan den USB strømkilde være helt seperat.

Skal man bruges den sammen med en Bambu Lab P1S printer som i mit tilfælde her så er der dog meget praktisk et USB stik inden i selve printkammeret som man kan bruge. Der er endda et lille hul som man kan guide kablet igennem.





Test

Når man har montering og opsæting på plads kan man via Panda Touch nu tilgå et noget mere visuelt og brugervenligt interface end det noget begrænsede man har på den normale LCD skærm med knapper på en Bambu Lab P1S printer.

Herfra er der mulighed for at se status på det print job du har i gang og tilpasse indstillingerne undervejs hvis der er behov for det.

Hvis man har tilsluttet et AMS system kan man også tilgå det og styre det filament man har i enheden.

Filhåndtering og start af nye print er betydeligt lettere at styre på Panda Touch interfacet sammenlignet med det som er på P1S maskinen normalt.

Det er ikke helt det samme praktiske overblik med et 3D preview som man har på fx skærmen til en A1 printer men det er stadig noget mere overskueligt på Panda Touch.

Den ret lette opgradering til Panda Touch betyder at der er en del mere funktionalitet og brugervenlighed som pludseligt er tilgængeligt på P1S printeren.

En detalje man dog skal have sig for øje er at BIGTREETECH og Panda Touch systemet er afhængig af adgang til den underliggende firmware på bambu Lab printerne for at kunne fungerer.

Det betyder at hvis Bambu Lab på et tidspunkt laver firmware opdateringer kan det betyder at Panda Touch holder op med at virke. Det kan være enten indtil BIGTREETECH for opdateret Panda Touch så de igen er kompatible eller i værste tilfælde permanent hvis Bambu Lab vælger at spærre for den adgang som de pt giver til enheder som Panda Touch.

Jeg har dog ikke haft nogen problemer under min test og pt er der ikke noget der tyder på at der fra Bambu Labs side bliver lukket for adgangen.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde Panda Touch enheden i danske webbutikker med en pris på lige over 400 kroner.





Konklusion

Panda Touch skærmen har været en super let og praktisk opgradering til Bambu Lab P1S printeren. Det løser en begrænsning som trak en smule ned på en ellers meget god printer og BIGTREETECH har lavet en super let og tilgængelig løsning.

At der så ud over det er meget mere anvendelighed i Panda Touch hvis man fx har en Print Farm er kun endnu mere imponerende for den lille enhed.

Når det hele så kan klares for en pris på kun lidt over 400 kroner så er det virkeligt svært at finde noget at klage over.

Hvis man har en Bambu Lab P1 printer og har været lidt træt af det normale interface så er en Panda Touch opgradering i min verden lige til højrebenet.

Den låser op for næsten den samme grad af brugervenlighed og muligheder som man finder på Bambu Labs X1 Carbon og til dels på A1 printerne i forhold til interface muligheder.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en Great Product Award for et let tilgængeligt produkt der tilføjer masser af anvendelighed og klarer det til en fornuftig pris.