DJI Avata 2

Hvis du er nysgerrig på FPV droner, men også gerne vil have det meste til at virke lige ud af kassen, så er DJI klar med deres nyeste Avata 2 drone, som er en FPV drone der er let at gå til.

17 may. 2024 kl. 08:56 Af Kenneth Johansen DEL:

Centrale features

1/1.3-inch Image Sensor

Crisp 4K/60fps HDR video

Built-in Propeller Guard

D-Cinelike Color Mode

Max Flight Time: 23 mins

46 GB Internal Storage

DJI Avata 2 findes i et par forskellige konfigurationer og det er vigtigt at være opmærksom på, at få den rigtige alt efter hvilken bruger man er. Den almindelige standard version inkluderer fx ikke de DJI Goggles 3 som er med i vores test her og er ret centrale for at kunne flyve med enheden.

Den version som vi har haft besøg af til test er en DJI Avata 2 Fly More Combo med tre batterier. Den version inkluderer som sagt også DJI Goggles 3.





En tur rundt om DJA Avata 2

Designet på Avata 2 er noget anderledes end de “normale” DJI droner, vi har set på tidligere. Den er ikke foldbar og har i stedet for fire propeller i en fastmontering med indbyggede propelbeskyttere.

Den måde som man flyver med en FPV (First Person View) drone betyder, at der kan være større risiko for at flyve ind i forhindringer, og derfor er de beskyttede propeller et meget fint valg.

Batteriet, som giver op til 23 minutters flyvetid, placeres i bagenden af dronen og kan hurtigt udskiftes, hvis man har flere.

På siden af dronen er der et lille gummidæksel der dækker over pladsen til et Micro SD kort, der kan supplere de 46 GB lager, som er indbygget i dronen. Her finder vi også et USB C stik til opladning eller filoverførsel.

Bagerst på dronen er der to videosensorer, der suppleres af yderligere to andre sensorer i bunden af dronen.

I fronten finder vi kameraet på dronen. I modsætning til mange andre DJI droner er kameraet her kun montering i en two axis gimbal. Det vil sige, at du kun kan vippe kameraet op og ned. Resten skal klares via dronens bevægelser.

Kameraet på DJI Avata 2 kommer med en 1/1.3” sensor og har mulighed for optagelser op til 4K ved 60 FPS med et synsfelt på 155°

En vigtig detalje omkring DJI Avata 2 dronen er, at den samlet set med batteri lander med en vægt på over 380 gram. Det betyder, at den ikke holder sig under de magiske 250 gram, hvilket sætter en del lovmæssige begrænsninger, hvilket jeg kommer ind på senere.

Skifter vi fokus til controlleren, så er den også en del anderledes. Der er tale om en DJI RX Motion 3 controller. Som navnet antyder, sker en stor del af styringen af Avata 2 dronen via bevægelsessensorer i controlleren. Man skal altså bare dreje og vippe hånden, og så flyver dronen baseret på det.

En aftrækker knap på fronten styrer farten på dronen, mens de øvrige knapper styrer ting som indstillinger og optagelse.

Endelig kommer vi til headsettet, som man bruger for at få FPV oplevelsen. Det er i sættet her DJI Goggles 3, som er med i pakken. Det ligner et lille set VR/AR briller og gennem dem får man et live video feed fra dronen og bruger det til at flyve.

Der er to kameraer monteret på fronten, så det er muligt at skifte over og se omgivelserne omkring en uden at skulle have brillerne af.

DJI Goggles 3 sidder så tæt på dit ansigt, at det ikke er muligt at bruge det med briller. Den del har DJI dog taget højde for og der er indbyggede justerbare linser som kan justeres, så selv halvblinde personer som mig, kan se noget uden behov for mine briller.

Det sæt der er installeret som standard går fra +2 til -6, og hvis man ikke lander i det spektre, så er der også et alternativt sæt med der går fra 0 til -8.

Ud over det så kan linserne i DJI Goggles 3 også justeres, så de passer til afstanden imellem netop dine øjne. Alle sammen features der betyder at sættet burde kunne bruges af de fleste.





Lidt om dansk/EU lovgivning

Jeg vil ikke gå synderligt meget i dybden med lovstoffet her, men blot lige tage mig tid til at nævne det. Der er nemlig en del regler på området, og man kan i værste tilfælde blive straffet, hvis man ender med at overtræde reglerne for droneflyvning, hvad enten det er bevidst eller ubevidst.

Da DJI Avata 2 vejer over 250 gram, er der en del flere begrænsninger på den i forhold til de droner, vi tidligere har anmeldt.

For at måtte flyve med den skal man have bestået den teoretiske A1/A3 test og altså have et drone bevis, som naturligvis også skal medbringes når man flyver med dronen. Det hele kan dog klares digitalt og er samlet set ikke super svært at komme igennem.

En anden vigtig detalje er at man skal have en ansvarsforsikring der dækker flyvning med droner i denne kategori. Det er en forsikring der skal kunne dække en forsikringssum helt op til 7 millioner kroner, hvilket jo ikke ligefrem er småting.

Der er også en del flere begrænsninger for, hvor du må flyve sammenlignet med de mindre droner under 250 gram.





Med de tunge droner i denne klasse skal du holde en betydeligt større sikkerhedsafstand og du må ikke flyve i et område hvor der er uvedkommende. Det vil sige at alt flyvning i byzoner i de fleste tilfælde vil være udelukket eller i hvert fald meget begrænset uden speciel tilladelse.

Man kan få lidt mindre begrænsninger ved at tage det mere omfattende A2 Dronebevis. Det kræver dog, at man skal bestå en teoretisk prøve hos en, af trafikstyrelsen, godkendt prøveafholder.

Der er også en praktisk selvlæring, hvor man skal gøre sig bekendt med den drone man vil flyve med, og en række praktiske manøvre man skal igennem. Her er der ikke en prøve man skal bestå, men det er underlagt kontrol og mulighed for udtagelse til kontrol jf. nedenstående fra trafikstyrelsen:

“Den praktiske selvtræning indebærer nogle specifikke manøvrer, der skal gennemføres, før man kan erklære, at man har gennemført den praktiske selvtræning. Selvtræningen er underlagt tilsyn, og man vil kunne blive udtaget til kontrol, hvis Trafikstyrelsen finder det nødvendigt. Finder vi det usandsynligt, at man har foretaget sin praktiske selvtræning, vil vi fratage fjernpiloten sit kompetencecertifikat. “

De her mere omfattende regler medfører, at der meget naturligt er en del flere begrænsninger på, hvordan og ikke mindst hvor man kan bruge en drone som DJI Air 3. Det er detaljer som man skal tage med i sine overvejelser, før man kaster sig ud i anskaffelse og flyvning med dronen.

Ud over de ovenstående regler, så skal man naturligvis stadig være opmærksom på de områder, hvor der kan være begrænsninger for flyvning, selvom de umiddelbart opfylder de andre regler om afstand osv. .

Man kan finde meget mere om reglerne og de forskelle typer af certifikater på Trafikstyrelsens hjemmeside www.droneregler.dk

Det kan godt betale sig at bruge lidt tid på at sætte sig ind i reglerne for droneflyvning. Det er ikke ligefrem et let net af regler at gennemskue. Jeg er via andet arbejde vant til at læse lovtekster og finde rundt i offentlige bekendtgørelser, og det tog mig lidt tid at finde hoved og hale i tingene. Så vil man være på den sikre side, bør man sætte lidt tid af til lov research.

Dronereglerne er som udgangspunkt fælles europæiske og gælder i hele EU. Der kan dog være yderligere regler i visse lande, så se jer for. Uden for EU kan der også være specielle regler, som man skal være opmærksom på.





Test

Jeg har testet DJI Avata 2 over et par uger. Grundet de lovmæssige begrænsninger der er med en drone over 250 gram, så har jeg i sagens natur været ret begrænset og har af denne grund udelukkende kunnet teste dronen på grunden omkring mit hus, så jeg har været helt væk fra uvedkommende.

Jeg har efterhånden fløjet en del med andre droner fra DJI, og i den forbindelse er det efterhånden en velkendt oplevelse at styre dronerne via en normal two stick controller med en skærm.

Her var oplevelsen meget anderledes med DJI Avata 2, da hele interfacet findes igennem DJI Goggles 3 sættet. Så det krævede lige en del tilvænning og rod frem og tilbage for at finde hoved og hale i tingene.

Det er ikke helt så intuitivt som det normale DJI interface, men indlæringskurven var ikke alt for hård og efter en lille times forsøg var jeg godt på plads.

Som standard er DJI Avata 2 indstillet i en Beginder Mode når man modtager den, og det lader til at være en meget god ide. For selv hvis man er vant til andre droner, så er oplevelsen meget anderledes med en FPV drone, som den her.

Som jeg var inde på tidligere, styrer men dronen med en DJI RX Motion 3 controller og her er det hvordan du vipper og drejer din hånd, som styrer dronen. Lidt som man måske kender det fra en Nintendo Wii controller.

Man har i synsfeltet i brillerne et lille sigtekorn i midten af feltet og det er den som man kan bruge som guide for hvad dronen flyver efter. Når du roterer hånden med controlleren til højre eller venstre, drejer dronen og vipper du hånden op og ned stiger eller falder dronens flyvehøjde.

Det er en måde at styre på, som lige tager lidt tilvænning, men som jeg dog synes var meget tilgængelig, når man først lige havde prøvet det lidt og lært den nye styring.

En ting at være opmærksom på er dog, at man nok bør tage de første par flyvninger i mindre bidder, hvis man har tendens til køresyge. Helt som man kan opleve det med VR, så kan oplevelsen af at flyve en FPV drone godt give lidt kvalme.

Jeg oplevede det selv de første par gange, men jeg vænnede mig efterhånden til oplevelsen, så det ikke var et problem senere.

Når man springer væk fra begynder indstillingen kan der komme ret meget fart på Avata 2 dronen. Den er super manøvredygtig og det er muligt at lave nogen ret sjove manøvre efter man har øvet sig lidt.

Det kræver dog lige lidt tilvænning at få styr på manøvreringen og få en fornemmelse for hvor stor dronen er, hvor den kan klemme sig igennem og hvor hurtigt den kan dreje eller stige/falde i forbindelse med forhindringer på vejen.

Det er her de indbyggede propel beskyttere er en god feature, for hvis man udfordre sig selv lidt, så er det ret let at komme til at støde ind i forhindringer. Jeg var selv et par gange i jorden med Avata 2 dronen under min test, da jeg fejlvurderede afstanden til træer eller andre objekter under mine flyvninger. Det var dog heldigvis ikke noget, der gik ud over dronen, der er godt bygget.

Videokvaliteten på optagelserne fra DJI Avata 2 er solide men kan ikke helt måle sig med den skarpe kvalitet som jeg har oplevet fra andre af DJI dronerne. Det er dog nok heller ikke her DJI har brugt mest af deres udviklingsbudget.





Pris

DJI drone er typisk ikke en billig hobby og det er bestemt også tilfældet med Avata 2, som i den Fly More Combo, som vi har haft til test, lander med en pris på lige over 9000 kroner.

Prisen rammer nok meget godt, hvis vi tager i betragtning hvor meget avanceret teknologi der er i dronen. Det er dog stadig mange penge for en drone, som man tilmed vil være ret begrænset med jf gældende lovgivning.





Konklusion

Det har været en sjov oplevelse at have DJI Avata 2 på besøg. Oplevelsen af en FPV drone, hvor man får fornemmelsen af at sidde i spidsen af dronen og flyve afsted, er ret anderledes end en almindelig drone.

Det betyder dog også, at mange af de optagelser, som man vil lave med en “normal” drone fx når man er af sted på ferie osv ikke lige ligger til højrebenet med en drone som Avata 2.

Det skal altså være hvis man specifikt har lyst til den lidt specielle stil, som man får ud af sine FPV optagelser. Det er ikke helt på samme måde en all round drone, som fx en DJI Air 3 eller lignende drone.

Lægger man oven i det den høje pris og de begrænsninger der følger med en drone på over 250 gram, så har jeg svært ved at give DJI Avata 2 en uforbeholden anbefaling. Der er simpelthen for mange forhold der kan ende med at begrænse brugen af dronen.

Hvis man kan se sig uden om de begrænsninger, eller har brugsscenarier i tankerne, hvor restriktionerne ikke er en forhindring, så får man med DJO Avata 2 dog en teknisk avanceret drone med masser af muligheder. Den er på trods af den lidt specielle stil ret tilgængelig og ikke mindst forbandet sjov at bruge.

Vi lander med en endelig karakter på 9, naturligvis med forbehold for de begrænsninger jeg har været inde på herover.





Fordele:

Relativt let tilgængelig FPV drone

Solid hardware med imponerende tekniske specifikationer

Gode billeder og video





Ulemper