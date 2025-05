Corsair lancerer Platform: 4

Corsair udvider endnu engang deres udvalg af produkter. Denne gang er det med deres Platform: 4 et bord som er designet til kompakte rum. Det er et supplement til deres større Platform: 6 borde.

CORSAIR kan nu præsentere det nyeste medlem af sin modulære skrivebordsfamilie: Platform:4. Dette skrivebord måler 120 cm i bredden og tilbyder en rummelig arbejds- og gamingflade i et mere kompakt format end sin forgænger, det 180 cm brede Platform:6. På trods af den mindre størrelse bevarer Platform:4 den samme modulære opbygning, høje håndværksmæssige kvalitet, førsteklasses materialer og et bredt udvalg af nyttige funktioner. De kompakte dimensioner gør det nemt at passe ind i mange arbejds- og gamingområder, mens det modulære design giver mulighed for at tilpasse bordet efter behov – fra simpelt til avanceret.

Platform:4 fastholder den opgraderbare konstruktion fra Platform:6 og har industristandardiserede T-kanal-skinner i aluminium både over og under bordet. Disse skinner giver mulighed for at montere tilbehør, periferiudstyr og udbygninger samt tilføje funktionelle forbedringer i forhold til traditionelle skriveborde. Platform:4 inkluderer en opgraderet enkelt-monitorarm med et VESA 100-beslag, der kan bære ultrabrede skærme på op til 12 kg. Monitorarmen monteres på bordets skinnesystem, hvilket giver mulighed for at tilføje ekstra monitorarme og kompatibelt tilbehør som f.eks. mikrofon- og webcam-beslag. Derudover har bordet USB-strømporte indbygget med både Type-A og Type-C, hvilket gør det lettere at oplade enheder. Kabler og strømforsyninger kan nemt skjules bag bordet med CORSAIR RapidRoute kabelbakken.

Udvidelsesmuligheder er en central del af Platform:4. Der kan tilkøbes valgfrit tilbehør som f.eks. et topmonteret pegboard-system, der snart lanceres, og som er kompatibelt med streamingudstyr som Elgato Multi-Mount og Key Lights. Derudover kan man tilføje sideudvidelser (sælges separat), som enten kan øge bordfladen eller bruges til at montere pegboards på siderne. Hver udvidelse tilføjer 30 cm ekstra bordplads, hvilket skaber et perfekt område til at fremvise en PC. Alternativt kan man montere pegboards til opbevaring af hovedtelefoner eller en rygsæk.

Platform:4 fås i to varianter: en fast højde på 76 cm og en version med dobbeltmotor og justerbar højde, kaldet Platform:4 Elevate, der kan indstilles fra 74 cm til 122 cm. Den faste model fås enten helt i sort eller med hvide ben og en bordplade i birketræ.

Elevate-modellen fås i tre designvarianter: helt i sort med en laminatbordplade, sorte ben med en birkebordplade med mørk valnøddebejdse, eller hvide ben med en birkebordplade i lys fyrretræsbejdsning. Platform:4 Elevate har enkel højdejustering med knapper, en LCD-skærm og to hukommelsesindstillinger, så man hurtigt kan skifte mellem sidde- og ståhøjde. Justeringen er så lydsvag, at du kan ændre højden midt i et videomøde uden at forstyrre.